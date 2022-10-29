На Київщині задля економії електроенергії вимикають вуличне освітлення

У Київській області у зв’язку з економією електроенергії на вулицях тимчасово вимикають освітлення у вечірній і нічний час.

Як передає Цензор.НЕТ, про це очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Телеграмі.

Він закликав дотримуватись правил безпеки на дорозі, зокрема носити одяг помітного кольору та світловідбиваючі елементи.

Дотримання цього простого правила може врятувати життя, наголосив Кулеба.

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Нагадаємо, російські загарбники вночі 27 жовтня вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру України. Укренерго було змушене запровадити жорсткіші обмеження електропостачання у Києві і чотирьох областях.