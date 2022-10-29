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Маріуполь (3205) Бойченко (88)

Вартість ушкоджень Маріуполя від російської агресії становить близько $12,5-14,5 млрд, - мер Бойченко

маріуполь

Росія має заплатити репарації Маріуполю.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вартість ушкоджен складає 12,5-14,5 млрд доларів.

"З 2600 багатоквартирних будинків половина зруйнована. Всього, за нашими підрахунками, пошкоджено 33 тисячі інфраструктурних об‘єктів. росія має заплатити репарації нашому місту", - наголосив очільник міста.

Він додав, наразі російські окупанти продовжують руйнувати будинки, щоб знищити сліди своїх воєнних злочинів. Але вони вже зафіксовані. Тому росія не зможе уйти від відповідальності за свої злочини.

Також читайте: Росіяни планують мобілізувати до 10 тисяч мешканців окупованого Маріуполя, - Бойченко

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Топ коментарі
+9
Згадаймо як зелена шелупонь по фонтану в Маріуполі плигало !
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29.10.2022 18:32
+9
Город у моря и с железкой очень легко и быстро отстраивать. Дубай и другие города тому наглядный пример, а там пустыня с дикой жарой. Тем более, что нам не нужны совковые хрущи, а современная низкоэтажная европейская застройка с агломерацией и быстроскоростным транспортом.

Вот Москву уже никто не отстроит, когда ее будут сжигать.
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29.10.2022 18:37
+7
Покищо лише зелені гниди зиск мають .
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29.10.2022 18:34
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расія, падла, має заплатити всій країні та кожному її мешканцю!
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29.10.2022 18:30 Відповісти
Покищо лише зелені гниди зиск мають .
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29.10.2022 18:34 Відповісти
Поки що, а взагалі відбудова, відновлення - це все не така проста штука з точки зору практичної роботи.Відповідно до масштабів збитків - гроші НЕ ДАВАТЬ (бо зрозуміло що), але і за їх наявності - логістично проводити такі програмні (бо зима-весна - це суттєве зменшення темпів і збільшення затрат) будівництва надважко.Все почнеться з логістики - е\ен, далі вода, транспорт і тільки потім буд.матеріали і люди. А ще ж черговість - спочатку комунальні підпр., транспорт.Тобто - скоріш за все - гроші є, а результат розтягнутий у часі, бо неможливо одночасно херячить бетон і проводити монтаж (технологію не обійдеш).І це при тому, що скоріш за все на нас очікує паралельне будівництво (одночасне) Великої Української Стіни (з усіма інженерними тонкощами, вкл. з військовими засобами). Додатково слід би сказати по грошам - арештовані, конфісковані, заморожені - це не фонди, бо там роками (нічого не поробиш, приклади є) чекатимеш натуралізації. Значить будуть необхідні плани Маршала, з живими коштами і т.д. Ну, знаєте.....Важкі дітки заробітки...Крім цього буде маса пільговиків - тільки в мене в сім"ї - троє (пенс.за загиблим). Американці (зараз не пам"ятаю, але можу знайти якщо принципово) тихенько і не дуже, так собі натякали, що ми українці, так би мовити, не дуже згуртована на початку агресії нація, ми не віддаємо скільки можемо на перемогу, непропорційно....Це не писемізм - просто треба все це враховувати, надіюсь знайдуться ефективні менеджери та лідери....і, звичайно друзі України...Переможемо
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29.10.2022 18:52 Відповісти
Так, як на півночі, спочатку асфальт, а потім решта. У них якось так тіки і виходить
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29.10.2022 19:04 Відповісти
Можна вважати що такого міста вже нема
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29.10.2022 18:30 Відповісти
Ні, це моє місто, воно не може зникнути, щоб не бажали бі зетніки та *****. Смерть его захисників не може бути даремна.
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29.10.2022 18:33 Відповісти
нічого..відбудуємо..буде ще кращим..бидло полонене сміття з завалами приберуть..потім можна й будувати..головне отримати репарації постраждалим й сім'ям загиблих..бо наша зелена бидлота в першу чергу підрахувала вартість відновлення автошляхів..
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29.10.2022 18:43 Відповісти
Вітаю. Репарації за 1945 рік Україна отримала від
Німеччини (крайні виплати) тільки у 2003 році
На жаль арештовані, заморожені, блоковані, притрушені і інші типу кошти та майно - то не зовсім гроші - то все довгострокові програми....
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29.10.2022 19:16 Відповісти
Й Вам вітаннячко..та так..німці відбулись тоді людям зовсім фігнею..дід отримав дещось дойчмарками - купив телевізор, й декілька разів хелманс у банках..то його вивозили до Німеччини..
хто з рідних був у окупації, або загинув - компенсацій не було, за майно тим паче

