Через масований обстріл критичної інфраструктури запроваджують екстрені відключення електроенергії, - ОП
Російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах енергосистеми низки областей України.
Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Важливо! Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії!
Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+19 Ksenia VB
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Хай пропахает ее от Ленинграда до Владивостока.
Бо якщо б ******** не вони, то це б зробили інші "Слуги Народу".
Серлещ же пояснював...