Рашисты попали в энергетический объект в Винницкой области, - ОВА

Российские оккупационные войска нанесли удар по энергетическому объекту в Винницкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.

"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области.

Спасательные службы работают на месте", - отметил глава обладминистрации.

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