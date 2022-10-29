Перші процеси у Міжнародному кримінальному суді проти російський воєнних злочинців можуть початися ще цього року, - єврокомісар з питань юстиції Рейндерс
Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс впевнений, що перші судові процеси проти російських воєнних злочинців можуть розпочатися у Міжнародному кримінальному суді (МКС) вже цього року.
Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню "Hamburger Abendblatt", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я цілком впевнений, що перші процеси можуть початися наприкінці року. Суд пройшов довгий шлях, хоча йдеться і про дуже складні питання. Проте дуже важливо, щоб Україна ратифікувала договір про МКС. Тоді кримінальний суд зможе розслідувати всі можливі воєнні злочини на місцях, з обох сторін. Хоча ознак воєнних злочинів з боку України немає, агресором усе ж є Росія", - прокоментував Рейндерс питання початку перших процесів у МКС.
Єврокомісар зазначив, що під час візиту до України його команда "побачила дуже чіткі докази можливих воєнних злочинів". За його словами, українська влада зібрала докази у понад 37 тис. справ, і "вже є початкові розслідування понад 3 200 таких воєнних злочинів".
Рейндерс також вказав на те, що ЄС з самого початку підтримує розслідування української влади. "Низка країн ЄС, зокрема Німеччина, надсилає експертів. Ми надаємо обладнання та технології, агентство ЄС, яке співпрацює із судовими органами, Євроюст тепер може зберігати та досліджувати докази з України. Деякі держави-члени також надають слідчих для Міжнародного кримінального суду у Гаазі та утворюють спільно з МКС спеціальну робочу групу", - заявив він.
Коментуючи заклики України до створення Спеціального трибуналу для переслідування керівництва РФ за злочин агресії, єврокомісар заявив, що Євросоюз обговорює це питання з Україною. За його словами, спочатку важливо "використовувати всі доступні інструменти", однак "однією з можливостей було б і створення додаткового суду з українськими та міжнародними суддями та за підтримки ООН". "Єврокомісія відкрита. Країни G7 можуть обговорити це в листопаді. Але найголовніше зараз – зібрати докази злочинів. Суди можуть відбуватися й через роки, у Німеччині людей, звинувачених у злочинах нацистського режиму, судять і сьогодні", - додав Рейндерс.
При цьому єврокомісар з питань юстиції вважає, що міжнародний суд може висунути звинувачення і президенту РФ Володимиру Путіну через розв’язану війну проти України. За словами Рейндерса, у його роботу "не входить рекомендувати кримінальне переслідування окремих осіб", однак "якщо прокурори також захочуть почати з найвищого рівня, то вони повинні це зробити". "Ясно одне: розкриття російських воєнних злочинів – це сигнал всьому світу. Вперше такі злочини розслідуються з першого дня війни. Винуватці можуть бути притягнуті до відповідальності впродовж усього життя. Звичайно, це стосується і Путіна, якщо кримінальне переслідування пошириться і на нього", - зазначив Рейндерс.
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- Он утонул.
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Дезинформация. Тайная стратегия абсолютной власти | Автор книги - Ион Михай Пачепа , Рональд Рычлак
Цей жарт https://twitter.com/SergejTalk/status/1586384716214960128 опублікував користувач з Риги Сергій Талк на своєму акаунті в Twitter, а потім https://www.facebook.com/sergejtalk/posts/pfbid02zA17mPBsYbPBujiUufyBcied7gMhRPL78FzMQSyHLyXsKEuAsRzkzL5YSsUzbrZGl розмістив спростування цієї інформації у Facebook.
"Я прямо навіть шкодую, що написав сьогодні цей жарт у Твіттері! Пішла гуляти новину по Інтернету. Треба буде наприкінці кожного повідомлення ставити знак ПГ- почуття гумору", - зазначив він.
но схоже , що будут топити 🤣🤣🤣