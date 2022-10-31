Росіяни викрадають вишки мобільного зв’язку з тимчасово окупованих території Херсонщини
Російські окупанти викрадають та вивозять вишки для мобільного зв’язку з Херсонської області до тимчасово окупованих районів Донеччини.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"На тимчасово зайнятій території Херсонської області окупанти продовжують демонтаж та вивезення обладнання вишок стільникового зв’язку у Донецьку область для налагодження та розширення покриття так званих національних операторів зв’язку", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Чайка Київ
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+9 Berrimor Cute
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+7 veminal morrow #542806
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