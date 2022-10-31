На Київщині працює ППО, - ОВА
Сили протиповітряної оборони працюють на Київщині.
Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Жителі Київщини! В області працює ППО. Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях.
Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел", - зазначив очільник обладміністрації.
Топ коментарі
+12 Vasya Kirpych #484960
показати весь коментар31.10.2022 08:21
+9 arye z.
показати весь коментар31.10.2022 08:10
+5 Dmitry Kovalchuk
показати весь коментар31.10.2022 08:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Слышу-слышу.
08:00 +/- пару хвилин.
Діти дорогою до школи