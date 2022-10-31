Бучанський район на Київщині знеструмлений через обстріли РФ
Через російські обстріли об’єктів інфраструктури знеструмлений Бучанський район на Київщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.
"Ракетний удар росіян завдав шкоди в Києві та Київській області. Наш регіон знеструмлено. Прошу перебувати в укриттях чи в іншому безпечному місці до кінця атаки", - ідеться в повідомленні.
Також він попередив, що через масовану атаку 31 жовтня на критичну інфраструктуру будуть екстрені відключення електроенергії.
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Kol Svec #450057
показати весь коментар31.10.2022 10:25 Відповісти Мені подобається 3
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