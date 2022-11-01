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15 073 75

"Кухар Путіна" Пригожин звинуватив російські еліти у перешкоджанні повній мобілізації в РФ, - ISW

пригожин

Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин розкритикував російських олігархів та еліти за те, що вони живуть у "комфортному стані" й перешкоджають повній мобілізації населення в РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що "Кухар Путіна" 31 жовтня відкрито заявив: "Поки діти (еліт. - Ред.) не підуть воювати, повної мобілізації у країні не буде".

В ISW вказують, що Пригожин у Росії має велику популярність і утверджується як політична сила. Він вже почав користуватися цим для того, аби критикувати своїх політичних опонентів у колах російської еліти.

Фахівці не відкидають, що через свій високий рейтинг "Кухар Путіна" рано чи пізно може створити власну партію. А вже зараз Пригожин почав атакувати місцевих чиновників.

Зокрема, він звернувся до генпрокуратури РФ з прохання порушити кримінальну справу за фактом "організації" губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим "злочинного співтовариства" у місті.

"Пригожин стверджував, що злочинна мережа Бєглова має намір пограбувати державний бюджет і збагатити корупціонерів. Ймовірно, він використовує свою критику Бєглова та інших петербурзьких політиків для ще більшого підвищення власної репутації", - йдеться у звіті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кухар Путіна" Пригожин намагається створити у складі ПВК "Вагнер" авіаційні загони, - ISW

В Інституті вивчення війни також інформують, що водночас із атаками на політиків Пригожин оголосив про створення "Центру ПВК "Вагнера" в Санкт-Петербурзі, який відкриють 4 листопада

"Він підкреслив, що не повідомляв адміністрацію Санкт-Петербурга про створення центру, оскільки місцева влада не є "достатньо представницькою структурою, щоб втручатися в роботу ПВК "Вагнер", - розповіли в ISW.

"Кухар Путін" закликав місцевих урядовців, у яких є проблеми з його центром, подати на нього в суд і припустив, що створить нові філії, якщо філія в Санкт-Петербурзі буде успішною.

До слова, всю цю діяльність Пригожин розгорнув попри те, що ПВК заборонені законодавством Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кухар Путіна" Пригожин вимагає заблокувати в Росії YouTube

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522) ISW (653)


