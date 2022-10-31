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Новини Війна
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Мішель відреагував на масовану атаку РФ по Україні: "Стратегія Москви не спрацює"

мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив черговий масований російський ракетний обстріл українських міст у понеділок, 31 жовтня.

"Найрішучішим чином засуджую ракетні удари Росії по Києву та об’єктах критичної інфраструктури в інших регіонах. Стратегія Москви сіяти страх не спрацює", - написав Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він додав, що Євросоюз продовжить стояти поруч з Україною - скільки це буде потрібно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Європейській раді: Атаками іранських ударних дронів Росія провокує нову хвилю міграції українців у країни ЄС. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28523) росія (65223) Євросоюз (13409) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+13
******* наверное пить кофе и есть круасан в Европе, потом выходить в эфир, осуждать ракетные удары и ******* что страх не сработает
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31.10.2022 17:11
+7
Так дайте літаки, це зніме дуже багато питань як по захисту неба так і по могилізації свинособак.
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31.10.2022 17:11
+5
чемпиона по ришучему засуджуванню будемо выбыраты видкрытым голосуванням?
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31.10.2022 17:12
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******* наверное пить кофе и есть круасан в Европе, потом выходить в эфир, осуждать ракетные удары и ******* что страх не сработает
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31.10.2022 17:11 Відповісти
Так дайте літаки, це зніме дуже багато питань як по захисту неба так і по могилізації свинособак.
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31.10.2022 17:11 Відповісти
чемпиона по ришучему засуджуванню будемо выбыраты видкрытым голосуванням?
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31.10.2022 17:12 Відповісти
Глибоко засуджують. Це дуже добре.
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31.10.2022 17:12 Відповісти
Де стурбованість, дайєш стурбованість, ай недодали. Круасан до кави недобре, а до молока або какао саме те
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31.10.2022 17:17 Відповісти
Український часопис
@falledlenin
·
8 год
В цей день 1853 року народився Микола Кибальчич (1853-1881) - український винахідник, автор схеми першого у світі реактивного літального апарата. Страчений за замах на рос.імператора Олександра II.
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31.10.2022 17:17 Відповісти
Если нам готовы передавать в нужных количествах обурудование для ремонта, то да не сработает
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31.10.2022 17:17 Відповісти
Мишель - это женское имя или мужская фамилия?
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31.10.2022 17:25 Відповісти
средний рот, вещи своими именами не называет
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31.10.2022 17:37 Відповісти
і всьо , хоч би путін х..ло сказав
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31.10.2022 17:35 Відповісти
Конечно сидеть в Европе это не то что в Украине без света и воды.
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31.10.2022 17:35 Відповісти
Не треба поруч СТОЯТИ, треба поруч щось РОБИТИ.
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31.10.2022 17:43 Відповісти
При своєчасних поставках необхідного озброєння без ідіоцьких, філософських роздумів, іншими словами без сцикливості, яка перетворилась на хронічну хворобу дійсно сильного(фізично-технологічно) заходу, критична інфраструктура звіринця(найближчих його областей, білгородська, ростовська і т.д.) була би пропорційно,а то і вдвоє зруйнована і це відбило б охоту у дикунів до подібних дій на 90%, паралельно ускладнивши в рази їх загальну спроможність на будь-яке забезпечення свого скота на нашій території .Невже це не зрозуміло,навіть з матеріальної точки зору. Дайте далекобійне озброєння !!! І здивуєтеся вкотре результатом!!! 🧐😎☝️
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31.10.2022 19:03 Відповісти
 
 