На Київщині задля економії електроенергії вимикають вуличне освітлення
У Київській області у зв’язку з економією електроенергії на вулицях тимчасово вимикають освітлення у вечірній і нічний час.
Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Телеграмі.
Він закликав дотримуватись правил безпеки на дорозі, зокрема носити одяг помітного кольору та світловідбиваючі елементи.
Дотримання цього простого правила може врятувати життя, наголосив Кулеба.
Нагадаємо, російські загарбники вночі 27 жовтня вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру України. Укренерго було змушене запровадити жорсткіші обмеження електропостачання у Києві і чотирьох областях.
Топ коментарі
+4 Иван Кравченко 507ed38e
показати весь коментар29.10.2022 14:49
+3 Светлана Круп
показати весь коментар29.10.2022 14:18
+1 Алекс Скела
показати весь коментар29.10.2022 14:19
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Будь ласка, зачекайте...
Так по Києву вимкнено все.
Молодці!
Цікаво - де воно ще було увімкнено?
В мене є, звісно, теорія, але ж то таке, дійсно?
Самі то тепер зрозуміли що написали?