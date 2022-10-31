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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія випустила по Україні понад 20 ракет, - Ігнат

ракета

Російські бомбардувальники випустили по території України понад 20 ракет. Вони вилетіли з Ростовської області.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода

"Вилетіли бомбардувальники стратегічної авіації Ту-95, Ту-160 з району Волгодонська Ростовської області. випустили понад два десятки ракет. Можливо, буде ще – не виключені нові хвилі атак. Ракети летять як з північного, так і південного напрямку, облітаючи Україну, і завдають ударів по об'єктах критичної інфраструктури", – розповів він. 

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Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28523) Повітряні сили (2645) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+5
Коли вже якась ракета перелетить кордон
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31.10.2022 09:44
+4
Ростову приготуватися...
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31.10.2022 09:35
+4
Звичайно Тоші. Він сам рахував.
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31.10.2022 09:38
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Ростову приготуватися...
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31.10.2022 09:35 Відповісти
Тоша сказав 40
Не знаю кому вірити
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31.10.2022 09:36 Відповісти
Звичайно Тоші. Він сам рахував.
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31.10.2022 09:38 Відповісти
Тоші стопудово .
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31.10.2022 09:42 Відповісти
Я хижо вибачаюсь, але ху із тоша?
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31.10.2022 09:49 Відповісти
Брат Гери .
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31.10.2022 09:54 Відповісти
Геращенко мабуть
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31.10.2022 09:55 Відповісти
Єс
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31.10.2022 09:56 Відповісти
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31.10.2022 10:03 Відповісти
Тоша Лизоблюд в розпачі... Куди бігти? Де селфитись???
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31.10.2022 10:48 Відповісти
Коли і ми вже нарешті будемо наносити масивні ракетні удари по підораші.Але нажаль це тільки мрії(((
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31.10.2022 09:39 Відповісти
Коли іх уже попустит .
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31.10.2022 09:40 Відповісти
ЗАЛИШТЕ НАДІЮ.

Кожен, хто очікує проявів якогось гуманізму чи елементарного дотримання правил війни з боку ПідоРашки.
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31.10.2022 09:43 Відповісти
Цікаво.
А ППО Насамс Сірожа Тимошенко з ОП може собі дома встановити?
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31.10.2022 09:41 Відповісти
Коли вже якась ракета перелетить кордон
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31.10.2022 09:44 Відповісти
а не можна на наші су-27 підвісити баки і підкараулити ці тушки? зайти з моря з невеликої висоти щоб не помітно для радарів?
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31.10.2022 09:45 Відповісти
А це не наш ту 160 который Кучма с подельниками за газ отдал?
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31.10.2022 09:50 Відповісти
Пишуть, що то ті ТУшки (номери не пам'ятаю, там кілька видів).
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31.10.2022 09:59 Відповісти
Те тушки и те ракеты, но кучма до сих пор на воле.
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31.10.2022 10:06 Відповісти
нужны только ответные удары по инфраструктуре врага.
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31.10.2022 10:05 Відповісти
Схоже, що Тоша правий

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31.10.2022 10:10 Відповісти
Речник повітряних Сил назвуи країни агресора по-дєбільному виголошує. Пора вже компетентним особам при мундирі забути про вкрадені назви "рассєя" і "рассеянє". У агресора є історично заслужені назви :" орда", " московія " чи "кацапія". Грамотулі ви наші з дипломами КДУ!
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31.10.2022 11:02 Відповісти
 
 