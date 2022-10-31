Уламками ракет зруйновано цивільний об’єкт на Хмельниччині, - ОВА
Уламки ракет впали на території Хмельницької області. Внаслідок падіння зруйновано цивільний об’єкт.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо падіння уламків ракет на території області. Є руйнування цивільного об’єкту. За попередньою інформацією, потерпілих нема.
Працюють спецслужби та ДСНС. Деталі згодом! Не повідомляйте в соцмережах деталі прильотів!", - зазначив він.
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Павло Дудра
показати весь коментар31.10.2022 09:47 Відповісти Мені подобається 0
Богдан Гримак
показати весь коментар31.10.2022 10:05 Відповісти Мені подобається 1
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