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Новини Війна
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Вранці окупанти завдали 5 ракетних ударів по Харківщині, постраждалих немає, - ОВА

харківщина

Російські окупаційні війська завдали ударів по Харківщині, внаслідок чого є пошкодження критичної інфраструктури у Харкові та Чугуївському районі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти завдали зранку по Харківщині 5 ракетних ударів. Постраждалих немає. Аналізуємо пошкодження критичної інфраструктури у Харкові та Чугуївському районі. Щоб максимально оперативно відновити електропостачання.

Крім того, зранку внаслідок обстрілу виникла пожежа в освітній установі в Куп'янському районі. Також без постраждалих.

Відсьогодні в місті та області вже розпочалися відключення електроенергії. Вживаємо таких заходів, щоб стабілізувати енергосистему. Тому просимо поставитися із розумінням", - зазначив очільник обламіністрації.

Читайте: Ворог ударив по об’єкту критичної інфраструктури у Харкові (оновлено)

Автор: 

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