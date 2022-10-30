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Новини Війна
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Радбез ООН у понеділок обговорюватиме вихід РФ із "зернової угоди"

оон,радбез

У понеділок, 31 жовтня, у Нью-Йорку на вимогу Росії відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорюватиметься атака на військові кораблі чорноморського флоту, які, за твердженням РФ, нібито, були залучені до гарантування безпеки морського коридору транспортування українського зерна.

Як повідомили у секретаріаті Радбезу, засідання відбудеться в першій половині дня - після розгляду розслідування, проведеного Міжнародною організацією цивільної авіації, примусової посадки у Білорусі літака авіакомпанії Ryanair у травні 2021 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У Постійному представництві України при ООН зазначили, що Україна залишається відданою своїм зобов‘язанням щодо експорту зерна, натомість Росія ще з вересня шукала будь-якого приводу, щоб зірвати виконання зернової угоди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данілов про вихід РФ із "зернової угоди": Звичайний шантаж напередодні саміту G20

Автор: 

зерно (3119) ООН (3347) Радбез ООН (852)


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Топ коментарі
+13
Лучше б вы обсудили вылет помойки из ООН.
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30.10.2022 21:34
+7
Обсудите лучше выход рф из Совбеза...
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30.10.2022 21:34
+3
А як же комарі?ООН стурбований комарами?
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30.10.2022 21:35
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Обсудите лучше выход рф из Совбеза...
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30.10.2022 21:34 Відповісти
Да, сначала надо проголосовать за исключение РФ-ии из СовБеза, потом дать НАТО полные полномочия на охрану морского коридора транспортировки украинского зерна. И это только начало!
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30.10.2022 22:58 Відповісти
⚡️Украина, Турция и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море в понедельник в рамках "зерновой инициативы". Россию об этом решении "уведомили", - СМИ со ссылкой на координационный центр

ПРУФ | ОДЕССА 🇺🇦 НОВОСТИ 22:53
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30.10.2022 23:35 Відповісти
Лучше б вы обсудили вылет помойки из ООН.
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30.10.2022 21:34 Відповісти
А як же комарі?ООН стурбований комарами?
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30.10.2022 21:35 Відповісти
А ще обгооворіть, які зараз будуть "відносини" між Україною та Ізраілем, після голосування...
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30.10.2022 21:40 Відповісти
Они вышли из соглашения, чтобы наступать на Одессу. Те кто считают, что "ударные части не сформированы" и орки вот-вот побегут из Херсона, хором идут нах.
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30.10.2022 21:49 Відповісти
время покажет, а вдруг Благодатное возьмут?
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30.10.2022 21:53 Відповісти
Да.да наступать вжух и быстро без норм логистики наступили,с наскока даже ближе чем на 10 км к николаеву не подошли зато сейчас вжух наступят побырику а потом за 1 день и сразу до львова мобиками)))не смеши не 1 апреля.
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30.10.2022 22:08 Відповісти
Ванюша, русский военный бот, иди ...

13.05.2022
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31.10.2022 10:59 Відповісти
Що можна обсуждать? Питання дня-русня іде за руським кораблем, чи будемо знову чекати?
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30.10.2022 21:50 Відповісти
Лавры лучшего в мире цирка переходят от "Цирка Дю Солей" к Совету Безопасности ООН! С этими артистами не сравнятся даже профессионалы.
"Весь мир - театр, а президенты в нем актеры"!
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30.10.2022 21:51 Відповісти
Ліпше було би так "Радбез ООН у понеділок обговорюватиме вихід РФ"
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30.10.2022 22:19 Відповісти
"атака на військові кораблі чорноморського флоту, які, за твердженням РФ, нібито, були залучені до гарантування безпеки морського коридору транспортування українського зерна"...Гарантування безпеки від кого? Від самих себе?
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30.10.2022 22:24 Відповісти
Безпорадні конвульсії нікчемної ООН, яка не здатна навіть позбутися самозваного паразита у власному Радбезі.
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30.10.2022 23:07 Відповісти
https://t.me/zsuwar/23800 Київ, Анкара й ООН узгодили рух 14 суден у Чорному морі в понеділок у межах "чорноморської ініціативи", рф також про це повідомили , - Координаційний центр.

З росією ніхто більше не рахується. Нарешті.
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30.10.2022 23:37 Відповісти
А що кацапи будуть тепер нападати на судна з зерном, якщо вони вийшли з угоди???
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30.10.2022 23:54 Відповісти
А что, комаров уже не обсуждают? Т.е. ООН - это теперь такой филиал Скабеевой и Небензи?
Наверное ООН переименуют в 60 минут
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31.10.2022 04:42 Відповісти
Бесполезная, паразитирующая структура.
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31.10.2022 08:54 Відповісти
 
 