Рашисти повторно атакують Запоріжжя, - міськрада
Російські окупаційні війська повторно атакують Запоріжжя.
Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог повторно атакує Запоріжжя. Знаходьтеся у безпечних місцях!" - йдеться в повідомленні.
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Radchenko86
показати весь коментар31.10.2022 10:13 Відповісти Мені подобається 1
Sergey Rafalovych
показати весь коментар31.10.2022 11:32 Відповісти Мені подобається 0
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