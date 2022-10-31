Російські військові зосереджують свої сили у Бериславі, - Хлань

Окупанти продовжують примусово вивозити мирне населення з Херсону та правобережжя Херсонщини.

Про це повідомив під час брифінгу в Media Centr Ukrinform депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі нам відомо, що людей вивозять і з Берислава також. Крім того, місцеве населення відмічає, що російські окупанти зосереджують свої сили та засоби саме тут, якраз на підході до Каховської ГЕС",- розповів Хлань.

Окупанти проводять тотальний грабунок всього майна - від обладнання до карет "швидкої допомоги". Ворог не гребує навіть ходити по приватних будинках місцевих мешканців та вимагати їжу та горілку. Все награбоване росіяни зосереджують у Скадовську.

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