Кадиров заявив про можливе продовження мобілізації у Чечні
Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про продовження мобілізаційних заходів на зустрічі з бійцями спецпідрозділу СОБР "Ахмат".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
"Зараз почнуться повістки, і якщо він [військовослужбовець] вже буде числитися в якомусь полку чи батальйоні, то йому не доведеться йти в армію, він буде серед своїх – чеченців", – сказав Кадиров, звертаючись до бійців загону чеченською мовою.
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 28 жовтня прозвітував президентові Володимиру Путіну про завершення мобілізаційних заходів. Він повідомив, що до лав Збройних сил РФ призвали 300 тисяч осіб. Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Шойгу також заявив, що додатковий призов не планується. За його словами, війська комплектуватимуть за рахунок контрактників та "добровольців".
Указ про завершення мобілізації може підписати лише президент Росії. На сьогодні такого документа на сайті Кремля не опубліковано.
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Сини кадирова просто звикають до смаку людської крові, адже свого першого росіянина рамзана кадиров убив в шістнадцятирічному віці.
Так можно до любого відео придертися, а довили що то наші.
русню воістину Бог позбавив розуму, вони дійсно тупикова гілка розвітку....
За нас воюют пять чеченских батальонов. Ичкерия будет свободна!