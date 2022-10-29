У Маріуполі російські окупанти хочуть мобілізувати 10 тисяч чоловіків, - міськрада

У Маріуполі окупанти використовують воєнний стан для грабунку, безоплатної праці та мобілізації чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє у телеграмі Маріупольська міська рада.

"Колаборанти використовують військовий стан для грабунку, вивозячі вціліле обладнання та українську металопродукцію. Залучають жителів до будь-яких робіт без виплати заробітної плати. До того ж планують мобілізувати 10 тисяч чоловіків", - розповіли в міськраді.

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"Російські окупанти видають червоний папірець, який називають паспортом. При цьому виїхати з міста майже неможливо. Пункт пропуску до Запоріжжя вони обстріляли. Закривають та роблять все, щоб маріупольці не змогли покинути місто і виїхати до підконтрольної території України. Люди намагаються виїхати через територію росії. Бо розуміють, Маріуполь перетворили на гетто, вони не хочуть бути російським гарматним м'ясом", - зазначив Вадим Бойченко.