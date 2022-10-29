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МЗС України про вихід РФ із "зернової угоди": Це втілення курсу Москви на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки

ніколенко

Заява міноборони РФ про призупинення Росією участі у зерновій ініціативі є втіленням курсу Москви на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки.

Про це йдеться у коментарі речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, оприлюдненому у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Російська сторона продовжує всіляко торпедувати роботу Чорноморського зернового коридору, ставлячи під сумнів доцільність його подальшого функціонування. МЗС України неодноразово попереджало про це, зокрема в заяві 24 жовтня.

Розглядаємо повідомлення Міноборони РФ про призупинення Росією участі в зерновій угоді саме як втілення курсу Москви на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки під надуманим приводом останніх подій в Севастополі.

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Зараз надзвичайно важливо, аби ООН та Туреччина як ґарантори зернової угоди, а також країни, які залежать від експорту українських зернових, надіслали Росії чіткий сигнал про неприпустимість утримання сотень мільйонів людей в світі, зокрема в Африці, Азії та Латинській Америці, в заручниках голодних ігор Кремля", - наголосив речник МЗС.

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Топ коментарі
+12
Всі дуже переживають що б не було голоду в де-яких країнах світу. А те що росія вбиває українців, то вже привикли всі чи як?
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29.10.2022 20:42
+10
Якщо росія загрожує країнам світу і порушує інтереси багатьох держав,то який висновок? Правильно, росія має бути знищена.
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29.10.2022 20:45
+6
Один зїхавший з глузду дід тероризує весь світ, а вони з ним домовляються,
він вже вбив стільки людей та скоїв злочинів, та продовжує, що його давно пора обявити у розшук та знищити
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29.10.2022 21:03
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Всі дуже переживають що б не було голоду в де-яких країнах світу. А те що росія вбиває українців, то вже привикли всі чи як?
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29.10.2022 20:42 Відповісти
Ну, Зелі та Путлеру це потрібно, а навіщо це нам ?
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29.10.2022 20:43 Відповісти
Якщо росія загрожує країнам світу і порушує інтереси багатьох держав,то який висновок? Правильно, росія має бути знищена.
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29.10.2022 20:45 Відповісти
В Севастополі дві, мабуть найдовші вулиці названі по прізвищах українських моляків - героїв Горпищенка і Багрія. Цікаво, як вони називаються тепер?
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29.10.2022 20:49 Відповісти
Так и называються и будут называться.
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29.10.2022 21:57 Відповісти
Тут не сигнали треба подавати, а ставити ультиматимуми-не розблокують будуть топити кацапські корита!
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29.10.2022 21:03 Відповісти
Один зїхавший з глузду дід тероризує весь світ, а вони з ним домовляються,
він вже вбив стільки людей та скоїв злочинів, та продовжує, що його давно пора обявити у розшук та знищити
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29.10.2022 21:03 Відповісти
потопить весь черноморский флот росиян - та и крапка на цьому...делов то...для цивилизовоного свиту...а то всё балачки...
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29.10.2022 21:21 Відповісти
Ось таке в якихось давніх архівах знайшли ....
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29.10.2022 21:21 Відповісти
Когда дело касается денег то МЗС тут как тут. А когда сделать протест Ирану за дроны то можно и подождать недельку другую
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29.10.2022 21:37 Відповісти
Хай Европа і Африка думають
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29.10.2022 23:03 Відповісти
 
 