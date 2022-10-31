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Новини Агресія Росії проти України
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У Харкові зупинилося метро та електротранспорт

метро,харків

Харкові через ракетні удари росіян сьогодні, 31 жовтня, зупинилося метро та електротранспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу харківського метрополітену.

"З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену", – йдеться в повідомленні.

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Метрополітен (1416) обстріл (28523) Харків (5605)


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