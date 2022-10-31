У Чорному морі Росія тримає 2 судна з "Калібрами"

У Чорному морі нині перебуває 2 російські судна-носії з 16 крилатими ракетами

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Угруповання ворожих сил у Чорному морі налічує 8 кораблів, маневрує під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові до застосування 2 надводних ракетоносії з 16-ма "Калібрами", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" нагадали, що загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної зброї противника, не втрачають актуальності. Українські військові закликали бути пильними та свідомими. Та не нехтувати безпекою під час повітряних тривог.

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