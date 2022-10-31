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Бучанський район на Київщині знеструмлений через обстріли РФ

електроенергія

Через російські обстріли об’єктів інфраструктури знеструмлений Бучанський район на Київщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

"Ракетний удар росіян завдав шкоди в Києві та Київській області. Наш регіон знеструмлено. Прошу перебувати в укриттях чи в іншому безпечному місці до кінця атаки", - ідеться в повідомленні.

Також він попередив, що через масовану атаку 31 жовтня на критичну інфраструктуру будуть екстрені відключення електроенергії.

Також читайте: Окупанти вдарили по об’єктах критичної інфраструктури у Запоріжжі, - ОВА

Автор: 

Київська область (4028) обстріл (28523) електроенергія (6198) інфраструктура (491) Буча (542)


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Буча тримайтеся ви ще й не таке пережили
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31.10.2022 10:25 Відповісти
 
 