В одній з громад Київщині "приліт", - ОВА

Рашисти вдарили по Київщині ракетами.

Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"В одній із громад області – прильоти. Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях!



Крім того, в області застосовується обмеження електроенергії", - йдеться в повдіомленні.

Читайте: Ворог ударив по об’єкту критичної інфраструктури у Харкові (оновлено)