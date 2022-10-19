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Новости Война
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Рашисты попали в энергетический объект в Винницкой области, - ОВА

ракета

Российские оккупационные войска нанесли удар по энергетическому объекту в Винницкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.

"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области.

Спасательные службы работают на месте", - отметил глава обладминистрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли ракетный удар по Винницкой области, попадание в объект критической инфраструктуры, - ОВА

Винницкая область (1032) обстрел (26995)


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Топ комментарии
+7
він не мій, по-перше. а по-друге - влучання було "калібром", а не "мопедом", який ти сидячи на дивані "збиваєш" автоматом.
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19.10.2022 15:36
+4
до чого тут "мопед"? кацапи поцілили "калібром".
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19.10.2022 15:28
+4
на войне нужно эффективное оружие для результативных действий, а не ******* из автоматов в городской застройке с печальным результатом.
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19.10.2022 15:33
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Ті шахіди звичайним автоматом збиваються. Невже автомати кінчилися?
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19.10.2022 15:22 Ответить
Так ракета же туда попала вроде как
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19.10.2022 15:24 Ответить
у нас трактористы в полях буряк убирают пока без автоматов.
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19.10.2022 15:26 Ответить
Ну то тре рогачу по більше і бураком в них з неї) На війні люба зброя згодиться.
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19.10.2022 15:29 Ответить
на войне нужно эффективное оружие для результативных действий, а не ******* из автоматов в городской застройке с печальным результатом.
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19.10.2022 15:33 Ответить
до чого тут "мопед"? кацапи поцілили "калібром".
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19.10.2022 15:28 Ответить
а до чого тут ваш калібр?
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19.10.2022 15:30 Ответить
він не мій, по-перше. а по-друге - влучання було "калібром", а не "мопедом", який ти сидячи на дивані "збиваєш" автоматом.
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19.10.2022 15:36 Ответить
Може ти і сидиш на дивані. Але от не збагну, як ти звідтіля можеш бачити і стверджувати? Заград вогнем збивається з автомата. Все що, тобі треба знати
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19.10.2022 15:55 Ответить
Сбей, можешь даже куском дерьма бросить.
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19.10.2022 15:45 Ответить
Йди олівці гостри розумник.
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19.10.2022 15:58 Ответить
Ты автомат в руках держал ? ну или рогатку хотябы ?
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19.10.2022 16:27 Ответить
Те, що я тримав в руках, ти і в очі не бачив. Заспокійся експерте.
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19.10.2022 17:40 Ответить
Я правильно понял ?
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19.10.2022 17:46 Ответить
ай-яй-яй...какая неожиданность...
ав ответ не думали ввалить всем что есть по *********?
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19.10.2022 15:47 Ответить
Ну що це як не терорристи ? ,ці паскуди вміють воювати лише з мирним населенням та руйнувати міста ,села та критичну інфраструктуру.
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19.10.2022 15:54 Ответить
 
 