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Новини Агресія Росії проти України
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У Чорному морі Росія тримає 2 судна з "Калібрами"

море,чорне,російські,кораблі

У Чорному морі нині перебуває 2 російські судна-носії з 16 крилатими ракетами

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Угруповання ворожих сил у Чорному морі налічує 8 кораблів, маневрує під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові до застосування 2 надводних ракетоносії з 16-ма "Калібрами", - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" нагадали,  що  загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної зброї противника, не втрачають актуальності. Українські військові закликали бути пильними та свідомими. Та не нехтувати безпекою під час повітряних тривог.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 4 кораблі

Автор: 

ВМС рф (141) корабель (1612) Чорне море (1669)


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Топ коментарі
+7
Нет таких суден, которые нельзя потопить. Вопрос времени
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31.10.2022 09:12
+6
Я дивлюся - як реєстрація після 24 лютого 2022 року - так і "тупизна" з голови лізе! Співстав скільки було "каліброносців" до нальоту і скільки залишилось зараз
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31.10.2022 09:52
+4
Ще один рейд українських "бойових комарів" і "носії "Калібрів" на Чорному морі взагалі закінчаться!
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31.10.2022 09:36
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Нет таких суден, которые нельзя потопить. Вопрос времени
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31.10.2022 09:12 Відповісти
...Напраааснааа стаарушка ждет сынааа домоооой ! (с) )
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31.10.2022 09:56 Відповісти
Кто же знал что русские моряки такие ******.
А столько фильмов про них брехливых.
А они по детям и женщинам стреляют.
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31.10.2022 09:25 Відповісти
лол. о том, что русня пдрсы, нацисты, палачи и садисты умные люди кричат столетиями. для инфантилрв это, конечно, новость
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31.10.2022 09:55 Відповісти
їх же потопили дронами? Хіба ні? Що, брехали?
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31.10.2022 09:29 Відповісти
Я дивлюся - як реєстрація після 24 лютого 2022 року - так і "тупизна" з голови лізе! Співстав скільки було "каліброносців" до нальоту і скільки залишилось зараз
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31.10.2022 09:52 Відповісти
Какие же вы тупые, глисты лахтинские ! )))
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31.10.2022 09:55 Відповісти
Заїб*ште і ці кораблі!
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31.10.2022 09:29 Відповісти
Ще один рейд українських "бойових комарів" і "носії "Калібрів" на Чорному морі взагалі закінчаться!
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31.10.2022 09:36 Відповісти
Недолго им осталось.
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31.10.2022 09:42 Відповісти
 
 