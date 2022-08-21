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Новости Война
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Два корабля ВМС Соединенных Штатов прибыли в Латвию

сша

Военные корабли USS Arlington и USS Gunston Hall вошли в порты Латвии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Как отмечается, в Ригу прибыли десантно-транспортный корабль ВМС США USS Arlington и десантный корабль ВМС США USS Gunston Hall. На борту – морские пехотинцы 22-го экспедиционного отряда морской пехоты США. Во время пребывания в Риге корабли посетят представители посольства США в Латвии и латвийские чиновники.

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"Визит кораблей Arlington и Gunston Hall в Латвию основывается на прочных и устойчивых отношениях между США и Латвией. Визит также отмечает возрастающие возможности взаимодействия между США и их союзниками и партнерами по НАТО", - заявили в посольстве США в Латвии.

корабль (2047) Латвия (1355) НАТО (10176) США (27325) флот (818) военнослужащие (6204)


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Топ комментарии
+18
welcome
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21.08.2022 16:22 Ответить
+8
Краще б вони до Одеси прибули...
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21.08.2022 16:27 Ответить
+7
Може і українцям якісь ніштяки привезли.

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21.08.2022 16:39 Ответить
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21.08.2022 16:22 Ответить
вітання! не всім так везе
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21.08.2022 17:59 Ответить
pavydžiu latviešam. Pas mus tikai viens.
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21.08.2022 20:34 Ответить
Краще б вони до Одеси прибули...
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21.08.2022 16:27 Ответить
McDonnell Douglas AV-8B Harrier IIAV-8B «Харриер» II.Штурмовик для морпехов.(20 шт)Корабль зашел в порт Клайпеды 20 августа. Это самый большой корабль, когда-либо заходивший в Литву.

Корабль спроектирован так, чтобы на нем можно было разместить десантные корабли с воздушной подушкой для быстрого перемещения войск и штурмовики AV-8B Harrier для непосредственной авиационной поддержки.

Кроме того, этот корабль может нести до 26 вертолетов ВМС США.Решение России перебазировать три своих самолеты с https://www.unian.net/weapons/raketa-h-47m2-kinzhal-chem-ona-opasna-dlya-vsu-pochemu-ona-nevidima-dlya-pvo-video-poslednie-novosti-11938227.html?_gl=1*qik1pu*_ga*MTE5MDYwOTQwNi4xNjAxMjMwMzU0*_ga_JLSK4Y8K67*MTY2MDgzMzQ1Mi4xMDkwLjAuMTY2MDgzMzQ1Mi42MC4wLjA.*_ga_P6EEJX21DY*MTY2MDgzMzQ1Mi4xMzUwLjAuMTY2MDgzMzQ1Mi42MC4wLjA. гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в Калининградскую область для европейской системы ПВО эти самолеты с ракетами не сделают "погоды" и стратегически они ничего не решают.
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21.08.2022 17:27 Ответить
Може і українцям якісь ніштяки привезли.

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21.08.2022 16:39 Ответить
Навряд, в Польщі зручніше вивантажитися.
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21.08.2022 20:27 Ответить
Боневтік нелох?
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21.08.2022 16:45 Ответить
Це крейсер Боневтік.
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21.08.2022 19:12 Ответить
нє Голобородько піаніст!
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21.08.2022 22:25 Ответить
Оце гарна новина ! Це по НАТОвськи!!!
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21.08.2022 17:07 Ответить
Добро пожаловать, партнёрам по НАТО! Задавитесь свои поносом, Соловьёв, самец Скабеевой, Скабеева, Симоньян, Михалков, Безруков, Машков, Газманов, Кеосаянское отребье и другие выродки. Ах да, ещё проститутка Киселёв должен быть отдельно выделен.
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21.08.2022 18:32 Ответить
Вполне возможно, что в Латвию на них уже прибыли четыре Black Hawk, которые Латвия закупила вместо 4 подаренных украинским друзьям вертолётов советского выпуска.
Ватаны, не порвите пердаки рассказывая, что "подарили металлолом" (один вертолёт прошёл МОДЕРНИЗАЦИЮ прямо перед отправкой), потому что теперь у нас будет возможность подарить в следующей партии 4 Black Hawk! Или надрать жопу тварям, которые попытаются на своих сраных КА-"200" оккупировать Балтийские страны.
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21.08.2022 18:39 Ответить
Путин как всегда получил обратное тому, чего хотел.
Так оно всегда бывает, если всё делать как путин любит - через жопу.
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21.08.2022 21:51 Ответить
 
 