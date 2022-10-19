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Рашисти поцілили в енергетичний об’єкт на Вінниччині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Російські окупаційні війська завдали удару по енергетичному об’єкту на Вінниччині.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову ворог б’є по енергетичним об’єктам. Є влучання і по Вінницькій області.

Рятувальні служби працюють на місці", - зазначив очільник обладміністрації.

Також читайте: Вінниччина під ракетним обстрілом, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
він не мій, по-перше. а по-друге - влучання було "калібром", а не "мопедом", який ти сидячи на дивані "збиваєш" автоматом.
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19.10.2022 15:36
+4
до чого тут "мопед"? кацапи поцілили "калібром".
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19.10.2022 15:28
+4
на войне нужно эффективное оружие для результативных действий, а не ******* из автоматов в городской застройке с печальным результатом.
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19.10.2022 15:33
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Ті шахіди звичайним автоматом збиваються. Невже автомати кінчилися?
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19.10.2022 15:22 Відповісти
Так ракета же туда попала вроде как
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19.10.2022 15:24 Відповісти
у нас трактористы в полях буряк убирают пока без автоматов.
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19.10.2022 15:26 Відповісти
Ну то тре рогачу по більше і бураком в них з неї) На війні люба зброя згодиться.
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19.10.2022 15:29 Відповісти
на войне нужно эффективное оружие для результативных действий, а не ******* из автоматов в городской застройке с печальным результатом.
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19.10.2022 15:33 Відповісти
до чого тут "мопед"? кацапи поцілили "калібром".
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19.10.2022 15:28 Відповісти
а до чого тут ваш калібр?
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19.10.2022 15:30 Відповісти
він не мій, по-перше. а по-друге - влучання було "калібром", а не "мопедом", який ти сидячи на дивані "збиваєш" автоматом.
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19.10.2022 15:36 Відповісти
Може ти і сидиш на дивані. Але от не збагну, як ти звідтіля можеш бачити і стверджувати? Заград вогнем збивається з автомата. Все що, тобі треба знати
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19.10.2022 15:55 Відповісти
Сбей, можешь даже куском дерьма бросить.
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19.10.2022 15:45 Відповісти
Йди олівці гостри розумник.
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19.10.2022 15:58 Відповісти
Ты автомат в руках держал ? ну или рогатку хотябы ?
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19.10.2022 16:27 Відповісти
Те, що я тримав в руках, ти і в очі не бачив. Заспокійся експерте.
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19.10.2022 17:40 Відповісти
Я правильно понял ?
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19.10.2022 17:46 Відповісти
ай-яй-яй...какая неожиданность...
ав ответ не думали ввалить всем что есть по *********?
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19.10.2022 15:47 Відповісти
Ну що це як не терорристи ? ,ці паскуди вміють воювати лише з мирним населенням та руйнувати міста ,села та критичну інфраструктуру.
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19.10.2022 15:54 Відповісти
 
 