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Топ коментарі
+36
Россия это не страна, как я утверждал и утверждаю. Россия это ПАРАША. Ведь только в Параше урка с двумя сроками может участвовать в управлении типа стираны. У нас один так же был избран умственно отсталыми слоями населения, как избрали и шута, но где сейчас наш урка, а куда скоро уйдёт шут, мы знаем.
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01.11.2022 07:16
+16
"Товарищи! Все на штурм Рубльовки"
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01.11.2022 07:21
+16
Коли Пригожин опублікує свою "Майн кампф" із закликами до помсти за поразку у "холодній війні" та "гарячій - в Україні? Веде себе так само!
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01.11.2022 07:25
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Россия это не страна, как я утверждал и утверждаю. Россия это ПАРАША. Ведь только в Параше урка с двумя сроками может участвовать в управлении типа стираны. У нас один так же был избран умственно отсталыми слоями населения, как избрали и шута, но где сейчас наш урка, а куда скоро уйдёт шут, мы знаем.
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01.11.2022 07:16 Відповісти
Конёчно уйдет, вот только найдешь волшёбную палочку и попросишь Гарри Поцера взмахнуть, так сразу и уйдет.
как же "люблю" разного рода "ванг"
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01.11.2022 07:22 Відповісти
А обоснуйте как мне свои сомнения в том, что оно уйдёт? Поподробнее. Без Гарри Поцеров, волшебных дрючков и прочих прибамбасов из английского фэнтези и сруских сказок.
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01.11.2022 07:44 Відповісти
та может и уйдет, может и за Овощем, но просто чота не люблю безапелляционных пророчеств - как то веруны например прорицают свой бред. кто вы такой шоб так вот просто заявлять что кто то и куда то уйдет то? и потом - вот Зеля давала интервью голландской журналисткинессе, тупо призналась что знала про агрессию, но боялась за экономику. То есть - вот так тупо помахает ручкой и уйдет? А посидеть на дорожке параше?
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03.11.2022 08:25 Відповісти
Так я просил без фентези и сказок, обосновать за его остаться, а вы просто что то написали за как вы, до боли в пятой точке, не любите и т.д. и т.п. Обоснование это Факты, А НЕ ОПИСАНИЕ ВАШЕЙ РОМАШКИ ЛЮБИТЕ НЕ ЛЮБИТЕ. А за пожить ему и его шобле у параши я с вами согласен.
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03.11.2022 11:45 Відповісти
тут трохи буде езотерики, так званої - Я *бу?
може уйде, може уйдуть його
, я просто кажу шо ось ці - - "он уйдьот" і "Цтамвсьопоміняют" виглядає смішно.
давай так, все що буде - то все "розписано" і мені і тобі не надо і не потрібно туди лізти.
ну так, по-приколу - ми туди заглянули - і шо? До прикладу ми кричимо в Брюселі: Пцсін скине бомбу на каховку? - і шо?
ну ми тупо зберемо пару євро як бомжі, а він скине, ну а нас машина роз.їде.
Я за те що нема потреби кричати щось. Все одно Яхве зробить те що і мав зробити Зевс, правда загинув від руки Мітри.
гггг
слухай, я просто раджу тобі не звіздіти - уууу, блаблабла, бо ніхто цього не знає.
при тому шо Зеля вже як не поїхав на ростов, то й не поїде. ну не будь дурним - і не говори шо там типу його чекають. Мертвечука чекали, але то ж просто тваринка котру за бабло питають(спрашивають), а Зеля тупо вже більше ростом(ну тіпа - здати мовляв мав). так шо я просто подумав шо ти прікольнувся на рахунок Зелі в Вашингтон, ой, на Ростов... давай не дурІ
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03.11.2022 12:02 Відповісти
Я, в отличии от вас, туда не заглядывал и Порох во время война на ваЗЕлин не менял.
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03.11.2022 13:46 Відповісти
я ккщо ви не бачив, теж нічого не мав проти "Пороха"
просто можна було і краще робити, але і не всрати так владу шоб зелень тупо посрала на всі здобутки.
вон, вчора слухав Кривоноса ролик - там вже "сквозіт" не тільки зрадою.

