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Ворожі ракети поцілили в енергетичний об’єкт у Світловодську на Кіровоградщині, - ОВА

ракета,рф,ракети

Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Попередньо - без жертв. Триває ліквідація наслідків пожежі. Будьте пильними! Не залишайте укриттів!", - зазначив він.

Також читайте: Частина Києва знеструмлена через удари по критичній інфраструктурі, - Кличко

Автор: 

армія рф (17399) обстріл (28523) ракети (4023) Кіровоградська область (569)


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Топ коментарі
+17
Ну почему все время? С начала 2014 года по май 2019 года про ВСУ не просто думали, а и укрепляли и усиливали.
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31.10.2022 09:20
+12
Население РФ - конченные суки.
И у меня вопрос к лохторату Zеленского и Слуг урода - как по вашему мнению, почему с ракетами и дронами парашников не справляеться свежий асфальт? Может недостаточно, во время войны, им, асфалбтом, уплотнили ПВО страны?
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31.10.2022 09:18
+12
А дороги?Теперь по новым дорогам будут лекричество подвозить.Слава великому Зе и его банде команде.
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31.10.2022 09:26
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складається таке враження що кацапи просто коли захоучть можуть знищити у нас всю енергетику... захотіли 2 тижні тому ударили і вивели із ладу або знищили 30% енергетики, тепер сьогодні,через тиждень ще влуплять, їм же ж нічого не мішає, адже наші бовдури всі роки незалежності тільки гроші крали,про армію і безпеку взагалі не задумувалися
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31.10.2022 09:18 Відповісти
Ну почему все время? С начала 2014 года по май 2019 года про ВСУ не просто думали, а и укрепляли и усиливали.
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31.10.2022 09:20 Відповісти
А дороги?Теперь по новым дорогам будут лекричество подвозить.Слава великому Зе и его банде команде.
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31.10.2022 09:26 Відповісти
Все эти завывания про "все политики одинаковые", делаются лишь для того, чтобы оправдать свой дебильный выбор в 2019 году. Правда заключается в том, что Порох и Турчинов делали многое для укрепления армии, осознавая неизбежность полномасштабного вторжения параши. Работали они эффективно, как настоящие государственники, без примитивного популизма. В случае переизбрания Петра, мы имели бы дальнобойные ракеты собственного производства и кацапы не смогли бы действовать столь безнаказанно.
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31.10.2022 09:28 Відповісти
... і тому треба нищити кацапські корита-носії калібрів. Або вони нас в підсумку, або ми їх.
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31.10.2022 09:25 Відповісти
треба нищити їх інфраструктуру,заводи, ВПК,економіку. А у них все стоїть цілісіньке і нормально функціонує,а у нас уже по суті вся важка промисловість знищена,близько половина енергетики або знищена або пошкоджена,купу народу виїхало і так далі.
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31.10.2022 09:29 Відповісти
100%
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31.10.2022 09:39 Відповісти
Знищена промисловість чи ні, це не заважає Збройним Силам наносити чутливі удари по ворогу і відбивати українські землі. Скільки людей виїхало або які втрати несе економіка - все це питання минулого або майбутнього. Наразі важливо те, що Україна отримує зброю і фінансову підтримку від союзників і так буде до перемоги.
А стосовно свинособак, які в котрий вже раз отримують по пиці та ще й у Криму, анексією якого вони так пишаються, то в них підгоряє дуже непогано, бо витрачають свої дефіцитні ракети. І заводи кацапські будуть теж знищені, як тільки Україна побудує в достатній кількості дронів-камікадзе.
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31.10.2022 09:51 Відповісти
Таки да, нужно, но вот вопрос - ЧЕМ? ракетную программу найвЯличайший ещё в 2019 году остановил.
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31.10.2022 11:08 Відповісти
ЗСУ якраз цим і займаються .. !! І маю надію - будуть продовжувати і далі , не дивлячись на кацапські обстріли ..
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31.10.2022 10:08 Відповісти
Тобто - вони ще не хочуть . Жаліють нас , так ? .
