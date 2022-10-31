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Рашисти вдарили по Чернівецькій області, є пошкодження критичної інфраструктури, - ОВА

ракета

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Чернівецькій області.

Про це повідомив голова ОВА Руслан Запарнюк, інформує Цензор.НЕТ.

"В Чернівецькій області є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу рашистів. В жодному разі не фотографуйте місця вибухів. Дочекайтеся офіційної інформації", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Через масований обстріл критичної інфраструктури запроваджують екстрені відключення електроенергії, - ОП

Автор: 

Буковина (848) обстріл (28523)


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Топ коментарі
+10
Квартального клована забув
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31.10.2022 09:39
+6
*****, и сюда добрались...
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31.10.2022 09:30
+5
і мудрому наріду-шашлично-дорожніку
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31.10.2022 09:48
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подякуємо сволоті кравчуку і кучмі
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31.10.2022 09:30 Відповісти
Квартального клована забув
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31.10.2022 09:39 Відповісти
і мудрому наріду-шашлично-дорожніку
показати весь коментар
31.10.2022 09:48 Відповісти
*****, и сюда добрались...
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31.10.2022 09:30 Відповісти
По всій країні б'ють по гідроелектростанціям. На жаль ситуація з енергетикою буде близька до критичної.
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31.10.2022 09:34 Відповісти
Это первый удар по области по ходу. Суки
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31.10.2022 09:38 Відповісти
перша долетіла. декілька вже збивали
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31.10.2022 09:51 Відповісти
На цю область ТАБУ. Якщо вже це порушено то кремль мацква буде розрушено.
СМЕРТЬ ворогам УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ!!!
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31.10.2022 09:39 Відповісти
Яке табу?
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31.10.2022 09:46 Відповісти
русні пзда
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31.10.2022 09:49 Відповісти
Навіть здогадуюсь, куди поцілили... Враховуючи, які в них сьогодні цілі.
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31.10.2022 10:29 Відповісти
 
 