а "Порох" то тіпа за Мертвечука - шо було? "за трубу" то "порох" не міг не знати.
так шо ненавижу "кумирів".
ну і так далі.
ясно шо ніхто не "святий", але **** - ну нехай не намагаються ними здаватись!!!
ну якось так, ви не розумієш?
ясно шо не святі, але якби половина бабла йшла на те ж ППО, а то ні - може й так а може .... а може як всігда - корєшам. І тут мені звіздять про мля полу-святого порорха, та йдіть ви подалі. мільярдер він такий як і Беня, просто ж...дупа ближче до м.якішого крісла. ******* мені тут.
йди там, скажи Байдену шо одна срака не така жирна як інша, та хоче стати худішою, бо..... гггг ахахахахаха..ха.ха.хахахах.... любить... хахаххахаха Україну.
він здивується
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03.11.2022 13:59 Відповісти
Ваша фраза "ну так, по-приколу - ми туди заглянули - і шо?" позволила мне подумать обратное. Поэтому я уточнил, что лично я туда не заглядывал и далее по тексту.
Уйдёт, уйдёт, вынесу или что то иное, сути не меняет. По окончанию первой каденции его ждёт Аскольдов переулок, следствие, суд, и ПЕРВЫЙ срок. И его шоблу соответственно. И бородатого поца Бе. Куда же без него.
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03.11.2022 14:53 Відповісти
ну то шо він сказав голландській журналістці, то тупо "убігти не получиться"
ну а так далі тіпа - он убєжит - мріємомо собі
давай не будемо дурниць вигадувати?
ніяка собака цю хрінь не вчіпе.
навіть після такого. просто... "вангую", хоча ненавиджу - він тупо буде "повчати" та звісно, кривлятись.
ну не чіпають у нас навіть тих у кого ... (проматюкався) скільки крові на руцях.
ну не втече він і тупо на вулиці ми йому можемо сказати - Гав-гав, ти кровопряник, а він нв=а нас нацькує охорону, ну от і поговорили називається.
чо тут спорити?
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03.11.2022 15:06 Відповісти
схоже що расіся бачить сенс свого існування виключно в боротьбі з Україною і її громадянами
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01.11.2022 07:51 Відповісти
В Зеленського величезний рейтинг.Молодь від нього в захваті.За нього голосували і військові.Вибори 2019 року,були моментом істини.Я казав,що за його каденції,буде катастрофа і велика війна.Так і сталося.
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01.11.2022 08:12 Відповісти
У Зеленского из за гундосиков - да, боневтик. Но у его политической силы рейтинг рухнул. И на выборах - если выборы будут честными - Слуга Урода пролетит. Как минимум ни про какой моносброд речь уже идти не будет. А без большинства Зеленский будет как Ющенко, только Ющенко хотел таки добра Украине - но его все равно съели.
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01.11.2022 08:16 Відповісти
Але ж знову оберуть і слуг також.
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01.11.2022 08:23 Відповісти
сомневаюст ОНИ прекрасно уже понмиают как бы получить срок а не петлю на шгею... я серьезно народ с них спросит и шкуру сдерет а почему то думаю сразу после Победы их не будет в Украине исчезнут как исчезла Партия рыгоАналов вместе с уркой... директором автобазы..
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01.11.2022 08:50 Відповісти
А я думаю.що їм нічого не буде.
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01.11.2022 09:02 Відповісти
чтобы ничего не было... тому и сбегут... паспорта заначки банки 3 литровые в зарубежных огородах и собачьи будки давно приобретены закопаны и спрятаны....
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01.11.2022 09:08 Відповісти
Не будуть тікати.В них буде все добре в Україні.
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01.11.2022 09:09 Відповісти
да нет пусть себе в карманы семена насыпят не жалея хоть какая то польза будет УКРАИНЕ где титульная нация влачит безправие беззаконие наглость нищету.. и идет как мьясо на убой ради гешефта...со стороны иноверцев всякого сброда ублюдков подонков богоизбранных конченных пелерастов и басурманов..
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01.11.2022 09:12 Відповісти
Владу обрав мудрий нарід.І знову обере.
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01.11.2022 09:17 Відповісти
мудрый это типа сарказм.. народ выбирал по приколы отягащенный беспросветной тупогстью и дебильностью от МИРНОЙ ЖИЗНИ И БЕЗДЕЛИЯ И СКУКОТЫ после смертей крови разрушений ВОЙНЫ думаю он реально станет мудрым и таких как сгеодня даже в приемщики стеклотары не допустит..да и пора вводить графу 5 в Украине пора и давно и справку от психиатрической комиссии.. а то навибираем поцев Трамп Орбан Путин КНДР Туркмения и прочие клоуны и придурки во власти...
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01.11.2022 09:30 Відповісти
14 мільйонів виборців проголосувало за Зеленського.В цю цифру різні категорії входять.І айтішники і лікарі і навіть військові і навіть азовці.Різні люди голосували.Саме тому,ті вибори,були моментом істини і показували,хто є хто.Зараз навіть більше молоді підтримує.ніж раніше.
