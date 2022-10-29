МЗС України про вихід РФ із "зернової угоди": Це втілення курсу Москви на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки

Заява міноборони РФ про призупинення Росією участі у зерновій ініціативі є втіленням курсу Москви на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки.

Про це йдеться у коментарі речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, оприлюдненому у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Російська сторона продовжує всіляко торпедувати роботу Чорноморського зернового коридору, ставлячи під сумнів доцільність його подальшого функціонування. МЗС України неодноразово попереджало про це, зокрема в заяві 24 жовтня.

Розглядаємо повідомлення Міноборони РФ про призупинення Росією участі в зерновій угоді саме як втілення курсу Москви на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки під надуманим приводом останніх подій в Севастополі.

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Зараз надзвичайно важливо, аби ООН та Туреччина як ґарантори зернової угоди, а також країни, які залежать від експорту українських зернових, надіслали Росії чіткий сигнал про неприпустимість утримання сотень мільйонів людей в світі, зокрема в Африці, Азії та Латинській Америці, в заручниках голодних ігор Кремля", - наголосив речник МЗС.