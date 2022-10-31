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На Київщині працює ППО, - ОВА

ппо

Сили протиповітряної оборони працюють на Київщині.

Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Жителі Київщини! В області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях.

Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел", - зазначив очільник обладміністрації.

Читайте: Телеграм-канали повідомляють про вибухи у Запоріжжі. У багатьох областях працює ППО

Автор: 

Київська область (4026) ППО (3193) Кулеба Олексій (179)


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Топ коментарі
+12
Разве это должно удивлять? кацапы ведут войну ради уничтожения украинской нации и ведут они её далеко не первое столетие. По масштабу своих злодеяний они сильно превзошли нацистов
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31.10.2022 08:21
+9
Головне, який "правильний час" обрали для масованого ракетного обстрілу.
08:00 +/- пару хвилин.
Діти дорогою до школи
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31.10.2022 08:10
+5
Оркам плевать на наших детей
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31.10.2022 08:11
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- Заяц !!! Ты меня слышишь ???
- Слышу-слышу.
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31.10.2022 08:03 Відповісти
а я думал саперы - жаль
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31.10.2022 08:08 Відповісти
Головне, який "правильний час" обрали для масованого ракетного обстрілу.
08:00 +/- пару хвилин.
Діти дорогою до школи
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31.10.2022 08:10 Відповісти
Оркам плевать на наших детей
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31.10.2022 08:11 Відповісти
Разве это должно удивлять? кацапы ведут войну ради уничтожения украинской нации и ведут они её далеко не первое столетие. По масштабу своих злодеяний они сильно превзошли нацистов
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31.10.2022 08:21 Відповісти
не хило так гремит
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31.10.2022 08:12 Відповісти
По критичній інфраструктурі б'ють, знову нема світла. Жаль нема чим відповідати.
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31.10.2022 08:15 Відповісти
у меня есть
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31.10.2022 08:18 Відповісти
есть донецк, луганск. на каждые такие прилеты должны быть ответы тудой. и много.
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31.10.2022 08:25 Відповісти
нет только на кацапию и их военные обьедки
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31.10.2022 08:29 Відповісти
Не забувати Бєлгород, курск та крим
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31.10.2022 08:33 Відповісти
Это далеко. А вот то, что поближе и то, с чего все начиналось не должны оставаться в стороне. Если уничтожается инфраструктура Украины, они также должны почувствовать на себе, шо сие значит, а не распивать коньяк в каком-нибудь кабаке а-ля "Сепар". Если и будут пить коньяк, то в подвале, и в темноте.
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31.10.2022 08:36 Відповісти
Над будинком о 8.03 3 ракети пішли на північ...
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31.10.2022 08:27 Відповісти
 
 