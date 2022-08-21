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Новини Війна
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Два кораблі ВМС Сполучених Штатів прибули до Латвії

сша

Військові кораблі USS Arlington та USS Gunston Hall зайшли до портів Латвії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Як зазначається, до Риги прибули десантно-транспортний корабель-док ВМС США USS Arlington та десантний корабель ВМС США USS Gunston Hall. На борту - морські піхотинці 22-го експедиційного загону морської піхоти США. Під час перебування в Ризі кораблі відвідають представники посольства США у Латвії та латвійські урядовці.

Дивіться також: До Литви прибув один із найбільших військових кораблів США з метою демонстрації солідарності та єдності союзників щодо НАТО. ВIДЕО

"Візит кораблів Arlington та Gunston Hall до Латвії ґрунтується на міцних та стійких відносинах між США та Латвією. Візит також наголошує на зростаючих можливостях взаємодії між США та їхніми союзниками та партнерами по НАТО", - заявили в посольстві США в Латвії.

корабель (1618) Латвія (1372) НАТО (6636) США (23607) флот (347) військовослужбовці (4832)


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Топ коментарі
+18
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21.08.2022 16:22 Відповісти
+8
Краще б вони до Одеси прибули...
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21.08.2022 16:27 Відповісти
+7
Може і українцям якісь ніштяки привезли.

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21.08.2022 16:39 Відповісти
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21.08.2022 16:22 Відповісти
вітання! не всім так везе
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21.08.2022 17:59 Відповісти
pavydžiu latviešam. Pas mus tikai viens.
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21.08.2022 20:34 Відповісти
Краще б вони до Одеси прибули...
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21.08.2022 16:27 Відповісти
McDonnell Douglas AV-8B Harrier IIAV-8B «Харриер» II.Штурмовик для морпехов.(20 шт)Корабль зашел в порт Клайпеды 20 августа. Это самый большой корабль, когда-либо заходивший в Литву.

Корабль спроектирован так, чтобы на нем можно было разместить десантные корабли с воздушной подушкой для быстрого перемещения войск и штурмовики AV-8B Harrier для непосредственной авиационной поддержки.

Кроме того, этот корабль может нести до 26 вертолетов ВМС США.Решение России перебазировать три своих самолеты с https://www.unian.net/weapons/raketa-h-47m2-kinzhal-chem-ona-opasna-dlya-vsu-pochemu-ona-nevidima-dlya-pvo-video-poslednie-novosti-11938227.html?_gl=1*qik1pu*_ga*MTE5MDYwOTQwNi4xNjAxMjMwMzU0*_ga_JLSK4Y8K67*MTY2MDgzMzQ1Mi4xMDkwLjAuMTY2MDgzMzQ1Mi42MC4wLjA.*_ga_P6EEJX21DY*MTY2MDgzMzQ1Mi4xMzUwLjAuMTY2MDgzMzQ1Mi42MC4wLjA. гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в Калининградскую область для европейской системы ПВО эти самолеты с ракетами не сделают "погоды" и стратегически они ничего не решают.
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21.08.2022 17:27 Відповісти
Може і українцям якісь ніштяки привезли.

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21.08.2022 16:39 Відповісти
Навряд, в Польщі зручніше вивантажитися.
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21.08.2022 20:27 Відповісти
Боневтік нелох?
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21.08.2022 16:45 Відповісти
Це крейсер Боневтік.
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21.08.2022 19:12 Відповісти
нє Голобородько піаніст!
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21.08.2022 22:25 Відповісти
Оце гарна новина ! Це по НАТОвськи!!!
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21.08.2022 17:07 Відповісти
Добро пожаловать, партнёрам по НАТО! Задавитесь свои поносом, Соловьёв, самец Скабеевой, Скабеева, Симоньян, Михалков, Безруков, Машков, Газманов, Кеосаянское отребье и другие выродки. Ах да, ещё проститутка Киселёв должен быть отдельно выделен.
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21.08.2022 18:32 Відповісти
Вполне возможно, что в Латвию на них уже прибыли четыре Black Hawk, которые Латвия закупила вместо 4 подаренных украинским друзьям вертолётов советского выпуска.
Ватаны, не порвите пердаки рассказывая, что "подарили металлолом" (один вертолёт прошёл МОДЕРНИЗАЦИЮ прямо перед отправкой), потому что теперь у нас будет возможность подарить в следующей партии 4 Black Hawk! Или надрать жопу тварям, которые попытаются на своих сраных КА-"200" оккупировать Балтийские страны.
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21.08.2022 18:39 Відповісти
Путин как всегда получил обратное тому, чего хотел.
Так оно всегда бывает, если всё делать как путин любит - через жопу.
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21.08.2022 21:51 Відповісти
 
 