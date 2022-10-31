Мішель відреагував на масовану атаку РФ по Україні: "Стратегія Москви не спрацює"

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив черговий масований російський ракетний обстріл українських міст у понеділок, 31 жовтня.

"Найрішучішим чином засуджую ракетні удари Росії по Києву та об’єктах критичної інфраструктури в інших регіонах. Стратегія Москви сіяти страх не спрацює", - написав Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він додав, що Євросоюз продовжить стояти поруч з Україною - скільки це буде потрібно.

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