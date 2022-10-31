В одній з громад Київщині "приліт", - ОВА
Рашисти вдарили по Київщині ракетами.
Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"В одній із громад області – прильоти. Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях!
Крім того, в області застосовується обмеження електроенергії", - йдеться в повдіомленні.
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