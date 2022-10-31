Вранці окупанти завдали 5 ракетних ударів по Харківщині, постраждалих немає, - ОВА

Російські окупаційні війська завдали ударів по Харківщині, внаслідок чого є пошкодження критичної інфраструктури у Харкові та Чугуївському районі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдали зранку по Харківщині 5 ракетних ударів. Постраждалих немає. Аналізуємо пошкодження критичної інфраструктури у Харкові та Чугуївському районі. Щоб максимально оперативно відновити електропостачання.



Крім того, зранку внаслідок обстрілу виникла пожежа в освітній установі в Куп'янському районі. Також без постраждалих.



Відсьогодні в місті та області вже розпочалися відключення електроенергії. Вживаємо таких заходів, щоб стабілізувати енергосистему. Тому просимо поставитися із розумінням", - зазначив очільник обламіністрації.

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