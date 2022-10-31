На Київщині працює ППО, - ОВА

Сили протиповітряної оборони працюють на Київщині.

Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Жителі Київщини! В області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях.



Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел", - зазначив очільник обладміністрації.

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