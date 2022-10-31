Вінниччина під ракетним обстрілом, працює ППО, - ОВА

Російські окупаційні війська атакували Вінницьку область ракетами.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вінниччина під ракетним обстрілом! Працює ППО.

Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги. Бережіть себе!" - наголосив він.

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