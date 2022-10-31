Над Львівщиною збито російські ракети, - ОВА

Над Львівщиною збили ракети ворога.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - зазначив він.

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