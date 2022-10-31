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Над Львівщиною збито російські ракети, - ОВА

ппо

Над Львівщиною збили ракети ворога.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях", - зазначив він.

Також читайте: Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури у Харкові, Запоріжжі та на Черкащині (оновлено)

Автор: 

ППО (3193) ракети (4026) Козицький Максим (126) Львівська область (2428)


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Лемки-так тримати!!!
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31.10.2022 09:29 Відповісти
Лемки - потомки антов-руси(поздних киммерийцев).
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31.10.2022 09:53 Відповісти
 
 