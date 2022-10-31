Ворог ударив по об’єкту критичної інфраструктури у Харкові (оновлено)
Окупанти завдають ударів по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях! Окупанти наносять удари", - зазначив Синєгубов.
Пізніше удари по місту підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.
"Два "прильоти" по Харкову. Ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури у місті", - зауважив він.
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Юрий Смадченко
показати весь коментар31.10.2022 08:12 Відповісти Мені подобається 2
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