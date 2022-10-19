Рашисты попали в энергетический объект в Винницкой области, - ОВА
Российские оккупационные войска нанесли удар по энергетическому объекту в Винницкой области.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Борзов, информирует Цензор.НЕТ.
"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области.
Спасательные службы работают на месте", - отметил глава обладминистрации.
Топ комментарии
+7 cimbitep
показать весь комментарий19.10.2022 15:36
+4 cimbitep
показать весь комментарий19.10.2022 15:28
+4 Urs
показать весь комментарий19.10.2022 15:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ав ответ не думали ввалить всем что есть по *********?