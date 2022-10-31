Уламками ракет зруйновано цивільний об’єкт на Хмельниччині, - ОВА

Уламки ракет впали на території Хмельницької області. Внаслідок падіння зруйновано цивільний об’єкт.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо падіння уламків ракет на території області. Є руйнування цивільного об’єкту. За попередньою інформацією, потерпілих нема.

Працюють спецслужби та ДСНС. Деталі згодом! Не повідомляйте в соцмережах деталі прильотів!", - зазначив він.

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