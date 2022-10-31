Росіяни за минулу добу не випустили жодної людини з окупованих територій
Упродовж минулої доби російські загарбники не випустили з тимчасово захопленої території Запорізької області жодної людини.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території не проводилась", - йдеться в повідомленні.
На блокпосту у Василівці на виїзд з тимчасово захоплених населених пунктів чотирьох областей очікують тисячі людей.
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