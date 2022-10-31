У Чорному морі Росія тримає 2 судна з "Калібрами"
У Чорному морі нині перебуває 2 російські судна-носії з 16 крилатими ракетами
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"Угруповання ворожих сил у Чорному морі налічує 8 кораблів, маневрує під прикриттям кримського узбережжя. Напоготові до застосування 2 надводних ракетоносії з 16-ма "Калібрами", - йдеться в повідомленні.
В ОК "Південь" нагадали, що загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної зброї противника, не втрачають актуальності. Українські військові закликали бути пильними та свідомими. Та не нехтувати безпекою під час повітряних тривог.
Топ коментарі
+7 Post-AV
показати весь коментар31.10.2022 09:12
+6 Яр Холодний
показати весь коментар31.10.2022 09:52
+4 Яр Холодний
показати весь коментар31.10.2022 09:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А столько фильмов про них брехливых.
А они по детям и женщинам стреляют.