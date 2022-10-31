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До Європи прямує ще одна американська авіаносна група, - ЗМІ

авианосец,авианосцы

Американська авіаносна ударна група на чолі з новим атомним авіаносцем USS Gerald Ford у середині листопада прибуде до Європи

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє британське військове видання Navy Lookout.

Авіаносець, на борту якого базується близько 90 літаків і гелікоптерів, у тому числі винищувачі-бомбардувальники п'ятого покоління F-35C, зайде у військово-морську базу Портсмут на півдні Англії. У поході його супроводжують ракетний крейсер, есмінці та ударний атомний підводний човен.

За даними Пентагону, в східній частині Середземного моря, в акваторії Адріатики також знаходиться авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем USS George Bush

Корабельне угруповання діє поблизу Хорватії. Палубна авіація виконує регулярні патрульні польоти у регіоні Балкан.

До складу групи, що увійшла 25 серпня в Середземне море, крім авіаносця, входять ракетний крейсер USS Leyte Gulf і чотири есмінці - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun та USS Delbert Black. Крім того, до її складу також входить ударний атомний підводний човен з крилатими ракетами Tomahawk.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два кораблі ВМС Сполучених Штатів прибули до Латвії

Автор: 

США (22861) флот (328)


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Топ коментарі
+42
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31.10.2022 03:10
+24
ватні баєчки,навіть масквабад був розрахований по принципу один крейсер на один авіаносець.але то все фігня,і реально пробити ППО АУГ практично нереально,для цього потрібен залп СОТЕНЬ ракет,а залп два-три десятка пкр перекривають есмінці і крейсера з Іджис,а на підстраховці авіація самого авіаносця,все решта ватні фантазії,тому що наразі в світі немає ВМФ здатних протистояти US NAVY)))
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31.10.2022 03:37
+22
Боюсь представить шо америкосы сделают с армией орков ,если пуйло неудачно рыпнится
с ЯО....за пару часов в пыль превратят.
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31.10.2022 02:41
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Боюсь представить шо америкосы сделают с армией орков ,если пуйло неудачно рыпнится
с ЯО....за пару часов в пыль превратят.
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31.10.2022 02:41 Відповісти
Тут чітко.. В последнее время данный вопрос очень актуален. Многие "'эксперты" считают авианосные группировки бесполезной грудой металла, которую с легкостью можно отправить на дно с помощью противокорабельных ракет. В данном видео вы найдете все ответы на интересующие вас вопросы... никаких эмоций, только факты и расчеты. https://www.youtube.com/watch?v=ijPHzsp3TJI
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31.10.2022 02:53 Відповісти
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31.10.2022 03:10 Відповісти
И с каких это пор ватные ролики стали для нам аргументом?
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31.10.2022 03:13 Відповісти
там реально все расписано и там холодный душ рузге адмиралам
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31.10.2022 03:15 Відповісти
ватні баєчки,навіть масквабад був розрахований по принципу один крейсер на один авіаносець.але то все фігня,і реально пробити ППО АУГ практично нереально,для цього потрібен залп СОТЕНЬ ракет,а залп два-три десятка пкр перекривають есмінці і крейсера з Іджис,а на підстраховці авіація самого авіаносця,все решта ватні фантазії,тому що наразі в світі немає ВМФ здатних протистояти US NAVY)))
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31.10.2022 03:37 Відповісти
Тут скоріше спочатку на далеких підступах повинні діяти саме винищувачі, а вже потім те, що вони пропустили, добиватиме ППО АУГ.
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31.10.2022 06:24 Відповісти
Твоя 2 армия мира ,уже Т-62 ,на фронт отправляет ,50-60 годов ,вместо динамической защиты кровати с сеткой варят. Без эмоций не возможно ,ржу не могу.
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31.10.2022 05:18 Відповісти
У фтарой армии руzге мира самоё ценное это ваньки дурачки с уря вместо мозга. Деньги кремлёвские бандиты тратят в основном на прожекты для видимости вяличия и на золотые унитазы для себя, а ванька, как собака кость бросили и в бой. Вообщем больше шрапнели надо. Портяночные скоро будут бежать на редуты, как зомбари, босиком.
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31.10.2022 08:33 Відповісти
дiйсно. вОнюшки все можуть повторити.))