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01.11.2022 09:37 Відповісти
ничто так не лечит дурость и мудрость..... как голод холод огромные тарифы и цены отсуствие коммунальных удобств свет например..Путин не так и не прав уничтожая инфрастутктуру.. лучина свечка темнота отсуствие гипноза ТВ и Интернета мигом приводят до тямы человека.... холодильник побеждает ТВ... а у нас была ТВ заставка.... выбирали не Зеленского а Голобородько перенося оджиданияв реальность а разочарование оказалось болезненным.. просто Вову спас Ковид и война чтобы ему народ оторвал бошку...ка кни странно... в этом прикол и плюс работа эфекта 25 кадра зомбирование масс.. что делается сегодня на Россиии отсюда 86% психоза садизма воинственности и послушания как стада овец идти в пропасть..за эфимерными идеями и лозунгами..
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01.11.2022 10:11 Відповісти
Возможно. После отсидки. Как говорится - на свободу с чистой совестью. А уж потом у них будет всё хорошо. Может быть будет.
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01.11.2022 13:35 Відповісти
От доживемо і побачимо.чи будуть сидіти.чи ні.
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01.11.2022 15:50 Відповісти
Непременно доживём. И обязательно увидим. Для любого, кто будет 7-м президентом, будет делом чести пересажать всю ЗЕлёную сволочь. А доказательной и неопровержимой базы на них - три вагона и маленькая тележка.
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01.11.2022 16:45 Відповісти
А якщо сьомий то знову буде Зе? То що тоді?
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01.11.2022 16:52 Відповісти
Зе к сожалению будет президентом. Но без своей политической силы он не сможет больше вредить.
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01.11.2022 20:14 Відповісти
Вона також буде,але не буде монобільшості.
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01.11.2022 20:42 Відповісти
Насмешили.
На счёт момента истины и его огромного рейтинга.
А какая молодёжь от него в восхищении? не та ли, что по кафешкам сейчас жопы отсиживает и по стендапшоу шариться вместо того, что бы ВСУ помогать, я уж не говорю, что бы на фронт рваться.
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01.11.2022 13:33 Відповісти
І ті хто воює і ті хто кидають гроші волонтерам і айтішники.Дуже багато різних людей.
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01.11.2022 15:51 Відповісти
Умеете вы, троли заподляцкие насмешить.
Это единственное, что у вас хорошо получается.
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01.11.2022 16:43 Відповісти
Так в тому то і річ,що я не за Зеленського.Але ж я бачу,що молодь від нього пісяє в штанці.Та й багато старших також.
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01.11.2022 16:50 Відповісти
.. президенти приходять та йдуть..... Саме страшне у Вашому дописі..що РОЗУМОВО ВІДСТАЛІ нікуди не підуть і не щезнуть. Про те, що порозумнішають і мови нема.
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01.11.2022 08:54 Відповісти
"Товарищи! Все на штурм Рубльовки"
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01.11.2022 07:21 Відповісти
Хто перешкоджає мобілізації в Росії коли вона й так проводиться але Пригожин біситься що мобілізація не дає результатів взагалі в ******** війні воюють технікою а не масами як орки тому в Росії буде постійна проблема в мобілізації бо вони не бережуть людей
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01.11.2022 07:22 Відповісти
Це добре...
Тепер хай папки з мамками цих "чілдрен-селебрити" думають "по скільки треба скинутись "на штори", щоб найняти "кравця", що пошиє цим лисим та бородатим п*дарасам "дерев'яний макінтош"...
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01.11.2022 07:23 Відповісти
Правильней - утилизации..
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01.11.2022 07:24 Відповісти
Коли Пригожин опублікує свою "Майн кампф" із закликами до помсти за поразку у "холодній війні" та "гарячій - в Україні? Веде себе так само!
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01.11.2022 07:25 Відповісти
Певно для кухаря кухарка валерія погано мурку співає
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01.11.2022 11:40 Відповісти
Це для нього невдовзі закінчиться"серцевим нападом".....
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01.11.2022 07:27 Відповісти
О це ще похлеще путина буде
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01.11.2022 07:31 Відповісти
Там два тіпа похлєще путіна, це пригожин і кадиров
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01.11.2022 07:41 Відповісти
какие пробдемы бери свою чвк и вперед на Киев.Харьков. покажи как надо воевать.
