У 28% українських шкіл осінні канікули перенесено на зиму, - Шкарлет

У 28% шкіл України осінні канікули перенесено на зимовий період.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив у телеграм-каналі.

"Сьогодні учні понад 7 тис. шкіл повернулися до навчання після осінніх канікул. Натомість на тижневий відпочинок пішли учні столичних шкіл та деяких шкіл в областях. Загалом із 31 жовтня до 6 листопада осінні канікули триватимуть у 2 тис. 234 школах", - написав Шкарлет.

За його словами, також у 3 тис. 671 школі осінні канікули перенесено на зимовий період, що становить понад 28% загальної кількості шкіл.

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"Канікули є обов'язковим компонентом освітнього процесу. Остаточне рішення про відпочинок учнів приймає педрада, яке затверджує наказом директор школи", - написав міністр.