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31.10.2022 05:24 Відповісти
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31.10.2022 05:32 Відповісти
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31.10.2022 06:12 Відповісти
Бабы идут ещё рожать.
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31.10.2022 06:51 Відповісти
А может тянут, что уже нарожали...
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31.10.2022 08:30 Відповісти
як щє воно це замісто сорочки не напялило - загадка для психіатрів.
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31.10.2022 06:10 Відповісти
чЁ, пилять, руссофоП ???

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31.10.2022 06:20 Відповісти
а шо б мені куска сала більше не бачити і oгірком соленим не закyсувати...
пардонірую по фречу - а оце ото теж грибуть?
вже подивився би на того самця....
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31.10.2022 06:26 Відповісти
Щоб мені удосвіта сто грам горілки не приснилося...
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31.10.2022 08:27 Відповісти
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31.10.2022 10:04 Відповісти
😲🤦‍♀️😂
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31.10.2022 11:45 Відповісти
А все началось с глупости лысого хрущева, зафиксированную в книге о его поездке по Америке" Лицом к лицу с Америкой"... Где Хрущев проблеял о том, шо ракеты все достанут, потому крейсера* на стапелях, готовые на 95%, дурак приказал пустить на металлолом... Но когда кремлядь поняла, шо сглупила, то до сих пор не может толком сделать у себя авианосцы, я уже не говорю о том, шо кацапы, о чем фильм, находятся безвозвратно, в тупо завтрашнем дне, в плане борьбы с авиаударной группировкой, как и с эффективностью противоракетной обороны.
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31.10.2022 06:07 Відповісти
Ты сравнил американское ПВО охраняющее авианосцы и ржавые пукалки с ракетами в ЧР расеи....если корабли орков украинские беспилотники сношают ,то что с ними сделают высокоточные ракеты америкосов.Да там один пролет истребителей f 35 снесет махом все корабли и базу чр за один заход,
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31.10.2022 06:28 Відповісти
після душа і перед кофе...
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31.10.2022 05:24 Відповісти
А вы не бойтесь. Развивайте фантазию. Но уверяю вас, что самая бурная ваша фантазия сначала съёжиться, а затем померкнет перед реальность. Под Хашамом СГША немного, совсем это продемонстрировали, что они с кацапами могут сделать.
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31.10.2022 07:49 Відповісти
В пил я не впевнений, що перетворить, а ось на тарганів, які розбіжаться по щелинам, то це точно.
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31.10.2022 09:43 Відповісти
А поближче...У чорне море
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31.10.2022 02:44 Відповісти
нафига добавь ав де Голь вмс Франции тоже оперирует в средиземном ну и плюс 2 британские Королевы хоть там палубные группы вроде не полные и сами ав только сошли со стапелей но уже в составе вмс Британии И что против у рашки болт флот который заперт в луже маркизовой Сев флот с краноносным кузей и нохимовым где рлс не фунцыклирует а да петруха первый тип Киров атомный и усе за черноморское имении дружбы предков рузге адмиралов в юпко с отоманскими адмиралами в феско модели 1877 молчу
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31.10.2022 02:57 Відповісти
И к Ирану с Сирией подогнали
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31.10.2022 05:19 Відповісти
руский флагман, авинесссущий крейсер адм. кузнецов, тихонько плача у стенки - Пилять, атомный, а я до сих пор на угле.
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31.10.2022 03:57 Відповісти
Авиассущий
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31.10.2022 05:13 Відповісти
Китай подбодрил Путина, но особо не поддерживает, а просто Китай обдурил и без войны развалит Россию и возьмет свое. Россия сама себя развалит. Как в той поговорке, Китай будет сидеть на берегу реки и ждать, когда труп России проплывет. Китайский философы военные очень умные. Китай прошел столько войн, пока все не объединил в один Китай и там опыт войны на максималках. Китай еще и скоро откажется поддерживать РФ и не будет покупать у РФ ресурсы и прикажет вассалам своим тоже не помогать России, и Россия просто лопнет, как мыльный пузырь. Пугает то, что Китай станет еще больше и еще сильнее, и дальше может захватывать мир. Китай в стратегическом планировании на будущие очень опасен. Потому Запад под поводов войны, которую ведется через Украину - нужно оккупировать Россию, как была оккупирована Нацистская Германия с 1945 года по 1990 год. Были оккупационные зоны - США, Великобритании, Франции, и с другой стороны СССР. И эти страны взяли обязательства перевоспитать народ от нацизма. Также и нужно зайти в Россию и уничтожить Кремлевского Фюрера и всю нацистскую власть и брать на перевоспитание. Вообще исторически Россия - это были колонии Киева когда-то. Москву основал Киевский князь. Можно передать Россию под власть Киева, а Киев уже пазлик Запада и всем Западом будем рулить этой территорией. Россия оказалась несостоятельным государством. Если США отделились от Британской Империи потому что состоятельное государство вышло, хоть там и война гражданская, но тем не менее - законы принимались нормальные и отцы основатели написали конституцию сильную. То в России не появлялось законов - это дикари и живут по законам джунглей, кто сильнее тот и прав, что в итоге террористы правят всей страной и воспитывают еще большую дикость. А если Китай захватит Россию, то Китай будет мощной сверхдержавой с кучей ресурсов и угроза будет миру с таким режимом, как в Китае большая. Лучше нам - Западу общему усилиться за счет России, чем усиливать Китай.
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31.10.2022 04:04 Відповісти
Да, на жаль ...все может быть плюс Китай сейчас выжыдает как дальше будут идти события
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31.10.2022 04:50 Відповісти
Не знаю про какой ум ты расказываеш....всю историю Китай сношали все кому не лень ,от англичан до японцев....не помню ни одной крупной победы китайской армии над внешним противником за 500 лет.
До 80 х годов в Китае траву жрали...от голода.
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31.10.2022 06:42 Відповісти
Про Сунь Цзы не слышал???
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31.10.2022 07:45 Відповісти
Китаю накладуть санкції і весь їхній ширпотреб буде лежати на складах....
Їхня ввп на цьому тримається.
2 міл'ярда людей треба годувать...вони ж не просто так їдять всяких жучків-хробачків...
Геополітика - діло тонке..нам треба вигнать орків,а розумні політики знають,що далі робити.
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31.10.2022 07:49 Відповісти
прямуйте хлопці - 7 феет під килем!
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31.10.2022 04:18 Відповісти
та прямо звідти вальніть по мацкві сотнею томогавків
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31.10.2022 04:37 Відповісти
кацапи змазують мопеди...
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31.10.2022 04:42 Відповісти
Истребитель шестого поколения Mitsubishi F-X создаётся специалистами из Японии, Великобритании и Италии Он должен заменить Mitsubishi F-2
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31.10.2022 04:59 Відповісти
Ф-35, шо годно і дуже...
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31.10.2022 05:17 Відповісти
Десептикон?
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31.10.2022 06:09 Відповісти
Программа NGAD истребителя 6-го поколения ВВС США.
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31.10.2022 06:42 Відповісти
Истребитель 5-го поколения F-22 «Раптор»
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31.10.2022 06:46 Відповісти
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31.10.2022 07:05 Відповісти
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31.10.2022 07:06 Відповісти
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31.10.2022 07:15 Відповісти
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31.10.2022 07:17 Відповісти
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31.10.2022 07:18 Відповісти
"'Жанетта' поправляє такелаж..."
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31.10.2022 05:14 Відповісти
уютно розположу два "Patriots" з екіпажами - княпало на мені!
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31.10.2022 05:29 Відповісти
Щас им навстречу,пыхнув черным смрадом от горящих калош выдвинется авианосец "Кузя". Трепещите.)
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31.10.2022 05:56 Відповісти
Ща расея как выпустит своего Кузю да как натравит на них....вся авианосная группа будет тикать .
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31.10.2022 06:47 Відповісти
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31.10.2022 07:20 Відповісти
А ще ближче підтягнутися не можете? Туреччина теж в нато!
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31.10.2022 07:29 Відповісти
А нафіга їм? Кацапські ракети матимуть час відслідковувати і збивати, а F-35 і "Томагавки" кацапам збивати нічим. Так надійніше. А для кацапів зашморг стягується щоденно все тугіше...
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31.10.2022 08:35 Відповісти
Надеюсь петля стягивается на шее мордора.
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31.10.2022 12:14 Відповісти
 
 