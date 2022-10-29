Шольц наступного тижня відвідає Китай: Говоритиме, зокрема, про Україну
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц 3-4 листопада здійснить візит до Китаю, під час якого обговорить з керівництвом країни зокрема й загарбницьку війну Росїі проти України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє служба преси та інформації федерального уряду ФРН.
"4 листопада 2022 року канцлер Шольц спочатку зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном у Пекіні. Потім канцлер проведе переговори з прем'єр-міністром Лі Кецяном. Переговори будуть присвячені двостороннім відносинам, міжнародним питанням, таким як боротьба зі зміною клімату, загарбницька війна Росії в Україні та ситуація в регіоні Східної Азії", - йдеться у повідомленні.
У поїздці канцлера Шольца супроводжуватиме бізнес-делегація.
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Пускай торгуют сколько им угодно, отсылая в Китай по 350 млрд в год. Бумажки воевать не умеют, китайцы за евро и доллары Тайвань не завоюют. А вот открыть в Германии или Польше новый военный завод, а на старых сделать иной режим работы, а не 5-6 дней в неделю в одну смену с обязательной остановкой фабрики в воскресенье, - это то, что нам надо. Для реализации этой задачи нужно конфисковать ЗВР кацапов, чтобы хотя бы закупить оборудование и платить новым сменам зарплату, либо какие-то олигархи в обмен на 20% амнистии их капитала должны немедленно отдать 80% остальной собственности в нашу пользу, лучше сразу европейским заводам отдать, без посредников из Ермака так сказать. И быстренько строить ангары, покупать конвейеры, линии, станки, обучение работников, логистику строить и утраивать военное производство, тем более высокие технологии нужны не везде, есть и такие заводы, которые будут делать вооружения 30-50ти летней давности, но которое все еще очень актуально и полезно.