У Запоріжжі затримали чоловіка, який підірвав гранату на вулиці, - Нацполіція
У Запоріжжі правоохоронці затримали чоловіка, який підірвав гранату на вулиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє ГУНП в Запорізькій області.
"О 20:20 спокій містян сколихнув гучний звук вибуху. Пропри це, сигналу тривоги не було. Як виявилось, винуватцем події став 42-річний місцевий чоловік, який у стані алкогольного сп’яніння підірвав гранату просто на вулиці. Його затримав наряд Управління патрульної поліції, обставини ситуації встановлювала слідчо-оперативна група", - йдеться у дописі.
Зазначається, що під дією алкоголю чоловік чіплявся до перехожих, а потім дістав дві гранати. Один з очевидців викликав поліцію, а за хвилину зловмисник підірвав гранату. Внаслідок вибуху він дістав осколкові поранення. Пошкоджено неподалік розташований кіоск.
На місце події негайно прибули працівники УПП, слідчо-оперативна група, медики.
Неподалік правоохоронці виявили та вилучили другу гранату РГД-5, яку зловмисник випустив з рук під час вибуху.
Чоловіка затримано, зараз він перебуває в лікарні під охороною. Йому інкримінують злочин, передбачений ч. 1 ст. 263 КК (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За скоєне найближчі 3-7 років зловмисник може провести в ув‘язненні.
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