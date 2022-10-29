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Маріуполь (3205) мобілізація (2873)

У Маріуполі російські окупанти хочуть мобілізувати 10 тисяч чоловіків, - міськрада

рф

У Маріуполі окупанти використовують воєнний стан для грабунку, безоплатної праці та мобілізації чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко, повідомляє у телеграмі Маріупольська міська рада.

"Колаборанти використовують військовий стан для грабунку, вивозячі вціліле обладнання та українську металопродукцію. Залучають жителів до будь-яких робіт без виплати заробітної плати. До того ж планують мобілізувати 10 тисяч чоловіків", - розповіли в міськраді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вартість ушкоджень Маріуполя від російської агресії становить близько $12,5-14,5 млрд, - мер Бойченко

"Російські окупанти видають червоний папірець, який називають паспортом. При цьому виїхати з міста майже неможливо. Пункт пропуску до Запоріжжя вони обстріляли. Закривають та роблять все, щоб маріупольці не змогли покинути місто і виїхати до підконтрольної території України. Люди намагаються виїхати через територію росії. Бо розуміють, Маріуполь перетворили на гетто, вони не хочуть бути російським гарматним м'ясом", - зазначив Вадим Бойченко.

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Топ коментарі
+19
Це міф російської пропаганди. Шкідливий для нас міф який не можна повторювати.

Маріуполь українське місто і там ніхто не чекав росію.





І запам'ятайте це твердження бо інакше Сочі, Ростов та Білгород теж є проукраїнські і там багато людей чекає визволення з під гніту Кремля. І коли ми туди заїдемо своїми військами то поведінка місцевих буде на багато порядків лояльніша до нас чим в маріупольців була та є до вс рф.
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29.10.2022 22:03
+17
Прекратите сеять ненависть к горожанам Мариуполя!Там ватыбыло ровно столько,как и в Одессе и Харькове и Киеве!Вот вам фото донецчан в поддержку Украины
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29.10.2022 22:07
+16
.
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29.10.2022 21:38
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А кого, кого там ще мобілізовувать???
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29.10.2022 21:31 Відповісти
ані хатєлі раSSію....ані далжни умірєть за раZZію...за руSSкій мір!
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29.10.2022 21:39 Відповісти
.
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29.10.2022 21:38 Відповісти
Та там усі лихі парфуми вийдуть подивитися на цьому червоному цвинтарі посеред мАсковського болота.
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29.10.2022 22:09 Відповісти
- Что-то чг'езвычайное пг'илетело, батенька. Архипг'илетело! 😁
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29.10.2022 22:13 Відповісти
"Ждуни" дочекались
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29.10.2022 21:39 Відповісти
Из Москвы-реки достали тело генерала РФ Лапина. Хартия
https://charter97.org/ru/news/2022/10/29/522060/
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29.10.2022 21:41 Відповісти
https://24tv.ua/ru/iz-moskvy-reki-poluchili-telo-generala-lapina_n2187713 Нажаль,це брехня!
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29.10.2022 22:04 Відповісти
О-о-ооо... Якщо інфа підтвердиться, то буде іще один привід запустити капітана Єнота!
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29.10.2022 22:08 Відповісти
Если честно, то тотальное большинство мариупольцев ждали россию. Мариуполь - самый пророссийский анклав, даже больше чем Донецк. Об это мне рассказывал мой однокурсник, который сам бывший мариуполец и из-за этого перессорился со всеми своими земляками.
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29.10.2022 21:50 Відповісти
Це міф російської пропаганди. Шкідливий для нас міф який не можна повторювати.

Маріуполь українське місто і там ніхто не чекав росію.





І запам'ятайте це твердження бо інакше Сочі, Ростов та Білгород теж є проукраїнські і там багато людей чекає визволення з під гніту Кремля. І коли ми туди заїдемо своїми військами то поведінка місцевих буде на багато порядків лояльніша до нас чим в маріупольців була та є до вс рф.
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29.10.2022 22:03 Відповісти
Прекратите сеять ненависть к горожанам Мариуполя!Там ватыбыло ровно столько,как и в Одессе и Харькове и Киеве!Вот вам фото донецчан в поддержку Украины
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29.10.2022 22:07 Відповісти
Теж саме казали і про Мелітополь.
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29.10.2022 22:10 Відповісти
Це праця кацапів проти українців.Настроїти їх проти окремих містян Україні
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29.10.2022 22:13 Відповісти
подивіться хто там полайкав.Одні свіжі "нульовки"!
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29.10.2022 22:15 Відповісти
У нас є знайомий з Мелітополя, який дуже проукраїнський, як і його родина та друзі.

