Росіяни двічі обстріляли Марганецьку громаду - одна людина поранена, - облрада
Російські окупанти вранці 30 жовтня двічі обстріляли Марганецьку громаду з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки жінка зазнала поранень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.
Постраждалій пенсіонерці - 73 роки. Вона зазнала уламкового поранення, наразі перебуває в лікарні під наглядом медиків.
Вогнем окупантів пошкоджено півдесятка п‘ятиповерхівок і вісім легкових авто.
Також від ворожого обстрілу на підприємстві були пошкоджені виробничі будівлі.
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