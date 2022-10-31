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Через масований обстріл критичної інфраструктури запроваджують екстрені відключення електроенергії, - ОП

світло

Російські окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по об’єктах енергосистеми низки областей України.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Важливо! Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії!

Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28523) електроенергія (6198)


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Топ коментарі
+19
Машину на фронт віддай.
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31.10.2022 09:27
+13
Тю. А нащо вони гуманітарку з Запоріжжя ********?

Бо якщо б ******** не вони, то це б зробили інші "Слуги Народу".
Серлещ же пояснював...
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31.10.2022 09:38
+12
Якщо Захід по краплях буде давати нам ППО та ПРО,як до цього, то скоро кацапи всю енергетику розвалять. Звісно зараз вже не про те,що зелені дебіли все просрали. Факт здійснився. І вже по факту треба якось пришвидшити поставки.
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31.10.2022 09:29
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Машину на фронт віддай.
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31.10.2022 09:27 Відповісти
Та щас. Вона ж не броньована.
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31.10.2022 09:30 Відповісти
І що цього?Аби щось молоти? Українці араз постійно збирають і купують на фронт хлопцям звичайні, неброньовані позашляховики.
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31.10.2022 10:04 Відповісти
Поки світла немає прочитай в словнику,що таке сарказм.
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31.10.2022 11:29 Відповісти
Господи, пошли очередной, самый твой здоровый метеорит на Россию.
Хай пропахает ее от Ленинграда до Владивостока.
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31.10.2022 09:28 Відповісти
Якщо Захід по краплях буде давати нам ППО та ПРО,як до цього, то скоро кацапи всю енергетику розвалять. Звісно зараз вже не про те,що зелені дебіли все просрали. Факт здійснився. І вже по факту треба якось пришвидшити поставки.
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31.10.2022 09:29 Відповісти
угу..з зеленими потім вже розберемося
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31.10.2022 09:35 Відповісти
як доконаний факт ,котрий теж здійснився, що американські "звукові сигнали" про "ленд-ліз" для України з жовтня ,так і залишаються "звуковими сигналами",але без "ленд-лізу" ."І вітер брехні кругом світу кружляє"
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31.10.2022 09:39 Відповісти
Мародер, ти нащо західну машину для евакуації бійців з фронту ******* собі?
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31.10.2022 09:34 Відповісти
Тю. А нащо вони гуманітарку з Запоріжжя ********?

Бо якщо б ******** не вони, то це б зробили інші "Слуги Народу".
Серлещ же пояснював...
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31.10.2022 09:38 Відповісти
урядовий квартал відключать нарешті й депутати підуть в народ - вулиці прибирати??
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31.10.2022 09:38 Відповісти
Нвчните с Конча-заспа
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31.10.2022 10:18 Відповісти
Тимоха, ты ворованную машинку уже положил на место?
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31.10.2022 11:01 Відповісти
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31.10.2022 13:00 Відповісти
 
 