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Новини Війна
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Вінниччина під ракетним обстрілом, працює ППО, - ОВА

ппо

Російські окупаційні війська атакували Вінницьку область ракетами.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вінниччина під ракетним обстрілом! Працює ППО.

Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги. Бережіть себе!" - наголосив він.

Читайте: Рашисти поцілили в енергетичний об’єкт на Вінниччині, - ОВА

Автор: 

Вінницька область (1016) ППО (3193)


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