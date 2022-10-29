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Шольц наступного тижня відвідає Китай: Говоритиме, зокрема, про Україну

шольц

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц 3-4 листопада здійснить візит до Китаю, під час якого обговорить з керівництвом країни зокрема й загарбницьку війну Росїі проти України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє служба преси та інформації федерального уряду ФРН.

"4 листопада 2022 року канцлер Шольц спочатку зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном у Пекіні. Потім канцлер проведе переговори з прем'єр-міністром Лі Кецяном. Переговори будуть присвячені двостороннім відносинам, міжнародним питанням, таким як боротьба зі зміною клімату, загарбницька війна Росії в Україні та ситуація в регіоні Східної Азії", - йдеться у повідомленні.

У поїздці канцлера Шольца супроводжуватиме бізнес-делегація.

Також читайте: Прем’єр-міністр Великої Британії Сунак та канцлер Німеччини Шольц домовилися продовжувати чинити тиск на РФ та гарантувати енергетичну безпеку Європи

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Вот в чем сила шмольца, так это - пипистеть!
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29.10.2022 15:53 Відповісти
...типа говорить будуть про Україну, це я зрозумів, а про що САМЕ про Україну
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29.10.2022 16:07 Відповісти
У них все фабрики завязаны на Китай. Без Китая уровень безработицы возрастет до 30-35% мгновенно. Глобализация в самом соку.

Пускай торгуют сколько им угодно, отсылая в Китай по 350 млрд в год. Бумажки воевать не умеют, китайцы за евро и доллары Тайвань не завоюют. А вот открыть в Германии или Польше новый военный завод, а на старых сделать иной режим работы, а не 5-6 дней в неделю в одну смену с обязательной остановкой фабрики в воскресенье, - это то, что нам надо. Для реализации этой задачи нужно конфисковать ЗВР кацапов, чтобы хотя бы закупить оборудование и платить новым сменам зарплату, либо какие-то олигархи в обмен на 20% амнистии их капитала должны немедленно отдать 80% остальной собственности в нашу пользу, лучше сразу европейским заводам отдать, без посредников из Ермака так сказать. И быстренько строить ангары, покупать конвейеры, линии, станки, обучение работников, логистику строить и утраивать военное производство, тем более высокие технологии нужны не везде, есть и такие заводы, которые будут делать вооружения 30-50ти летней давности, но которое все еще очень актуально и полезно.
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29.10.2022 16:21 Відповісти
Тупо вмовляють Сі захопити Сибір. Чого цей вузькомордий жде?
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29.10.2022 16:59 Відповісти
До великого східного імператора Хі Нефритовий Стрижень, потягнулися західні делегації...
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29.10.2022 17:16 Відповісти
Шольцу ще у Пекіна треба спитати, чи можна Україні танки постачати.
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29.10.2022 17:18 Відповісти
Німечина "увімкнулась"!
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29.10.2022 19:25 Відповісти
Усьо,Шольц. просрав лідерство Германії в ЄС і тільки такий ідіот як ти може надіятись, що китиайози допоможуть покращити знову опущений імідж рейху. Не для того вони акції ваших компаній скупляли. Не з тією країною фрау Рібентроп договорнячок замутила.
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30.10.2022 00:59 Відповісти
 
 