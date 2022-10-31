У Харкові зупинилося метро та електротранспорт

Харкові через ракетні удари росіян сьогодні, 31 жовтня, зупинилося метро та електротранспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу харківського метрополітену.

"З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену", – йдеться в повідомленні.

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