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Кадиров заявив про можливе продовження мобілізації у Чечні

кадиров

Глава Чечні Рамзан Кадиров повідомив про продовження мобілізаційних заходів на зустрічі з бійцями спецпідрозділу СОБР "Ахмат".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода. 

"Зараз почнуться повістки, і якщо він [військовослужбовець] вже буде числитися в якомусь полку чи батальйоні, то йому не доведеться йти в армію, він буде серед своїх – чеченців", – сказав Кадиров, звертаючись до бійців загону чеченською мовою.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 28 жовтня прозвітував президентові Володимиру Путіну про завершення мобілізаційних заходів. Він повідомив, що до лав Збройних сил РФ призвали 300 тисяч осіб. Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. Шойгу також заявив, що додатковий призов не планується. За його словами, війська комплектуватимуть за рахунок контрактників та "добровольців".

Указ про завершення мобілізації може підписати лише президент Росії. На сьогодні такого документа на сайті Кремля не опубліковано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадиров відмовився проводити мобілізацію у Чечні, - ЗМІ

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) Чечня (284) мобілізація (3059)


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Топ коментарі
+16
Ща кадыровцы как обычно накрасят губы, подтянут любимые розовые стринги, поправят мини юбки, накрутят бигуди, вставят тампаксы себе в жопу, возьмут телефон и пойдут воевать в тик ток, огонь тёлки, элитные соски
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01.11.2022 01:44
+13
не распространяй чушь.
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01.11.2022 02:11
+13
Рамзанка дыров продолжит набор боевых гомосеков в бордель "ахмат-3,14дор"
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01.11.2022 02:18
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Ща кадыровцы как обычно накрасят губы, подтянут любимые розовые стринги, поправят мини юбки, накрутят бигуди, вставят тампаксы себе в жопу, возьмут телефон и пойдут воевать в тик ток, огонь тёлки, элитные соски
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01.11.2022 01:44 Відповісти
Chechen sheep go to Ukraine to get fucked. 3CY needs to get ready a big batch of bottles.
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01.11.2022 02:02 Відповісти
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01.11.2022 08:51 Відповісти
Немудрено,, сколько этот верующий детей настрогал? У христиан 1, 2 ребенка, а этот поставил член на конвеер.
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01.11.2022 01:45 Відповісти
христиане разные, у меня племяшка. какой то веры интересной, но с крестом.
в итоге, предохранятся нельзя, 5 детей.
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01.11.2022 02:35 Відповісти
70 років тому у християн було по 7-8 дітей, як у нас так і в західних країнах
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01.11.2022 03:44 Відповісти
У бою з українцями брали участь сини глави Чечні рамзана кадирова, Ахмат, Елі і Адам, якім 16, 15 і 14 років, i трьох полонених бійців Збройних сил України (ЗСУ) доставили до Грозного. Про це кадиров написав у своєму Телеґрам-каналі.

