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Поліція розпочала 12 кримінальних проваджень за фактом співпраці освітян з окупантами на Харківщині

рф,підручники

У Харківській області кілька працівників шкіл перейшли на бік окупантів та впроваджували навчання та підручники за російськими освітніми програмами.

Про це на своїй сторінці у фейсбук" написав начальник Слідчого управління ГУНП України в Харківській області Сергій Болвінов, передає Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що і росіяни, і колаборанти на тимчасово окупованих територіях Харківської області забороняли українську мову, знищували та спалювали українські підручники в школах, руйнували експонати в музеї українознавства в школі міста Ізюм.

"Так впроваджували "русский мир". Усього на даний момент відкрито 12 справ. Про одну з них я вже писав – у Бабенково місцева мешканка погодилась стати директором школи, впроваджувала російські стандарти, а також відправила двох українських вчителів до Курська для отримання методик, за якими вони планували навчати дітей. Випадки освітнього колаборанства були в містах та селах: Ізюм, Куп’янськ, Балаклія, Борова, Вовчанськ, Хотімля, Яковенково, Грушівка, Бабенково, Великий Бурлук, Малий Бурлук", - повідомив Болвінов.

Також читайте: На Херсонщині окупанти примушують вчителів працювати за програмами РФ

Він зауважив, що деякі з цих колаборантів разом із окупантами встигли втекти з області, але деякі залишилися "і вже отримують підозри, тому що слідчі почали працювати з перших днів деокупації".

"Українським дітям не потрібні російськи методики та підручники для отримання знань, а тим паче не потрібна російська пропаганда", - підсумував Болвінов.

Як повідомлялося, російські підручники, пропагандистські матеріали та триколор окупантів правоохоронці виявили у школі у деокупованому селі Глушківка Куп‘янського району. Крім того, знайдено низку агітаційних плакатів із зображенням письменників РФ різних часів. Пропаганда РФ серед російських діячів "приписала" собі і українського поета Тараса Шевченка. На російськомовному плакаті портрет Кобзаря з написом "Дневник вёл на русском языке".

Також дивіться: Склад російських підручників виявили в школі на Харківщині. ФОТО

У смт Борова на Харківщині виявили близько ста російських підручників для школярів.

Автор: 

освіта (1302) Харківщина (6054) школа (2212) колабораціонізм (1158)


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31.10.2022 10:58 Відповісти
Таке враження, що педагоги складають в дипломний період, якісь таємні іспити з колаборанства.
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31.10.2022 11:53 Відповісти
Ці "освітяни" спочатку допомагають фальсифікувати вибори, потім ідуть на колаборацію з агресором.
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31.10.2022 12:18 Відповісти
Приблизно 90 вiдсоткiв педiкiв на цих территорiях -вiдвертi й дуже активнi зрадники...Якщо кардинально не змiнити кадровий пiдхiд до освiти- дуже скоро отримаЭм повторення ситуацii...
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31.10.2022 14:27 Відповісти
 
 