Два корабля ВМС Соединенных Штатов прибыли в Латвию
Военные корабли USS Arlington и USS Gunston Hall вошли в порты Латвии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Как отмечается, в Ригу прибыли десантно-транспортный корабль ВМС США USS Arlington и десантный корабль ВМС США USS Gunston Hall. На борту – морские пехотинцы 22-го экспедиционного отряда морской пехоты США. Во время пребывания в Риге корабли посетят представители посольства США в Латвии и латвийские чиновники.
"Визит кораблей Arlington и Gunston Hall в Латвию основывается на прочных и устойчивых отношениях между США и Латвией. Визит также отмечает возрастающие возможности взаимодействия между США и их союзниками и партнерами по НАТО", - заявили в посольстве США в Латвии.
Топ комментарии
+18 nav svargi
показать весь комментарий21.08.2022 16:22 Ответить Ссылка
+8 Ivan Ivanov #432727
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+7 Chego Vara
показать весь комментарий21.08.2022 16:39 Ответить Ссылка
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Корабль спроектирован так, чтобы на нем можно было разместить десантные корабли с воздушной подушкой для быстрого перемещения войск и штурмовики AV-8B Harrier для непосредственной авиационной поддержки.
Кроме того, этот корабль может нести до 26 вертолетов ВМС США.Решение России перебазировать три своих самолеты с https://www.unian.net/weapons/raketa-h-47m2-kinzhal-chem-ona-opasna-dlya-vsu-pochemu-ona-nevidima-dlya-pvo-video-poslednie-novosti-11938227.html?_gl=1*qik1pu*_ga*MTE5MDYwOTQwNi4xNjAxMjMwMzU0*_ga_JLSK4Y8K67*MTY2MDgzMzQ1Mi4xMDkwLjAuMTY2MDgzMzQ1Mi42MC4wLjA.*_ga_P6EEJX21DY*MTY2MDgzMzQ1Mi4xMzUwLjAuMTY2MDgzMzQ1Mi42MC4wLjA. гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" в Калининградскую область для европейской системы ПВО эти самолеты с ракетами не сделают "погоды" и стратегически они ничего не решают.
Ватаны, не порвите пердаки рассказывая, что "подарили металлолом" (один вертолёт прошёл МОДЕРНИЗАЦИЮ прямо перед отправкой), потому что теперь у нас будет возможность подарить в следующей партии 4 Black Hawk! Или надрать жопу тварям, которые попытаются на своих сраных КА-"200" оккупировать Балтийские страны.
Так оно всегда бывает, если всё делать как путин любит - через жопу.