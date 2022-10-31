УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10346 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
346 0

Росіяни за минулу добу не випустили жодної людини з окупованих територій

василівка

Упродовж минулої доби російські загарбники не випустили з тимчасово захопленої території Запорізької області жодної людини.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території не проводилась", - йдеться в повідомленні. 

На блокпосту у Василівці на виїзд з тимчасово захоплених населених пунктів чотирьох областей очікують тисячі людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти майже не пропускають людей на блокпосту у Василівці

Автор: 

окупація (6697) Запорізька область (3608) блокпост (219)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 