Ворог ударив по об’єкту критичної інфраструктури у Харкові (оновлено)

Окупанти завдають ударів по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях! Окупанти наносять удари", - зазначив Синєгубов.

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Пізніше удари по місту підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.

"Два "прильоти" по Харкову. Ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури у місті", - зауважив він.