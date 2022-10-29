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Зеленський (22416) призначення (2240) Херсонщина (5366)

Зеленський призначив керівників 11 військових адміністрацій Херсонщини

зеленський

Президент Володимир Зеленський призначив очільників 11 новоутворених військових адміністрацій Херсонської області.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

У Бериславському районі президент призначив начальниками:

  • Новоолександрівської сільської військової адміністрації - Олександра Левечка;
  • Нововоронцовської селищної військової адміністрації - Андрія Селецького;
  • Новорайської сільської військової адміністрації - Олександра Шокурова;
  • Високопільської селищної військової адміністрації - Ганну Шостак-Кучмяк.

У Каховському районі стали начальниками:

  • Любимівської селищної військової адміністрації - Сергій Коновалов;
  • Таврійської міської військової адміністрації - Микола Різак;
  • Костянтинівської сільської військової адміністрації - Олексій Кільдеров.

У Скадовському районі нові начальники:

  • Лазурненської селищної військової адміністрації - Олексій Марченко;
  • Каланчацької селищної військової адміністрації - Світлана Фоміна.

Окрім того, начальником Нижньосірогозької селищної військової адміністрації Генічеського району став Віталій Кривчик, а начальником Дар'ївської сільської військової адміністрації Херсонського району - Іван Корень.

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Одинадцять?
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29.10.2022 12:16 Відповісти
Там вроде макарова и еще одну лоханку в севасе ******* седня наши)))
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29.10.2022 12:19 Відповісти
Тонеми, настамнєт.
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29.10.2022 12:23 Відповісти
Якого ляда ти привласнив собі монополію на інформацію?
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29.10.2022 12:22 Відповісти
та вже призначав
знаєм
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29.10.2022 12:22 Відповісти
де він стільки паравознюків бере?
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29.10.2022 12:26 Відповісти
5 копійок

включай мозги
а то шоколад не дає тобі правильно мислить
у нас воєнний стан
і всі повинні виконувати рекомендації і додержуватись правил
під час війни
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29.10.2022 12:27 Відповісти
А 3 заблоковані канали не додержуються правил?
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29.10.2022 12:33 Відповісти
І, шо, вони вже виїхали на місця постійної праці? Навіть не розумію навіщо це зараз робити. Стратег, мля.
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29.10.2022 12:53 Відповісти
 
 