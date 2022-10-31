Рашисти вдарили по Чернівецькій області, є пошкодження критичної інфраструктури, - ОВА

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Чернівецькій області.

Про це повідомив голова ОВА Руслан Запарнюк, інформує Цензор.НЕТ.

"В Чернівецькій області є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу рашистів. В жодному разі не фотографуйте місця вибухів. Дочекайтеся офіційної інформації", - йдеться в повідомленні.

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