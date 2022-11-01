Зеленський нагородив орденами і медалями 406 захисників України
Президент відзначив державними нагородами 406 українських військових.
Про це Володимир Зеленський сказав у щоденному відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Підписав сьогодні три укази про нагородження наших воїнів. Загалом 406 бійців Збройних Сил України відзначені державними нагородами. Хочу окремо подякувати бійцям підрозділів Національної гвардії України, які виконують завдання на Донеччині. Виконують їх точно та ефективно. Вміло захищають позиції й відчутно тиснуть на рашистів", - зазначив глава держави.
Також Президент подякував усім бійцям, які привчають росію до думки, що ані армією, ані терором, ані будь-чим іще підкорити Україну не вдасться.
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