УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10346 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 859 2

Уламками ракет зруйновано цивільний об’єкт на Хмельниччині, - ОВА

ракета,запоріжжя

Уламки ракет впали на території Хмельницької області. Внаслідок падіння зруйновано цивільний об’єкт.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо падіння уламків ракет на території області. Є руйнування цивільного об’єкту. За попередньою інформацією, потерпілих нема.
Працюють спецслужби та ДСНС. Деталі згодом! Не повідомляйте в соцмережах деталі прильотів!", - зазначив він.

Також читайте: Над Львівщиною збито російські ракети, - ОВА

Автор: 

ППО (3193) ракети (4023) Хмельниччина (914)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не думаю,що "деталі" саме цього прильоту (це ж уламки,а не місцезнаходження "цілі".) хоч якось відкриють таємницю розміщення конкретного засобу ППО.
показати весь коментар
31.10.2022 09:47 Відповісти
Чув роботу ППО, яка збивала ці ракети.
показати весь коментар
31.10.2022 10:05 Відповісти
 
 