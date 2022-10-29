Вартість ушкоджень Маріуполя від російської агресії становить близько $12,5-14,5 млрд, - мер Бойченко
Росія має заплатити репарації Маріуполю.
Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вартість ушкоджен складає 12,5-14,5 млрд доларів.
"З 2600 багатоквартирних будинків половина зруйнована. Всього, за нашими підрахунками, пошкоджено 33 тисячі інфраструктурних об‘єктів. росія має заплатити репарації нашому місту", - наголосив очільник міста.
Він додав, наразі російські окупанти продовжують руйнувати будинки, щоб знищити сліди своїх воєнних злочинів. Але вони вже зафіксовані. Тому росія не зможе уйти від відповідальності за свої злочини.
Топ коментарі
+9 Віктор Степаненко
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+9 Vladislav Ch
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+7 Віктор Степаненко
показати весь коментар29.10.2022 18:34
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Будь ласка, зачекайте...
Німеччини (крайні виплати) тільки у 2003 році
На жаль арештовані, заморожені, блоковані, притрушені і інші типу кошти та майно - то не зовсім гроші - то все довгострокові програми....
хто з рідних був у окупації, або загинув - компенсацій не було, за майно тим паче
тому треба вибивати кошти вже зараз
Вот Москву уже никто не отстроит, когда ее будут сжигать.
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https://twitter.com/JaWernulsa/status/1586294096213299200 5h
Поки хлопці на фронті вмирають на Рівнинщині йдуть бурштинові розбірки. Хочеться запитати у обласного воєнкома Рівненської області чому ці енергійні люди досі не на фронті????? Можливо хай свою лють проявляють до окупантів , а не один до одного ???
https://twitter.com/i/status/1586294096213299200
але порвати ту ковдру з лоскутів - вже на часі..нехай бидло на болотах сидить, забити фанерою їм вікно до Європи..
а всі країни та народи можить свої історичні землі повернути..московити самі по собі - нічого не вартують..
Теперішні розборки - це метушня двох вмираючих країн, які думають що в них все по переду.
Городу кажется жопа. А тк нет промышленности (Ахметов не собирается восстанавливать), то возникает вопрос в надобности восстановления города.
Там ведь не только здания, а и промышленность, комм сети...