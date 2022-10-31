Мішель відреагував на масовану атаку РФ по Україні: "Стратегія Москви не спрацює"
Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив черговий масований російський ракетний обстріл українських міст у понеділок, 31 жовтня.
"Найрішучішим чином засуджую ракетні удари Росії по Києву та об’єктах критичної інфраструктури в інших регіонах. Стратегія Москви сіяти страх не спрацює", - написав Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Він додав, що Євросоюз продовжить стояти поруч з Україною - скільки це буде потрібно.
Топ коментарі
+13 cellar door
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@falledlenin
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8 год
В цей день 1853 року народився Микола Кибальчич (1853-1881) - український винахідник, автор схеми першого у світі реактивного літального апарата. Страчений за замах на рос.імператора Олександра II.