Кацам вже не треба нікого настроювати, окуповане місто знищене, людей там вбито стільки, що навіть страшно уявити. Я думала, що там взагалі чоловіків не залишилось.
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29.10.2022 22:17 Відповісти
Мелитополь более менее нормальный в отличии от Мариуполя.
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30.10.2022 01:09 Відповісти
А я і казала про Маріуполь у другому абзаці, а не про Мелітополь, просто забула написати , що це Маріуполь.
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30.10.2022 01:18 Відповісти
Я все розумію, но не розумію якого )(уя ці чоловіки не захищали свою країну, місто сім'ї?!!! На що вони сподівалися? Не хочуть воювати за свою країну будуть воювати за чужу...
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29.10.2022 21:50 Відповісти
Їх місто було оточено у перші дні війни. Чим вони мали воювати? Камінням? Чи в Маріуполі було занадто багато вільної зброї та набоїв?
Інша справа, що шансів втікти в них за ці місяці було багато.
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29.10.2022 22:10 Відповісти
Дело не в том, что не могли воевать, это и так понятно, гражданское население это делать не может, а в их взглядах с 2014 года. В Мариуполе были тысячные митинги на тему "Путин введи войска". В Харькове, несмотря на частичную ватность, не было ни одного такого митинга, и Кернес тогда завозил "туристов" из белгорода. А в Харькове фаны Металлиста придумали песню про путина и по центральной улице люди шли с флагами Украины и кричали "путин, геть".
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30.10.2022 01:06 Відповісти
"В Мариуполе были тысячные митинги на тему "Путин введи войска"."
В Мариуполе были тысячные митинги и в поддержку Украины.

"В Харькове, несмотря на частичную ватность, не было ни одного такого митинга"
Были. Вспомните, как ватка в Харькове избивала майдановцев и заставляла их на коленях проходить сквось строй ватанов.
Если бы в Харьков не уговорили прибыть винницкий Ягуар и провести там зачистку - еще неизвестно как все повернулось бы...вернее - известно, что не было бы ничего хорошего.
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30.10.2022 12:29 Відповісти
Майдановцев в Харькове избивали заезжие "туристы" из белгорода. Да и по голосованиям на выборах в Харькове суммарный процент проукраинских партий (частично проукраинской я считаю и слуг народа), намного больше чем в Мариуполе. Мариуполь весь голосовал за шария.
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31.10.2022 18:11 Відповісти
А Донецке тоже майдановцев избивали привезенные орки из Ростова.
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31.10.2022 18:57 Відповісти
В Донецке, согласна, были заезжие из рашки группы диверсантов гиркина, им успешно массово и публично присягали донецкие менты, чего не было в Харькове. В Харькове ментры разделились, часть вообще стояла в стороне, а часть присоединилась к винницкому или полтавскому омону. Кроме того местные харьковчане, их было много, в том числе и Сергей Жадан также защищали город. Но я четко знаю, что Мариуполь еще более ватный чем Донецк, это подтверждают и сами те редкие мариупольцы, которые за Украину.
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31.10.2022 23:33 Відповісти
Вот чому Бойченко не в армії? Не бажає визволяти українську землю і Маріуполь зокрема? Що вин робить окрім розповідей, як там зараз погнано?!!!!!!
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29.10.2022 22:02 Відповісти
а ти чого не в Україні?
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29.10.2022 22:06 Відповісти
Кацап прийшов нас руйнувати та вбивати. Тому нічого дивного, що тимчасово окуповані теріторії перетворилися на гетто. Я
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29.10.2022 22:13 Відповісти
Забули написати "мирних" або "цивільних". Байдуже до таких. Вони не були з азовцями в обороні, а просто "ждалі" й думали, що " асвабадят" і "заживуть" .
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29.10.2022 22:15 Відповісти
Це лише каже про те що ЗСУ знищить приверженців кацапні на 10 тис більше.
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29.10.2022 23:00 Відповісти
Так все боляче, і все по різному, скільки людей, стільки болей. Кордон 1991 року, решту вирішує сам, ''красівих і умних'' мавп геть
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30.10.2022 00:54 Відповісти
нужно их мобилизовать там всех и утилизировать
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30.10.2022 07:20 Відповісти
 
 