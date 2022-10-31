Рашисти вдарили по Чернівецькій області, є пошкодження критичної інфраструктури, - ОВА
Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Чернівецькій області.
Про це повідомив голова ОВА Руслан Запарнюк, інформує Цензор.НЕТ.
"В Чернівецькій області є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу рашистів. В жодному разі не фотографуйте місця вибухів. Дочекайтеся офіційної інформації", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар31.10.2022 09:39
+6 Владимир #467749
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+5 акаб акабіч
показати весь коментар31.10.2022 09:48
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