тому треба вибивати кошти вже зараз
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29.10.2022 19:25 Відповісти
Ксенія права. Від міста залишиться тільки назва. Рашистські халабуди, що зараз будуються на Купріна, Латишева будуть зруйновані. До того ж при визволенні й ті будинки що уціліли, скоріш за все перетворяться в купу будівельного сміття
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29.10.2022 19:07 Відповісти
Город у моря и с железкой очень легко и быстро отстраивать. Дубай и другие города тому наглядный пример, а там пустыня с дикой жарой. Тем более, что нам не нужны совковые хрущи, а современная низкоэтажная европейская застройка с агломерацией и быстроскоростным транспортом.

Вот Москву уже никто не отстроит, когда ее будут сжигать.
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29.10.2022 18:37 Відповісти
Не согласен, скорость отстройки -.....ОАЕ здесь не очень удачный пример, там живые деньги. И там цель - инвестиции в.... Кроме того большинство логистических маршрутов для таких строек есть там же, так что....
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29.10.2022 19:00 Відповісти
А хто там буде жити ? І з якими спогадами ?
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29.10.2022 19:11 Відповісти
А мы там жить и не будем. Там угроблено наше прошлое, даже фотки детей уничтожены. Но мы получим наши квадраты в новых домах, продадим или пустим квартирантов. Но жить там нормальной жизнью не дадут воспоминания. Хотя молодые воспримут все по-другому. Место хорошее, воздух степной, море теплое. Красота!...
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29.10.2022 19:24 Відповісти
С низкоэтажной застройкой не согласен. Если уж воспринимать Мариуполь как сплошную строительную площадку, то на репарации нужно строить 10-12 этажные здания с видовыми окнами и балконами. Например, от Азовья и до самого Металлургов по проспекту Нахимова открывается хорошая панорама Азовского моря. Все остатки снести и построить современные здания. Положа руку на сердце, в Мариуполе ничего не построено за 30 лет, пара домов не в счет. Последнее время начали реставрировать жуткие хрущобы. Но это все равно что пудрить и румянить 90-летнюю старуху.
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29.10.2022 19:20 Відповісти
Згадаймо як зелена шелупонь по фонтану в Маріуполі плигало !
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29.10.2022 18:32 Відповісти
ОТ-ДО!!!ЭТО ВАМ ЛОХИ НЕ ЛЕС РУБИТЬ!!!А ДЕНЬГУ!!!!
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29.10.2022 18:33 Відповісти
@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1586294096213299200 5h

Поки хлопці на фронті вмирають на Рівнинщині йдуть бурштинові розбірки. Хочеться запитати у обласного воєнкома Рівненської області чому ці енергійні люди досі не на фронті????? Можливо хай свою лють проявляють до окупантів , а не один до одного ???
https://twitter.com/i/status/1586294096213299200
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29.10.2022 18:34 Відповісти
Доводять один одному хто з них зеленіший .
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29.10.2022 18:35 Відповісти
Як добре що мер Маріуполя врятувався, бо хто б ще тут підрахував збитки. Коли він в Запоріжжя виїхав? за тиждень?
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29.10.2022 18:38 Відповісти
24го о 9й ранку був вже у Запоріжжі, а потім евротурне.
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29.10.2022 19:44 Відповісти
Хто б сумнівався
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31.10.2022 12:44 Відповісти
Как по мне, то рашисты не успокоится по поводу Украины и еще лет 500 будут претендовать на наши территории. Поэтому, Украине нужно вернуть свое историческое название Русь, и заочно выставить Орде претензии на свои территории. Пусть либо возвращают земли, либо платят дань. Это раз и на всегда снимет вопрос территориальных претензий.
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29.10.2022 18:40 Відповісти
не знаю, що з назвою..то параїсянці придумали окраїну..