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01.11.2022 07:31 Відповісти
Кухарка взбунтавалась...
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01.11.2022 07:32 Відповісти
Пригожин становится вполне реальной политической фигурой, способной сменить одряхлевшего и разваливающегося путина.
Или он или Кадыров.
Все по критерию романа братьев Стругацких "Трудно быть богом"
- "Где слишком долго правят серые, приходят черные".
Одно у Пригожина затруднение по пути к русскому трону - роковой принцип "Лысый-Волосатый". За волосатым должен быть лысый, за лысым волосатый и так далее. Ошибок в обозримый исторический период пока еще не было, так что лысый Пригожин после лысого путина не прокатывает. Значит волосатый Кадыров...
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01.11.2022 07:33 Відповісти
Ні кадирка ні пригожин , царями паРаші ніколи не стануть . Вони в контрах з фсб , а тепер і з - майже усіма армійцями . Силовики їх не підтримають , а без цього про трон годі і мріяти .
Кадиров зараз такий впливовий тому що ***** дозволяє йому гребти із казни все що він захоче ,, але ***** здохне і печера Алладіна - Сім Сім , для нього закриється . Далі в нього закінчаться лаве і він не зможе утримувати свою армію ,, а ще далі - його доля залежатиме від чеченського народу .
Кухар ***** вже зараз почав різко конфліктувати з людьми патрушева ( з мером СПб , наприклад ) ,, а з такими людьми , конфліктувати на паРаші - дуже небезпечно ,, + "наїздами" на Лапіна - налаштував проти себе генералітет . ***** здохне і пригожина не врятує ніяка приватна армія ,, до речі , яку теж - щоб утримувати , треба регулярно навідуватись до печери Алладіна . Тільки вона закриється - за життя пригожина ніхто не дасть і ломаного гроша . .
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01.11.2022 08:11 Відповісти
Виходьте із двох принципів.
1. Росія вже повністю зогнила зсередини і можна взяти її силами одного батальйону, захопивши центр Москви. Що являють собою "легендарні" Таманські, Кантемирівські та інші Дзержинські дивізії ми бачимо зараз. Трухляве гниль. Справа в лідері, який знає, що робити і як робити.
2. І друге, виходячи з першого - "Стадо баранів на чолі з вовком легко б'є зграю вовків на чолі з бараном".
100 років тому величезну російську імперію було розвалено і поставлено на коліна силами 1-2 тисяч озброєних бандитів.
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01.11.2022 08:22 Відповісти
Можливо й так , але ці батальйони однозначно не будуть ні кадирівськими ні пригожинськими . Їхню силу в медіапросторі надзвичайно перебільшують , і стоять за цим самопіаром - вони самі ж . Кадирка і пригожин змусили ***** повірити у свою всемогутність , в те що їх приватні армії кращі за регулярну , і під цим приводом качають гроші з кацапської казни - аж гай шумить.
Але це не так . Кадирівці в більшому ступені - тік токери ніж воїни ,, і на передку , як бачимо - бувають рідко ,, реально воюють зеки- пригожинці , але їх ефективність теж сумнівна . От - скільки місяців вони вже товчуться під Бахмутом , залишаючи гори своїх трупів - а воз і нинє там ..! Головне для головного "вагнера "- постійно пудрити мізки ***** , казочками про свої щоденні успіхи , щоб він бува не перекрив йому доступ до казни .
Єдина реальна сила , яка ще здатна контролювати паРашу це - фсб . Але і воно зараз зв'язане в руках .
Справа у ***** . Саме він , його зачарованість приватними арміями , заважає фсб , і нацикам , як вони говорять - навести порядок на паРаші стосовно - всєх єтіх черножопих ( не руських національностей тобто ) які ні їх думку - уже затрахалі всьо рускоє общество .
Коли ***** здохне - на рашку чекають - веселі часи .
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01.11.2022 09:23 Відповісти
Когда двинет кони его ничтожество куйло, все люди с его близкого окружения ( повариха), все его ставленники (дондон), все будут уничтожены как нежелательные конкуренты и что бы неначали блеять тайны. Можно недооценивать Сечина и полит/финансовую элиту со времен Ельцина, но они сразу захватят власть, под ними силовые структуры, армия и бездонный кошелек свинособакии.
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01.11.2022 09:42 Відповісти
Колишній карний злочинець, засуджений судами, отримує звезду героя рф у 2022, становиться однією з найвпливовіших людин там та однією з найавторитетніших для орків. Це все, що треба знати про оркостан.
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01.11.2022 07:35 Відповісти
У нас теж таке саме було - януковіч- підаркович.
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01.11.2022 08:30 Відповісти
Если элиты начнут воевать, то с такими **********, как Пригожин.
И победят.
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01.11.2022 07:40 Відповісти
Тричі Герой.
Герой Росії, Герой ЛНР, Платинова Зірка Героя ПВК "Вагнер"

