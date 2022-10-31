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Новини Війна
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В одній з громад Київщині "приліт", - ОВА

ракета,рф

Рашисти вдарили по Київщині ракетами.

Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"В одній із громад області – прильоти. Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях!

Крім того, в області застосовується обмеження електроенергії", - йдеться в повдіомленні.

Читайте: Ворог ударив по об’єкту критичної інфраструктури у Харкові (оновлено)

Автор: 

Київська область (4026) обстріл (28523) Кулеба Олексій (179)


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Топ коментарі
+9
зе-харант де аналогічна відповідь України на кацапський терор,8 місяців минуло чому не налагоджено випуск українських ракет ,що знову почнеш- "дайте не минайте" чи мирову підпишеш?
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31.10.2022 08:51
+3
Зачекай.Ввечері буде відосік.Якщо світло буде...
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31.10.2022 08:56
+3
Виробництво ракет, налогодити!!! РАЗ-ДВА!!!))) Все, так підходить? Бо інакше не буде.
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31.10.2022 09:02
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В однiй з громад... - типо высокоточность каазлабада включает в себя дальний хутор?
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31.10.2022 08:46 Відповісти
зе-харант де аналогічна відповідь України на кацапський терор,8 місяців минуло чому не налагоджено випуск українських ракет ,що знову почнеш- "дайте не минайте" чи мирову підпишеш?
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31.10.2022 08:51 Відповісти
зерна відправимо
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31.10.2022 08:53 Відповісти
Зачекай.Ввечері буде відосік.Якщо світло буде...
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31.10.2022 08:56 Відповісти
В видосиках Галабародька развлекаловка для верующих в зеленое чудо
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31.10.2022 09:06 Відповісти
Виробництво ракет, налогодити!!! РАЗ-ДВА!!!))) Все, так підходить? Бо інакше не буде.
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31.10.2022 09:02 Відповісти
Вопрос техники. Мощности, насколько я понимаю, есть. Были ещё при Порошенко созданы. Дальше вопрос дипломатии - подписать договоры с двумя соседними странами - Польшей и Румынией о переносе производства на их территорию. Не думаю, чтобы это было сложно. Да ещё и взаимовыгодно будет
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31.10.2022 09:20 Відповісти
Кажете мощности? Электроэнергетические?
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31.10.2022 10:02 Відповісти
Оборудование.
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31.10.2022 10:04 Відповісти
 
 