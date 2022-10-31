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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни викрадають вишки мобільного зв’язку з тимчасово окупованих території Херсонщини

вишка,мобільна

Російські окупанти викрадають та вивозять вишки для мобільного зв’язку з Херсонської області до тимчасово окупованих районів Донеччини.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На тимчасово зайнятій території Херсонської області окупанти продовжують демонтаж та вивезення обладнання вишок стільникового зв’язку у Донецьку область для налагодження та розширення покриття так званих національних операторів зв’язку", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні та області зник російський мобільний зв’язок

Автор: 

мобільний зв’язок (1025) Донецька область (8475) Херсонська область (5759)


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Топ коментарі
+10
Злидні кацапські.
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31.10.2022 10:52
+9
Наркомани, воно без ліцензій не працюватиме.
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31.10.2022 10:56
+7
не повезло Херсонской области там ничего инфраструктурного не останется все нужно отстраивать заново - кто-то должен ответить за быструю сдачу этой территории
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31.10.2022 11:02
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Злидні кацапські.
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31.10.2022 10:52 Відповісти
У нас вони і самих кацапів викидають.
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31.10.2022 10:55 Відповісти
Наркомани, воно без ліцензій не працюватиме.
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31.10.2022 10:56 Відповісти
Зато воно красівоє...
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31.10.2022 11:00 Відповісти
они начинку будут канибаллить
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31.10.2022 11:00 Відповісти
ні ну мож з хуавеєм і домовляться, а ось із еріксоном та нокіа зась. Багато операторів, правда, багато хуавея понакупляли.
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31.10.2022 11:02 Відповісти
Тю, і що тут нового. Кацапи крадуть - ВСЕ!!!
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31.10.2022 11:02 Відповісти
не повезло Херсонской области там ничего инфраструктурного не останется все нужно отстраивать заново - кто-то должен ответить за быструю сдачу этой территории
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31.10.2022 11:02 Відповісти
Дикуни з'їли тварин в Зоопарку.
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31.10.2022 11:06 Відповісти
З якого? Звідки інфа?
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31.10.2022 14:04 Відповісти
https://espreso.tv/zili-kenguru-zili-bizona-tragediya-v-yampilskomu-zooparku-abo-yak-rosiyani-znushchalis-z-tvarin-pid-chas-okupatsii https://espreso.tv/zili-kenguru-zili-bizona-tragediya-v-yampilskomu-zooparku-abo-yak-rosiyani-znushchalis-z-tvarin-pid-chas-okupatsii

Зʼїли кенгуру, з'їли бізона: трагедія в Ямпільському зоопарку або як росіяни знущались з тварин під час окупації
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31.10.2022 14:14 Відповісти
В існує хоть щось що вони не викрадають??
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31.10.2022 11:07 Відповісти
Линия горизонта.
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31.10.2022 11:23 Відповісти
- греческое слово «horizon» с изначальным значением «нечто, ограничивающее взор» - і горизонт вкрали. У нас - обрій, небокрай.
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31.10.2022 11:39 Відповісти
Хоробрі шахтарі за 8 років не спромоглися собі нічого побудувати, а тепер тирять все, що бачать. Будувати - це тобі не касками по асфальту стукати. Довбодятли підземні.
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31.10.2022 13:32 Відповісти
якщо кацап щось не вкрав, то це не кацап.
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31.10.2022 13:48 Відповісти
 
 