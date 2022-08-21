Два корабля ВМС Соединенных Штатов прибыли в Латвию

Военные корабли USS Arlington и USS Gunston Hall вошли в порты Латвии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Как отмечается, в Ригу прибыли десантно-транспортный корабль ВМС США USS Arlington и десантный корабль ВМС США USS Gunston Hall. На борту – морские пехотинцы 22-го экспедиционного отряда морской пехоты США. Во время пребывания в Риге корабли посетят представители посольства США в Латвии и латвийские чиновники.

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"Визит кораблей Arlington и Gunston Hall в Латвию основывается на прочных и устойчивых отношениях между США и Латвией. Визит также отмечает возрастающие возможности взаимодействия между США и их союзниками и партнерами по НАТО", - заявили в посольстве США в Латвии.