Сини кадирова просто звикають до смаку людської крові, адже свого першого росіянина рамзана кадиров убив в шістнадцятирічному віці.
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01.11.2022 01:57 Відповісти
не распространяй чушь.
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01.11.2022 02:11 Відповісти
Тут дивлючись в чому. Те що його діти брали участь в бою в Україні, так, чуш. А от то що трьох наших туди доставили полонених то так, відео є, нажаль.
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01.11.2022 03:06 Відповісти
І що на відео. Паспортні дані? Підтвердження від родичів,що це дійсно їх сини та чоловіки? З любого москвабадського будівництва цепляй трьох наприклад лугандонців та видавай їх за бійців ЗСУ.
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01.11.2022 03:37 Відповісти
Добре якщо так. І сподіваюся що так і є, як ви пишете.
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01.11.2022 03:40 Відповісти
Хоча мені ваша логіка цікава. Ви багато бачили відео, наших полонених, де вони стоять з паспортами?
Так можно до любого відео придертися, а довили що то наші.
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01.11.2022 03:44 Відповісти
Я бачу хто такі кадирівці і якої якості відео вони знімають. Ось і вся логіка.🤷
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01.11.2022 06:17 Відповісти
Це є посилання на кадирова (звичайна кадиров це робить для самореклами себе і свого кодла), але з іншого боку це є самопризнанням кадирова що він є звір і виродок в своїх звірячих діях і в вихованні своїх виродків.
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01.11.2022 05:49 Відповісти
Що цікаво, що ціла компанія ботів настирливо ховає в інтернеті що кадиров потягнув своїх малолітніх виродків постріляти в українців.
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01.11.2022 06:29 Відповісти
да не было их там - не болтай своей чепухой...\уже это разобрали по кусочкам...\
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01.11.2022 06:37 Відповісти
Ага! "Воювали"! На "Дубайському" фронті!
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01.11.2022 06:22 Відповісти
О , мальчик колокольчик, зазвенел.
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01.11.2022 02:05 Відповісти
Рамзанка дыров продолжит набор боевых гомосеков в бордель "ахмат-3,14дор"
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01.11.2022 02:18 Відповісти
Насправді уже чмобілізовано не 300 тис орків, а в межах 600 тис. і юридично мобілізація не завершилась, а лише призупинилась на час плановго призову молодняка. з початку наступного року після закінчення призову пуйло поставило завдання до 1-го березня чмобілізувати ще 500 тис голів. диров мабуть це знає, тому спецом таке ляпнув, щоб ще черговий раз макнути в гімно шойгу, який сказав, що мобілізацію завершено.
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01.11.2022 02:34 Відповісти
г/дон опускає в лайно і ху@ла , і шайгу, і всю русню, яка повинна служити в армії, а кодьірня в заградотрядах.
русню воістину Бог позбавив розуму, вони дійсно тупикова гілка розвітку....
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01.11.2022 05:45 Відповісти
Кадиров вирішив зробити Чечню безлюдною?
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01.11.2022 02:36 Відповісти
Ой! А чьто случилось?
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01.11.2022 02:55 Відповісти
Та просто тим "тік-токовцям", які на тому тижні залягли поспать у одному з санаторіїв на лівобережжі Херсонщини, наші "хаймарси" вдало побажали "Спокійної ночі!" Півсотні "прикопали" Близько сотні поїхали по госпіталях Хтось чкурнув додому От він і відновлює втрати!
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01.11.2022 06:27 Відповісти
Где же гордость чеченских горцев? Почему не замочат этого урюка с его сворой? С кацапами же тянули войну. Или всё устраивает?
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01.11.2022 03:39 Відповісти
А у них там "хитріше" замішано! Рід Кадирових входить в тейп Беной Цей тейп - найчисельніший в Чечні І головний принцип у тейпі - особиста відданість "главному" Поки ним керував Ахмат - воювали проти Росії Тепер воюють "за Росію" - бо "главний" там - Рамзан! (куплений кацапами) Якщо інший тейп стане проти Рамзана - проти них підніметься весь тейп Беной і почнеться "кровна різня" між тейпами І за підтримки Росії "беноєвці" виріжуть весь тейп своїх противників (разом з жінками і дітьми)
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01.11.2022 06:36 Відповісти
один чечен мені говорив, що рід кадирова з дагестану, за походженням він з ногайців. Тому так сміливо йдуть на вбивства чеченів.
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01.11.2022 09:49 Відповісти
Сперечаться не буду, бо не вивчав "родовід" роду Кадирова Та й бажання не маю Крім того : тейп - це не "плем"я", пов"язане кровною спорідненістю Це, скоріше, "територіально-професійне об"єднання" Тобто, об"єднання людей, зв"язане в минулому єдиним місцем проживання та родом занять Хто там у них "ногаєць" - не знаю Там що не село - то й окремий народ, з своєю мовою та етнографією
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01.11.2022 10:40 Відповісти
Пусть лучше на всей раССеи мобилизацию заменят стерилизацией...
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01.11.2022 06:11 Відповісти
Закінчились джигіти в тіктоці?)))
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01.11.2022 06:27 Відповісти
Это проблема чеченцев как ликвидировать эту тварь.
За нас воюют пять чеченских батальонов. Ичкерия будет свободна!
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01.11.2022 06:28 Відповісти
"ахмат" прагне ще "заварки", замість використаної
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01.11.2022 06:44 Відповісти
Наші славні ЗСУ значно скоротили популяцію півнів-донгандон-тік-токерів, скоротились обсяги органічних добрив та корму для собак і свиней. Недобре, рамзанка, давай нову партію! Усіх вівцейобів утилізуємо.
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01.11.2022 08:22 Відповісти
Формує свою армію, але не для того щоб воювати в Україні.
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01.11.2022 08:55 Відповісти
Баранина закінчується?
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01.11.2022 09:36 Відповісти
У відповідь, в Україні оголошено готовність до чергового етапу могилізації кадирівців...
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01.11.2022 10:19 Відповісти
Размазан Диров, це вже невіть не смішно і не цікаво. Це явище вже надоїло бачити і чути про це чмо...
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01.11.2022 10:25 Відповісти
 
 