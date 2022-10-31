Ворожі ракети поцілили в енергетичний об’єкт у Світловодську на Кіровоградщині, - ОВА

Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Попередньо - без жертв. Триває ліквідація наслідків пожежі. Будьте пильними! Не залишайте укриттів!", - зазначив він.

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