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01.11.2022 07:42 Відповісти
Ну, когда кухарка начинает драть горлянку на госуровне, тада и пыне и каазлабаду пришла полная трында.
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01.11.2022 07:50 Відповісти
Пора этим кацапским "элитам" друг друга мочить. У олигархов тоже найдутся свои банды с оружием. Вообщем даёшь смуту на расее👍
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01.11.2022 08:02 Відповісти
Імперія --- поки ми іх не вспокоім - вони не вспокояця .
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01.11.2022 08:17 Відповісти
Если элиты парашкостан у не идиоты
То киллер уже на охоте
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01.11.2022 08:23 Відповісти
Якшо оті "еліти" були б не ссикуни, то вони й пуйла б вже давно скинули та не допустили пригожиних до таких висот у владі. Але вони тільки спроможні скаржитися на застосовані до них санкціі, мовляв, ми к вайне нікакім боком, ніпрічьом, ми--харошиє.
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01.11.2022 08:39 Відповісти
Скоро принесе "обід" х...лу. А потім і його самого "пообідають".
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01.11.2022 08:26 Відповісти
Народилося на московіі нове пуйло з повернутими на війну мізками. Мєсноє насєлєніє спокійно це усе хаває... Мабуть, ше не навоювалися?
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01.11.2022 08:33 Відповісти
элиты РФ саботируют войну, потому что понимают, что она не нужна никому, кроме таких старых дегенератов, как пригожин. суды ему не указ, а кто вообще руководит московией, директор ЧВК? в нормальных странах такие люди прячутся по углам из-за грязности своего бизнеса
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01.11.2022 08:41 Відповісти
оце - справжній президент русні.. Пудлєр вже ніхто
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01.11.2022 08:41 Відповісти
Ну да, муйлуша докерувався , шо кухарка правит бал... ДаЙОшь всю власть кухаркам на стойбище ластоногих оленей.
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01.11.2022 08:55 Відповісти
Які ж вони еліти, якщо не можуть кухарю макітру відкрутити?
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01.11.2022 08:51 Відповісти
Кадиров занадто тупий , а пригожін надмірно кримінально-агресивний. Обидва закінчать в якійсь канаві. Кацапська еліта не хоче втрачати своїх дітей на вже програній війні. Цих двох утилізують. Так, буде *****-2, 3..., але не ці типи. Найбільше шансів на *****-2 було б у кирієнко якби не його українське прізвище. Тому буде хаотичний пошук і витягнуть "ні звідки" якесь більш-менш харизматичне ***** здатне сподобатись здебілованому населенню.
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01.11.2022 08:54 Відповісти
А кстати, а может и сам пу стоит за этим всем шумом и свалкой между пригожиным и прочими. Разделяй и властвуй! И ка- дырка и Пригожин свое отработали, но возомнили, восспарили в мечтах, зажрались--- пора столкнуть их между собой. Не надо умалять КГБ, контора всегда была сильная и умная. Не охота говорить где ещё классно работали и работают сегодня. Ясно и так.
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01.11.2022 10:35 Відповісти
Не перебільшуйте "силу та розум" кегебістів. Вони примітивні. ******* події це вже остаточно довели, а масова втеча з ********** розумних і грошовитих від мобілізації та наступних десятиліть під санкціями і під репараціями взагалі перетворює "кегебе" тобто таємну поліцію ********** в картковий жупел адже саме вони "проіпали" власну країну...
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01.11.2022 11:05 Відповісти
кацапи бридкі істоти
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01.11.2022 09:24 Відповісти
Дика історія дикої країни повторюється. Шас будуть рубати голови генералам, потім будуть рубати голови тим хто рубав, натовпи ******** продзагонів будуть грабувати та палити Рублевку і під гармошки кататись по необятним просторам родіни. Предателей уже обозначают метками. Як там старенька пісенька з одного водевіля все харашо прекрасная маркиза......
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01.11.2022 09:38 Відповісти
Что уже первая партия из 300 тысяч мобиков закончилась?
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01.11.2022 09:55 Відповісти
Для початку ми маємо вбити та скалічити майже всіх мобіків з цієї партії. Вони ще ціленькі, але вже за 5-6 місяців (до весни) майже нікого "в строю" не лишиться. Все ж тільки починається - з жовтня ленд-ліз, з січня ембарго та ряд санкцій повернуть ********* в планову економіку а-ля СРСР (а це дупа!). В лютому виженуть з ООН. В березні остаточно відключать "свіфт", а склади запчастин вже майже пусті...
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01.11.2022 11:13 Відповісти
Цього потрібно було б прибрати в першу чергу. Нового троцького нам не треба.
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01.11.2022 10:21 Відповісти
Другого Троцького світ не скоро побачить. Ви просто не уявляєте масштабу цього персонажу! Мені якось довелось читати лекції з 8 ранку до 10 вечора. Чуть не здох, а Троцький на "одному диханні" вів безперервну агітацію робітників та селян 42 години!!! ... і це лише один з його талантів... Єдина людина яку сталін реально боявся...
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01.11.2022 11:30 Відповісти
 
 