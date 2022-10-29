Російські військові знову обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії

Російські військові 29 жовтня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області зі ствольної артилерії.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На протилежному березі зафіксовано провокації та роботу ствольної артилерії ворога. Напрямок пострілів невідомий", - йдеться у повідомленні.

Глава Нікопольської РВА також попросив мешканців прибережних територій щодо можливості обмежити перебування на відкритій місцевості.

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