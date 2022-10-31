Окупанти завдали ракетного удару по Чугуївському району на Харківщині, - Синєгубов

На Харківщині вранці понеділка, 31 жовтня, російські загарбники завдали низку ракетних ударів по місту Харкову та Чугуївському району.

Про це у своєму телеграм-каналі написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, сьогодні, 31 жовтня, приблизно о 8:00 ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода.

"Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється", - зазначив Синєгубов.

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Він додав, що протягом минулої доби ворог продовжив терор мирного населення Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області. Зокрема, були обстріляні місто Куп'янськ, смт Дворічна, Вовчанська громада. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Ізюмському районі госпіталізований з пораненням 16-річний хлопець. Його стан медики оцінюють як середній.

На звільнених територіях області триває розмінування. Протягом доби піротехніки ДСНС знешкодили 658 вибухонебезпечних предметів.

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"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог намагався вести наступ в районі прикордонного з Росією села Зелене, але зазнав втрат та відступив. Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу!" – підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, що вранці 31 жовтня російський окупаційний контингент з території Білгородської області обстріляв Харків ракетами.