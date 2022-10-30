Радбез ООН у понеділок обговорюватиме вихід РФ із "зернової угоди"

У понеділок, 31 жовтня, у Нью-Йорку на вимогу Росії відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорюватиметься атака на військові кораблі чорноморського флоту, які, за твердженням РФ, нібито, були залучені до гарантування безпеки морського коридору транспортування українського зерна.

Як повідомили у секретаріаті Радбезу, засідання відбудеться в першій половині дня - після розгляду розслідування, проведеного Міжнародною організацією цивільної авіації, примусової посадки у Білорусі літака авіакомпанії Ryanair у травні 2021 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У Постійному представництві України при ООН зазначили, що Україна залишається відданою своїм зобов‘язанням щодо експорту зерна, натомість Росія ще з вересня шукала будь-якого приводу, щоб зірвати виконання зернової угоди.

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