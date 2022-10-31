Росіяни викрадають вишки мобільного зв’язку з тимчасово окупованих території Херсонщини

Російські окупанти викрадають та вивозять вишки для мобільного зв’язку з Херсонської області до тимчасово окупованих районів Донеччини.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На тимчасово зайнятій території Херсонської області окупанти продовжують демонтаж та вивезення обладнання вишок стільникового зв’язку у Донецьку область для налагодження та розширення покриття так званих національних операторів зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні та області зник російський мобільний зв’язок