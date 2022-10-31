Росія випустила по Україні понад 20 ракет, - Ігнат

Російські бомбардувальники випустили по території України понад 20 ракет. Вони вилетіли з Ростовської області.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.



"Вилетіли бомбардувальники стратегічної авіації Ту-95, Ту-160 з району Волгодонська Ростовської області. випустили понад два десятки ракет. Можливо, буде ще – не виключені нові хвилі атак. Ракети летять як з північного, так і південного напрямку, облітаючи Україну, і завдають ударів по об'єктах критичної інфраструктури", – розповів він.

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