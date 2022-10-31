Росія тижнями гальмувала зерновий коридор перед його блокуванням, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія тижнями гальмувала зерновий коридор, перш ніж заблокувати його повністю.

"Тиждень за тижнем Росія гальмувала зерновий коридор, незважаючи на свої обіцянки партнерам, і тепер заблокувала його повністю", - сказав він у відеозверненні в неділю, передає Цензор.НЕТ.

Зазначивши, зокрема, судно, зафрахтоване Продовольчою програмою ООН для Ефіопії, не зможе вийти з порту Чорноморськ, Зеленський сказав, що воно та інші судна з агропродукцією "вимушені чекати, бо Росія шантажує світ голодом".

Що світ почув? Наче хтось із зерновоза запускає дрони... Спочатку вони говорили про "бойових птахів", потім – про "бойових комах", тепер – "бойове зерно"... Пшениця-вбивця, від якої тонуть російські адмірали. Ну що можна сказати? Реально – хворі люди", - сказав президент.

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Але ці хворі люди, наголосив він, знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи.

"Росія – це єдиний винуватець того, що продукти харчування зараз дорожчатимуть для різних людей на величезному просторі від Західної Африки до Східної Азії. Росія – це причина, чому люди, зокрема, в Ефіопії, Ємені чи Сомалі залишаються із катастрофічним дефіцитом продовольства", - заявив Зеленський.

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"Звичайно, партнери намагаються переконати державу-терориста трохи зменшити оберти у шантажі. Але чи це реалістично? Поки що факти вказують на те, що керівництво Росії більше зацікавлене у загостренні продовольчої кризи, ніж у виконанні підписаних документів. І це, до речі, відповідь усім, хто говорить про переговори з Росією", - сказав президент.

"Зерновий коридор – це конкретний приклад. Там зараз 218 доказів, що Росія не хоче жодних справжніх угод. 218 суден, які очікують на можливість везти продовольство за експортними контрактами або зайти в українські порти", - підкреслив він.

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