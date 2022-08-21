Два кораблі ВМС Сполучених Штатів прибули до Латвії

Військові кораблі USS Arlington та USS Gunston Hall зайшли до портів Латвії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Як зазначається, до Риги прибули десантно-транспортний корабель-док ВМС США USS Arlington та десантний корабель ВМС США USS Gunston Hall. На борту - морські піхотинці 22-го експедиційного загону морської піхоти США. Під час перебування в Ризі кораблі відвідають представники посольства США у Латвії та латвійські урядовці.

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"Візит кораблів Arlington та Gunston Hall до Латвії ґрунтується на міцних та стійких відносинах між США та Латвією. Візит також наголошує на зростаючих можливостях взаємодії між США та їхніми союзниками та партнерами по НАТО", - заявили в посольстві США в Латвії.