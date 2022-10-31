Ворожі ракети поцілили в енергетичний об’єкт у Світловодську на Кіровоградщині, - ОВА
Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
"Увага! Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Попередньо - без жертв. Триває ліквідація наслідків пожежі. Будьте пильними! Не залишайте укриттів!", - зазначив він.
Топ коментарі
+17 Старый зольдат
показати весь коментар31.10.2022 09:20
+12 Старый зольдат
показати весь коментар31.10.2022 09:18
+12 олег иванов #434516
показати весь коментар31.10.2022 09:26
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бандекоманде.
А стосовно свинособак, які в котрий вже раз отримують по пиці та ще й у Криму, анексією якого вони так пишаються, то в них підгоряє дуже непогано, бо витрачають свої дефіцитні ракети. І заводи кацапські будуть теж знищені, як тільки Україна побудує в достатній кількості дронів-камікадзе.
І навіть бомбардування Грозного, де загинуло більше росіян ніж чеченців, нікого із російськомовних не стурбувало.
А тому всезагальне громадянство ( а не так як у Прибалтиці) а з тим і загальне виборче право дало нам кремлівського кравчука, кучму, януковича. А звідтіля залежність від московських хатєлок.
И у меня вопрос к лохторату Zеленского и Слуг урода - как по вашему мнению, почему с ракетами и дронами парашников не справляеться свежий асфальт? Может недостаточно, во время войны, им, асфалбтом, уплотнили ПВО страны?
Ймовірно кацапи обстріляли не сам об'єкт , а якийсь енерговузол , пов'язаний з ГЕС ..