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31.10.2022 10:03 Відповісти
І по другому бути не могло. Частина населення вважали себе через свою мову росіянами і вважали, що москва ніколи їх не буде бомбардувати чи якось по другому вбивати.
І навіть бомбардування Грозного, де загинуло більше росіян ніж чеченців, нікого із російськомовних не стурбувало.
А тому всезагальне громадянство ( а не так як у Прибалтиці) а з тим і загальне виборче право дало нам кремлівського кравчука, кучму, януковича. А звідтіля залежність від московських хатєлок.
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31.10.2022 10:13 Відповісти
Население РФ - конченные суки.
И у меня вопрос к лохторату Zеленского и Слуг урода - как по вашему мнению, почему с ракетами и дронами парашников не справляеться свежий асфальт? Может недостаточно, во время войны, им, асфалбтом, уплотнили ПВО страны?
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31.10.2022 09:18 Відповісти
ти це питання задавай не тільки виборцям зеленського і слугам народу, а й іншим президентам країни які від початку незалежності розкрадали тотально державу,і біомасу яка ходила і з радістю за цих імбіцилів голосувала
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31.10.2022 09:20 Відповісти
Это верно. А как по вашему, когда Украина свернула на эту дорожку?
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31.10.2022 09:21 Відповісти
тоді коли волею неволею звязалася з расєєю, де і у нас почерпнули так сказати мистецтво корупції,брехні і продажності.
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31.10.2022 09:26 Відповісти
Нажаль, Україна не зв'язалася, а не розірвала стосунки в 1991 році з парашею. "Червоні директора"- виявилися, *******, які залишилися керувати по старому(по совковому), бо мізків інтегрувати економіку в світову та переналаштувати з параші на весь світ не було.
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31.10.2022 10:06 Відповісти
Нет, Украина свернула с правильного пути когда мудрИй нарИд вместо Черновола избрал себе в президенты плешивого коммуняку Кучму.
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31.10.2022 11:10 Відповісти
сколько можно об этом асфальте давай что то новое...
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31.10.2022 09:33 Відповісти
занадто дорого нам обходиться ваша прихильність до циніків, що порівнювали мою країну з порноактрисою
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31.10.2022 10:16 Відповісти
Нужно столько пока те кто свернули развитие ВСУ, с мая 2019 года и начаи в ущерб обороноспособности страны строить дороги, не получат срок и не отсидят от звонка до звонка.
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31.10.2022 11:12 Відповісти
хватит ...****** по луке и раше откуда атакуют ,. 15000 беженцев из курска и белгорода даст больше паники чем уничтожение пару кораблей ,а если их ********* то все вместе с Севастополем------ нет там ониженаши ,давно они воюют против нас
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31.10.2022 09:33 Відповісти
А НАСАМСів так і ніхто не дав. Лише планують дати...
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31.10.2022 09:33 Відповісти
там дехто з оп пише про "жорстоку помсту" сьогодні -завтра ... ну-ну, хотілося б нарешті побачити на очі .. плять, асвальтових мстітєлєй..
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31.10.2022 09:35 Відповісти
Світловодськ ? там один об'єкт і дуже критичний
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31.10.2022 09:40 Відповісти
Але розваляти його не просто - будувався з урахуванням можливих ризиків
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31.10.2022 09:49 Відповісти
Він будувався в ті часи коли совок враховував можливість ядерної війни , і тому будував подібні об'єкти з розрахунку на те щоб він міг витримати ядерний удар . .
Ймовірно кацапи обстріляли не сам об'єкт , а якийсь енерговузол , пов'язаний з ГЕС ..
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31.10.2022 10:00 Відповісти
отож, трансформатори є на всіх електростанціях
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31.10.2022 10:17 Відповісти
опять прилет, Запорижжя
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31.10.2022 09:58 Відповісти
ШОБ ТЫ ЗДОХ КАРЛИК КРОВАВЫЙ
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31.10.2022 09:59 Відповісти
 
 