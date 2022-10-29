Зеленський призначив керівників 11 військових адміністрацій Херсонщини
Президент Володимир Зеленський призначив очільників 11 новоутворених військових адміністрацій Херсонської області.
Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
У Бериславському районі президент призначив начальниками:
- Новоолександрівської сільської військової адміністрації - Олександра Левечка;
- Нововоронцовської селищної військової адміністрації - Андрія Селецького;
- Новорайської сільської військової адміністрації - Олександра Шокурова;
- Високопільської селищної військової адміністрації - Ганну Шостак-Кучмяк.
У Каховському районі стали начальниками:
- Любимівської селищної військової адміністрації - Сергій Коновалов;
- Таврійської міської військової адміністрації - Микола Різак;
- Костянтинівської сільської військової адміністрації - Олексій Кільдеров.
У Скадовському районі нові начальники:
- Лазурненської селищної військової адміністрації - Олексій Марченко;
- Каланчацької селищної військової адміністрації - Світлана Фоміна.
Окрім того, начальником Нижньосірогозької селищної військової адміністрації Генічеського району став Віталій Кривчик, а начальником Дар'ївської сільської військової адміністрації Херсонського району - Іван Корень.
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знаєм
включай мозги
а то шоколад не дає тобі правильно мислить
у нас воєнний стан
і всі повинні виконувати рекомендації і додержуватись правил
під час війни