Двоє хлопців дістали поранення від вибуху міни у Миколаївській області

Поблизу села Зелений Гай Миколаївського району, який постійно знаходиться під обстрілами загарбників, двоє хлопців зазнали поранення від міни.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"На Миколаївщині двоє осіб отримали поранення в результаті вибуху нерозірваної раніше міни. Серед постраждалих - 12-річний хлопчик", - повідомила Замазєєва.

Хлопці знайшли міну у полі.

"Дитина доставлена до обласної лікарні. Стан важкий...вибухова травма, множинні осколкові поранення. Наші лікарі зараз роблять усе, що від них залежить", - зазначила голова облради.

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