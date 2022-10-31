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Новини Війна
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Рашисти повторно атакують Запоріжжя, - міськрада

запоріжжя

Російські окупаційні війська повторно атакують Запоріжжя.

Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог повторно атакує Запоріжжя. Знаходьтеся у безпечних місцях!" - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Запоріжжя (2268) обстріл (28523)


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Рідне ЗП💔
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31.10.2022 10:13 Відповісти
пишіть коректно повітряна атака
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31.10.2022 11:32 Відповісти
 
 