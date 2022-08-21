Два кораблі ВМС Сполучених Штатів прибули до Латвії
Військові кораблі USS Arlington та USS Gunston Hall зайшли до портів Латвії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Як зазначається, до Риги прибули десантно-транспортний корабель-док ВМС США USS Arlington та десантний корабель ВМС США USS Gunston Hall. На борту - морські піхотинці 22-го експедиційного загону морської піхоти США. Під час перебування в Ризі кораблі відвідають представники посольства США у Латвії та латвійські урядовці.
"Візит кораблів Arlington та Gunston Hall до Латвії ґрунтується на міцних та стійких відносинах між США та Латвією. Візит також наголошує на зростаючих можливостях взаємодії між США та їхніми союзниками та партнерами по НАТО", - заявили в посольстві США в Латвії.
Топ коментарі
+18 nav svargi
показати весь коментар21.08.2022 16:22 Відповісти Посилання
+8 Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар21.08.2022 16:27 Відповісти Посилання
+7 Chego Vara
показати весь коментар21.08.2022 16:39 Відповісти Посилання
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Корабль спроектирован так, чтобы на нем можно было разместить десантные корабли с воздушной подушкой для быстрого перемещения войск и штурмовики AV-8B Harrier для непосредственной авиационной поддержки.
Кроме того, этот корабль может нести до 26 вертолетов ВМС США.Решение России перебазировать три своих самолеты с https://www.unian.net/weapons/raketa-h-47m2-kinzhal-chem-ona-opasna-dlya-vsu-pochemu-ona-nevidima-dlya-pvo-video-poslednie-novosti-11938227.html?_gl=1*qik1pu*_ga*MTE5MDYwOTQwNi4xNjAxMjMwMzU0*_ga_JLSK4Y8K67*MTY2MDgzMzQ1Mi4xMDkwLjAuMTY2MDgzMzQ1Mi42MC4wLjA.*_ga_P6EEJX21DY*MTY2MDgzMzQ1Mi4xMzUwLjAuMTY2MDgzMzQ1Mi42MC4wLjA. гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в Калининградскую область для европейской системы ПВО эти самолеты с ракетами не сделают "погоды" и стратегически они ничего не решают.
Ватаны, не порвите пердаки рассказывая, что "подарили металлолом" (один вертолёт прошёл МОДЕРНИЗАЦИЮ прямо перед отправкой), потому что теперь у нас будет возможность подарить в следующей партии 4 Black Hawk! Или надрать жопу тварям, которые попытаются на своих сраных КА-"200" оккупировать Балтийские страны.
Так оно всегда бывает, если всё делать как путин любит - через жопу.