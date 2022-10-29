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Новини
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Київська область (3803) електроенергія (6014) Кулеба Олексій (173)

На Київщині задля економії електроенергії вимикають вуличне освітлення

світло

У Київській області у зв’язку з економією електроенергії на вулицях тимчасово вимикають освітлення у вечірній і нічний час.

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Телеграмі.

Він закликав дотримуватись правил безпеки на дорозі, зокрема носити одяг помітного кольору та світловідбиваючі елементи.

Дотримання цього простого правила може врятувати життя, наголосив Кулеба.

Також читайте: Вдень 29 жовтня віялові відключення не плануються. Увечері обмеження можуть бути застосовані, - Укренерго

Нагадаємо, російські загарбники вночі 27 жовтня вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру України. Укренерго було змушене запровадити жорсткіші обмеження електропостачання у Києві і чотирьох областях.

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Топ коментарі
+4
На Харківщині немає вуличного освітлення з 24 02.Ніхто не бідкається.Тільки Терехов попросив увелічить число патрульних в нічний час(мародери,грабітели). Раніше багато було тероборони,зараз вони на фронті.Тероборонці- взагалі -клас!!Вони - справжні і непідкупні(в Харкові)
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29.10.2022 14:49
+3
А що, воно ще досі десь горіло? Світло ж спочатку війни задля світомаскування вимкнули.
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29.10.2022 14:18
+1
Можновладці і прості хазяї життя знеструмили свої поццо-палаццо, кутаються в кожухи...
Молодці!
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29.10.2022 14:19
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29.10.2022 14:15 Відповісти
Брехуни, бачив як на борщагі в день горить світло.
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29.10.2022 14:17 Відповісти
Халатність, або умисна шкода.
Так по Києву вимкнено все.
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29.10.2022 14:19 Відповісти
А що, воно ще досі десь горіло? Світло ж спочатку війни задля світомаскування вимкнули.
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29.10.2022 14:18 Відповісти
Можновладці і прості хазяї життя знеструмили свої поццо-палаццо, кутаються в кожухи...
Молодці!
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29.10.2022 14:19 Відповісти
А у нас роздають електроплитки та електрообігрівачі. Теж будуть економити.
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29.10.2022 14:21 Відповісти
Ржунімагу. У нас і у сусідніх селах вуличне освітлення не вмикають з лютого.
Цікаво - де воно ще було увімкнено?
В мене є, звісно, теорія, але ж то таке, дійсно?
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29.10.2022 14:28 Відповісти
Ну просто генії маркетингу...
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29.10.2022 14:33 Відповісти
А що і під час комендантської години світло горіло?
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29.10.2022 14:34 Відповісти
Питання на логіку: якого чорта вуличне освітлення шпарить на повну вночі, коли діє комендантська година? Для кого? Для їжаків, кажанів чи пацюків? Якого хріна підсвітлюється дебільна реклама, котра і без підсвітки вже в печінках сидить? Може таки варто визначитись з пріоритетами і для початку вирубити ВЗАГАЛІ кончену і нікому не потрібну світлову (тай поворотні механізми на щитах - знайшли "цінність") рекламу, а вуличне освітлення в нічний час скоротити втричі?... "Дебіли,б.."
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29.10.2022 14:40 Відповісти
не варто одразу так розганяти зраду - глухої ночі освітлення мОже "горіти" для вирівнювання навантаження, балансування енергосистеми.. бо побутове навантаження знижається і згенеровану базову (атомкою) енергію у "гігінтські акумулятори" не запхаєш і її треба кудись дівати
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29.10.2022 16:07 Відповісти
"Він закликав дотримуватись правил безпеки на дорозі, зокрема носити одяг помітного кольору та світловідбиваючі елементи. Джерело: " - комендантська година вже не діє? Чи я щось пропустив?
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29.10.2022 14:41 Відповісти
Коли темніє і коли починається ком. година ?
Самі то тепер зрозуміли що написали?
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29.10.2022 15:50 Відповісти
Вночі також чудово палає, тому так, я розумію, про що пишу.
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29.10.2022 16:54 Відповісти
На Харківщині немає вуличного освітлення з 24 02.Ніхто не бідкається.Тільки Терехов попросив увелічить число патрульних в нічний час(мародери,грабітели). Раніше багато було тероборони,зараз вони на фронті.Тероборонці- взагалі -клас!!Вони - справжні і непідкупні(в Харкові)
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29.10.2022 14:49 Відповісти
У на 2год є 4 немає, 2 год є 4 немає і так уже тиждень, а вони гандони на вулиці вирішили вимкнути
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29.10.2022 15:03 Відповісти
 
 