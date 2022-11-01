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Вибух наземної міни біля ЗАЕС став причиною відключення енергоблоку, - МАГАТЕ

заес

Лінію електропостачання четвертого енергоблоку Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) перервав вибух міни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

"Вибух наземної міни перервав основну лінію електропостачання одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що стало останнім інцидентом, який підкреслює нестабільну ситуацію з ядерною та фізичною ядерною безпекою на об'єкті під час нинішнього військового конфлікту", - йдеться в повідомленні.

У МАГАТЕ нагадали, що вибух стався 30 жовтня ввечері за межами периметральної огорожі ЗАЕС, внаслідок чого була відключена зовнішня лінія електропередач напругою 750 кіловольт (кВ) між розподільчим пристроєм станції та головним електричним трансформатором енергоблоку №4.

Замість цього енергоблок №4 отримує електроенергію, необхідну для охолодження та інших важливих функцій ядерної безпеки, з резервної лінії.

Ще однією ознакою нестабільної ситуації в районі ЗАЕС є те, що останніми днями в околицях станції почалися обстріли, заявила група експертів МАГАТЕ.

Зокрема, 30 жовтня в результаті обстрілу в районі розподільчого пункту теплової електростанції була тимчасово відключена одна з трьох резервних ліній електропередач ЗАЕС, по якій місто Енергодар отримувало електроенергію.

Пізніше того ж дня цю лінію напругою 150 кВ було відновлено.

"Оперативний персонал Запорізької атомної електростанції наполегливо працює в дуже складних умовах, щоб запобігти повторним відключенням електроенергії, які ми спостерігали на початку жовтня, - сказав Гроссі. - Попри те, що їхні зусилля принесли певні позитивні результати, ситуація з енергопостачанням станції залишається вкрай вразливою".

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Автор: 

МАГАТЕ (712) Запорізька АЕС (1406)


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від Гроссі така ж користь, як від ЧХ та ООН
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01.11.2022 06:38 Відповісти
А ти чого хотіла, щоб він двинув на АЕС війська МАГАТЕ? Що положено йому робити по статуту, те він і робить!
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01.11.2022 06:51 Відповісти
Він, як керівник МАГАТЕ, вимагав вивести війська з території ЗАЕС. Не вивели. Як він впливає на становище крім вимагань та балачків?
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01.11.2022 07:20 Відповісти
А як він може впливати, крім як вимагати? Тим більше, від кацапа...
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01.11.2022 08:25 Відповісти
То читайте мій коментар, що від нього ніякого толку
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01.11.2022 18:55 Відповісти
А які важелі впливу на маньяка має МАГАТЕ? Що МАГАТЕ може зробити, окрім як робити заяви в умавах воєного конфлікту? Які функції в МАГАТЕ, які повноваження? То зовсім не цікаво? МАГАТЕ має збройні сили чи психіатричні бригади? ЩО може з ідіотами зробити МАГАТЕ? МАГАТЕ, взагалі, організація нагляду за безпекою ядерних об`єктів. Все, що МОЖЕ робити МАГАТЕ, то контролювати, радити, заявляти... і все!
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01.11.2022 19:23 Відповісти
Дітки збоченого недонароду з комплексами садистів-піроманів дорвались до відра з бензином та сірників.
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01.11.2022 06:49 Відповісти
Якби то бензин і сірники, спалили б самі себе, дурні вар'яти. А ж можуть пів країни занапастити, най би їх дідько вхопив.
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01.11.2022 19:49 Відповісти
 
 