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У Запоріжжі затримали чоловіка, який підірвав гранату на вулиці, - Нацполіція

граната

У Запоріжжі правоохоронці затримали чоловіка, який підірвав гранату на вулиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє ГУНП в Запорізькій області.

"О 20:20 спокій містян сколихнув гучний звук вибуху. Пропри це, сигналу тривоги не було. Як виявилось, винуватцем події став 42-річний місцевий чоловік, який у стані алкогольного сп’яніння підірвав гранату просто на вулиці. Його затримав наряд Управління патрульної поліції, обставини ситуації встановлювала слідчо-оперативна група", - йдеться у дописі.

Зазначається, що під дією алкоголю чоловік чіплявся до перехожих, а потім дістав дві гранати. Один з очевидців викликав поліцію, а за хвилину зловмисник підірвав гранату. Внаслідок вибуху він дістав осколкові поранення. Пошкоджено неподалік розташований кіоск.

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На місце події негайно прибули працівники УПП, слідчо-оперативна група, медики.

Неподалік правоохоронці виявили та вилучили другу гранату РГД-5, яку зловмисник випустив з рук під час вибуху.

Чоловіка затримано, зараз він перебуває в лікарні під охороною. Йому інкримінують злочин, передбачений ч. 1 ст. 263 КК (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За скоєне найближчі 3-7 років зловмисник може провести в ув‘язненні.

Автор: 

граната (790) Запоріжжя (2268)


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Так шо теперь, пусть вылечат, и на фронт этого любителя покидать гранаты. Но сначала закодировать.
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31.10.2022 01:21 Відповісти
гранаты оказывается это очень и очень полезное изобретение. непонятно зачем ему семь лет давать, не экономично, проще дать еще пару гранат и бутылку.
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31.10.2022 01:32 Відповісти
скоріше за все - луГАНДОНєц!!
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31.10.2022 02:36 Відповісти
І що цікаво, граната маленька, а гуркнула як ***** ракета, дива.
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31.10.2022 07:00 Відповісти
 
 