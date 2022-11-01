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Зеленський нагородив орденами і медалями 406 захисників України

нагорода

Президент відзначив державними нагородами 406 українських військових.

Про це Володимир Зеленський сказав у щоденному відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Підписав сьогодні три укази про нагородження наших воїнів. Загалом 406 бійців Збройних Сил України відзначені державними нагородами. Хочу окремо подякувати бійцям підрозділів Національної гвардії України, які виконують завдання на Донеччині. Виконують їх точно та ефективно. Вміло захищають позиції й відчутно тиснуть на рашистів", - зазначив глава держави.

Також Президент подякував усім бійцям, які привчають росію до думки, що ані армією, ані терором, ані будь-чим іще підкорити Україну не вдасться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив 113 солдатів і офіцерів, 11 - посмертно

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) орден (113)


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Топ коментарі
+5
.. зняв видосик... провів нагородження.... !! Провів нагородження...зняв видосик.... Навіть часу поголитися не вистачає.....
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01.11.2022 00:45
+2
сеятель...
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01.11.2022 00:46
+2
принять награду от сипатого - позор
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01.11.2022 00:47
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.. зняв видосик... провів нагородження.... !! Провів нагородження...зняв видосик.... Навіть часу поголитися не вистачає.....
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01.11.2022 00:45 Відповісти
сеятель...
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01.11.2022 00:46 Відповісти
принять награду от сипатого - позор
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01.11.2022 00:47 Відповісти
Не президент, а якась королева без королівства.

Тільки болтовня, раути, виступи і ніяких реальних справ.
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01.11.2022 02:39 Відповісти
я так розумію, шо квартал95 вже нагороджений в повному складі, по другому колу?? .....
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01.11.2022 04:18 Відповісти
Надіюсь Жені Кошовому теж орден дадуть.
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01.11.2022 07:17 Відповісти
так, за те, що "хорошо кушал"
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01.11.2022 07:47 Відповісти
Ані слова подяки в коментарях нагородженим бійцям-нашим Воїнам, тільки чергове зубоскальство з диванів на адресу Зе. Огидно..
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01.11.2022 07:22 Відповісти
..дійсно ОГИДНО..що уклоніст.. нікчема та реальний ворог нагороджує ВОЇНІВ!!! Це ДИЧИНА!!!
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01.11.2022 08:43 Відповісти
Ми не у *********, де є культ царя і він там-усе. Цих Воїнів нагороджує не просто Зе, а ДЕРЖАВА ! Яка у особі громадян України щиро їм дякує ! Ось що головне у цій новині. Тобто-ці Воїни, які звершували свої героїчні вчинки-не мали погоджуватися на свої нагороди та признання цього своїми співгромадянами тільки тому, що чинний президент наразі-Зеленьский ? З території Туреччини чи звідки там - напевно, це не розуміється. Оце насправді-ДИЧИНА.
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01.11.2022 22:10 Відповісти
..якщо людина чипляється за місце знаходження свого опонента..це вже говорить про реальну ДИЧИНУ..а вірніше паталогічну ДУРІСТЬ!! Ваше знаходження в України дає Вам моживість правильно оцінювати ситуацію? Мені огидно..коли лайно нагороджує ВОЇНІВ!! Бо ниякі формальності не перекривають тієї шкоди ..яку ця гундоса мразота наробила в Україні.
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01.11.2022 23:26 Відповісти
Негативне чи позитивне відношення до президента-це особиста справа. Але тут новина не про президента, а про Героїв, яких держава нагородила !! А у вашій секті-головного не помічають, аби тільки всюди, під будь-якою новиною спамити, що президент лайно і таке інше.
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02.11.2022 19:55 Відповісти
 
 