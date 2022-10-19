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Рашисти поцілили в енергетичний об’єкт на Вінниччині, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська завдали удару по енергетичному об’єкту на Вінниччині.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.
"Знову ворог б’є по енергетичним об’єктам. Є влучання і по Вінницькій області.
Рятувальні служби працюють на місці", - зазначив очільник обладміністрації.
Топ коментарі
+7 cimbitep
показати весь коментар19.10.2022 15:36
+4 cimbitep
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+4 Urs
показати весь коментар19.10.2022 15:33
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ав ответ не думали ввалить всем что есть по *********?