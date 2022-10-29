У Маріуполі російські окупанти хочуть мобілізувати 10 тисяч чоловіків, - міськрада
У Маріуполі окупанти використовують воєнний стан для грабунку, безоплатної праці та мобілізації чоловіків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє у телеграмі Маріупольська міська рада.
"Колаборанти використовують військовий стан для грабунку, вивозячі вціліле обладнання та українську металопродукцію. Залучають жителів до будь-яких робіт без виплати заробітної плати. До того ж планують мобілізувати 10 тисяч чоловіків", - розповіли в міськраді.
"Російські окупанти видають червоний папірець, який називають паспортом. При цьому виїхати з міста майже неможливо. Пункт пропуску до Запоріжжя вони обстріляли. Закривають та роблять все, щоб маріупольці не змогли покинути місто і виїхати до підконтрольної території України. Люди намагаються виїхати через територію росії. Бо розуміють, Маріуполь перетворили на гетто, вони не хочуть бути російським гарматним м'ясом", - зазначив Вадим Бойченко.
Будь ласка, зачекайте...
https://charter97.org/ru/news/2022/10/29/522060/
Маріуполь українське місто і там ніхто не чекав росію.
І запам'ятайте це твердження бо інакше Сочі, Ростов та Білгород теж є проукраїнські і там багато людей чекає визволення з під гніту Кремля. І коли ми туди заїдемо своїми військами то поведінка місцевих буде на багато порядків лояльніша до нас чим в маріупольців була та є до вс рф.
Кацам вже не треба нікого настроювати, окуповане місто знищене, людей там вбито стільки, що навіть страшно уявити. Я думала, що там взагалі чоловіків не залишилось.
Інша справа, що шансів втікти в них за ці місяці було багато.
В Мариуполе были тысячные митинги и в поддержку Украины.
"В Харькове, несмотря на частичную ватность, не было ни одного такого митинга"
Были. Вспомните, как ватка в Харькове избивала майдановцев и заставляла их на коленях проходить сквось строй ватанов.
Если бы в Харьков не уговорили прибыть винницкий Ягуар и провести там зачистку - еще неизвестно как все повернулось бы...вернее - известно, что не было бы ничего хорошего.