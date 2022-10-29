Зеленський призначив керівників 11 військових адміністрацій Херсонщини

Президент Володимир Зеленський призначив очільників 11 новоутворених військових адміністрацій Херсонської області.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

У Бериславському районі президент призначив начальниками:

Новоолександрівської сільської військової адміністрації - Олександра Левечка;

Нововоронцовської селищної військової адміністрації - Андрія Селецького;

Новорайської сільської військової адміністрації - Олександра Шокурова;

Високопільської селищної військової адміністрації - Ганну Шостак-Кучмяк.

У Каховському районі стали начальниками:

Любимівської селищної військової адміністрації - Сергій Коновалов;

Таврійської міської військової адміністрації - Микола Різак;

Костянтинівської сільської військової адміністрації - Олексій Кільдеров.

У Скадовському районі нові начальники:

Лазурненської селищної військової адміністрації - Олексій Марченко;

Каланчацької селищної військової адміністрації - Світлана Фоміна.

Окрім того, начальником Нижньосірогозької селищної військової адміністрації Генічеського району став Віталій Кривчик, а начальником Дар'ївської сільської військової адміністрації Херсонського району - Іван Корень.

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