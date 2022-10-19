Рашисти поцілили в енергетичний об’єкт на Вінниччині, - ОВА

Російські окупаційні війська завдали удару по енергетичному об’єкту на Вінниччині.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову ворог б’є по енергетичним об’єктам. Є влучання і по Вінницькій області.

Рятувальні служби працюють на місці", - зазначив очільник обладміністрації.

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