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Росія тижнями гальмувала зерновий коридор перед його блокуванням, - Зеленський

зерно,корабель

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія тижнями гальмувала зерновий коридор, перш ніж заблокувати його повністю.

"Тиждень за тижнем Росія гальмувала зерновий коридор, незважаючи на свої обіцянки партнерам, і тепер заблокувала його повністю", - сказав він у відеозверненні в неділю, передає Цензор.НЕТ.

Зазначивши, зокрема, судно, зафрахтоване Продовольчою програмою ООН для Ефіопії, не зможе вийти з порту Чорноморськ, Зеленський сказав, що воно та інші судна з агропродукцією "вимушені чекати, бо Росія шантажує світ голодом".

Що світ почув? Наче хтось із зерновоза запускає дрони... Спочатку вони говорили про "бойових птахів", потім – про "бойових комах", тепер – "бойове зерно"... Пшениця-вбивця, від якої тонуть російські адмірали. Ну що можна сказати? Реально – хворі люди", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росію поінформували": ООН, Туреччина та Україна у рамках "зернової угоди" погодили прохід 14 судів на 31 жовтня

Але ці хворі люди, наголосив він, знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи.

"Росія – це єдиний винуватець того, що продукти харчування зараз дорожчатимуть для різних людей на величезному просторі від Західної Африки до Східної Азії. Росія – це причина, чому люди, зокрема, в Ефіопії, Ємені чи Сомалі залишаються із катастрофічним дефіцитом продовольства", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов про вихід РФ із "зернової угоди": Звичайний шантаж напередодні саміту G20

"Звичайно, партнери намагаються переконати державу-терориста трохи зменшити оберти у шантажі. Але чи це реалістично? Поки що факти вказують на те, що керівництво Росії більше зацікавлене у загостренні продовольчої кризи, ніж у виконанні підписаних документів. І це, до речі, відповідь усім, хто говорить про переговори з Росією", - сказав президент.

"Зерновий коридор – це конкретний приклад. Там зараз 218 доказів, що Росія не хоче жодних справжніх угод. 218 суден, які очікують на можливість везти продовольство за експортними контрактами або зайти в українські порти", - підкреслив він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23845) зерно (3119) експорт (4476)


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Топ коментарі
+4
Це пздц. якийсь. Чому б флоту НАТО просто не стати ланцюгом від Одеси до Босфору і нехай орківське кодло спробує першим вистрілити. Чому вони так бояться це плішиве бункерне херло
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31.10.2022 00:34
+4
Міністр оборони Туреччини ****** Акар заявив, що Туреччина не пропускатиме військові кораблі країн, які перебувають у стані війни, відповідно до міжнародного права.

так що це касается тількі України і раши НАТО може.Босфор проходити
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31.10.2022 03:24
+2
Тому що "NATO не воюватиме з рашою за Україну", сказав Байден 24 лютого.
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31.10.2022 00:50
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Раша не решиться трогать суда с пшеницей - бо вмешаются наконец миротворцы ООН
АУ, ГУТТЕРЕШ !

и ,кстати, Красный крест уже допустили к военнопленным ?
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31.10.2022 00:26 Відповісти
Це пздц. якийсь. Чому б флоту НАТО просто не стати ланцюгом від Одеси до Босфору і нехай орківське кодло спробує першим вистрілити. Чому вони так бояться це плішиве бункерне херло
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31.10.2022 00:34 Відповісти
Тому що "NATO не воюватиме з рашою за Україну", сказав Байден 24 лютого.
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31.10.2022 00:50 Відповісти
так сша хай собі не воюють. а нато що заваджає???
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31.10.2022 02:10 Відповісти
Теж саме що і тобі піти воювати в Ефіопії чи Сирії.
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31.10.2022 06:36 Відповісти
Босфор закрыт для военных флотов

Это минимум который мешает
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31.10.2022 00:54 Відповісти
Міністр оборони Туреччини ****** Акар заявив, що Туреччина не пропускатиме військові кораблі країн, які перебувають у стані війни, відповідно до міжнародного права.

так що це касается тількі України і раши НАТО може.Босфор проходити
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31.10.2022 03:24 Відповісти
Шото все политологи молчат - может память коротка ? Я напомню «Ходжес заявил, что США могут уничтожить Черноморский флот РФ, если Россия применит ядерное оружие в Украине»

ТАК УКРАИНА вроде почти уничтожила Черноморский флот сама

Предлагаю США уничтожить Тихоокеанский флот раши , шоб вона больше не возникала 🤣
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31.10.2022 00:39 Відповісти
Понравилось как эти катера рассекали там по бухте как хотели

Мимо кацапских лодок и вертолетов

А потом точно в цели
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31.10.2022 00:52 Відповісти
Та ти що? реально?
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31.10.2022 02:05 Відповісти
Да этот зерновой договор рэфия изначально подписывала с целью иметь рычаг для давления. Пока вывозили зерно главных бенефициаров - Абрамовича или кто там ещё, договор исполнялся более менее. Сейчас личная выгода пуйла в этом коридоре закончилась и зерно, как и планировалось, стало рычагом давления и спекуляции. "Они перебили охранные корабли", "Украина обстрелом ЧФ Рф подставила под опасность голода пол-африки" и "мы готовы голодным неграм зерно вообще подарить". Этот зерновой договор вообще подписывать не нужно было. Тогда рычаг был бы у Украины ... Но бабло правит миром
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31.10.2022 08:51 Відповісти
перше - раша-фашисти давно прийняли рішення витерти дупу тим Договором(точно по Бісмарку) все придумували причину, нарешті придумали.... друге - яким рилом, рогами, хвостом з копитами раша-фашисти до нашого зерна. щоб їх включати в Договори???
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31.10.2022 11:05 Відповісти
 
 