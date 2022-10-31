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Новини Війна
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Ворог ударив по об’єкту критичної інфраструктури у Харкові (оновлено)

харків,тец5

Окупанти завдають ударів по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях! Окупанти наносять удари", - зазначив Синєгубов.

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Пізніше удари по місту підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.

"Два "прильоти" по Харкову. Ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури у місті", - зауважив він.

Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28523) Харків (5605) Синєгубов Олег (859)


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Третий Рим, после хлопков, скончался на руинах Херсонеса это уже результаты агонии.
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31.10.2022 08:12 Відповісти
 
 