але порвати ту ковдру з лоскутів - вже на часі..нехай бидло на болотах сидить, забити фанерою їм вікно до Європи..

а всі країни та народи можить свої історичні землі повернути..московити самі по собі - нічого не вартують..
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29.10.2022 18:50 Відповісти
Залишилося лише вияснити, хто такі московити...
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29.10.2022 19:15 Відповісти
Заспокойтесь, які ще в задницю 500 років. З нинішньою демографією ані якої Росії, ні України вже не буде існувати.

Теперішні розборки - це метушня двох вмираючих країн, які думають що в них все по переду.
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29.10.2022 19:45 Відповісти
Бойченко только и умеет, что подсчитывать, сколько из этой суммы утечет ему в карман. Долой его мэров! Его имя не должно ассоциироваться с лучшим будущим Мариуполя!!!!
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29.10.2022 18:54 Відповісти
За Мариуполь заберем полста ярдов вечнозеленых.
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29.10.2022 18:57 Відповісти
А трампісти проти щоб відбудова була за рахунок кацапського бабла.
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29.10.2022 19:01 Відповісти
Це ж їхнє джерело "фінансування" було. Як вони можуть відрубати руку, що їх годувала роками?
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29.10.2022 19:51 Відповісти
Глядя просто по видео и фото, убытков там на несколько сотен ярдов баксов, а не 10-15. И это без учета компенсаций родственникам за жизни людей, и за страдания пострадавших и переживших...
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29.10.2022 20:00 Відповісти
Непогана ідея відмовитись через ООН називати Московію "Росією". Назва країни вкрадена то ж має бути виправлена на автентичну. Можливо це б трохи привело "одічалих" до тями...
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29.10.2022 20:42 Відповісти
Чому зекоманада не евакуювала мешканців Маріуполя знаючи що буде вторгнення ще у жовнті. Це страшний злочин
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29.10.2022 21:09 Відповісти
треба і Київ евакуєвати тоді всю Україну? бо Bild малював мапу нападу саме на Київ що і пітвердилось і хай нападають орки вся Україна свалить на захід а захищати воювати хто буде?не всы такыж як ви як в Чехію свалили та звыдти даете поради а орки хай госодарюють на українській землі
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30.10.2022 09:10 Відповісти
Просто вважаю що врятувати дітей було необхідно, цінити життя це саме те чим ми відрізняємося від русні, а вони мали плани нападу і нічого не зробили для підготовки. Сотні тисяч вбитих це їх помилки.
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30.10.2022 16:39 Відповісти
Зате ментів і сбушників вивели.
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31.10.2022 12:46 Відповісти
шановні друзі, журналісти, та зрозумійте ж ви всі на кінець - бойченко - "мер" - це гніда ахметівська, всі в місті знали і знають, що він кинув місто, він ще в 2014 готовий був працювати з ... корупціонер і злодій у законі бойченка - зрадник, який кинув Маріуполь. Я особисто дзвонив дізнавався і на лінію міськради перед початком війни-НІЯКИХ ПЛАНІВ евакуації не було. Жодного бомбосховища НЕ БУЛО підготовлено... чому він досі на волі?!
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30.10.2022 05:53 Відповісти
будуть суки платить репараціїї вони, і їх дітям ще останеться, бо на не вистачить коштів скільки розгромили будинків, шкіл, лікарень, університетів, мостів, єлектро інфраструктури, нафтобази майже всі в Україні знищені, знищений единий нафтопереробний завод в Кременчузі
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30.10.2022 09:04 Відповісти
Что то мало....
Городу кажется жопа. А тк нет промышленности (Ахметов не собирается восстанавливать), то возникает вопрос в надобности восстановления города.
Там ведь не только здания, а и промышленность, комм сети...
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31.10.2022 05:42 Відповісти
Порт завжди потрібен.
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31.10.2022 12:47 Відповісти
 
 