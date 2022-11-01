"Кухар Путіна" Пригожин звинуватив російські еліти у перешкоджанні повній мобілізації в РФ, - ISW
Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин розкритикував російських олігархів та еліти за те, що вони живуть у "комфортному стані" й перешкоджають повній мобілізації населення в РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що "Кухар Путіна" 31 жовтня відкрито заявив: "Поки діти (еліт. - Ред.) не підуть воювати, повної мобілізації у країні не буде".
В ISW вказують, що Пригожин у Росії має велику популярність і утверджується як політична сила. Він вже почав користуватися цим для того, аби критикувати своїх політичних опонентів у колах російської еліти.
Фахівці не відкидають, що через свій високий рейтинг "Кухар Путіна" рано чи пізно може створити власну партію. А вже зараз Пригожин почав атакувати місцевих чиновників.
Зокрема, він звернувся до генпрокуратури РФ з прохання порушити кримінальну справу за фактом "організації" губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим "злочинного співтовариства" у місті.
"Пригожин стверджував, що злочинна мережа Бєглова має намір пограбувати державний бюджет і збагатити корупціонерів. Ймовірно, він використовує свою критику Бєглова та інших петербурзьких політиків для ще більшого підвищення власної репутації", - йдеться у звіті.
В Інституті вивчення війни також інформують, що водночас із атаками на політиків Пригожин оголосив про створення "Центру ПВК "Вагнера" в Санкт-Петербурзі, який відкриють 4 листопада
"Він підкреслив, що не повідомляв адміністрацію Санкт-Петербурга про створення центру, оскільки місцева влада не є "достатньо представницькою структурою, щоб втручатися в роботу ПВК "Вагнер", - розповіли в ISW.
"Кухар Путін" закликав місцевих урядовців, у яких є проблеми з його центром, подати на нього в суд і припустив, що створить нові філії, якщо філія в Санкт-Петербурзі буде успішною.
До слова, всю цю діяльність Пригожин розгорнув попри те, що ПВК заборонені законодавством Росії.
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как же "люблю" разного рода "ванг"
дорожкепараше?
може уйде, може уйдуть його
, я просто кажу шо ось ці - - "он уйдьот" і "Цтамвсьопоміняют" виглядає смішно.
давай так, все що буде - то все "розписано" і мені і тобі не надо і не потрібно туди лізти.
ну так, по-приколу - ми туди заглянули - і шо? До прикладу ми кричимо в Брюселі: Пцсін скине бомбу на каховку? - і шо?
ну ми тупо зберемо пару євро як бомжі, а він скине, ну а нас машина роз.їде.
Я за те що нема потреби кричати щось. Все одно Яхве зробить те що і мав зробити Зевс, правда загинув від руки Мітри.
гггг
слухай, я просто раджу тобі не звіздіти - уууу, блаблабла, бо ніхто цього не знає.
при тому шо Зеля вже як не поїхав на ростов, то й не поїде. ну не будь дурним - і не говори шо там типу його чекають. Мертвечука чекали, але то ж просто тваринка котру за бабло питають(спрашивають), а Зеля тупо вже більше ростом(ну тіпа - здати мовляв мав). так шо я просто подумав шо ти прікольнувся на рахунок Зелі в Вашингтон, ой, на Ростов... давай не дурІ
просто можна було і краще робити, але і не всрати так владу шоб зелень тупо посрала на всі здобутки.
вон, вчора слухав Кривоноса ролик - там вже "сквозіт" не тільки зрадою.
а "Порох" то тіпа за Мертвечука - шо було? "за трубу" то "порох" не міг не знати.
так шо ненавижу "кумирів".
ну і так далі.
ясно шо ніхто не "святий", але **** - ну нехай не намагаються ними здаватись!!!
ну якось так, ви не розумієш?
ясно шо не святі, але якби половина бабла йшла на те ж ППО, а то ні - може й так а може .... а може як всігда - корєшам. І тут мені звіздять про мля полу-святого порорха, та йдіть ви подалі. мільярдер він такий як і Беня, просто ж...дупа ближче до м.якішого крісла. ******* мені тут.
йди там, скажи Байдену шо одна срака не така жирна як інша, та хоче стати худішою, бо..... гггг ахахахахаха..ха.ха.хахахах.... любить... хахаххахаха Україну.
він здивується
Уйдёт, уйдёт, вынесу или что то иное, сути не меняет. По окончанию первой каденции его ждёт Аскольдов переулок, следствие, суд, и ПЕРВЫЙ срок. И его шоблу соответственно. И бородатого поца Бе. Куда же без него.
ну а так далі тіпа - он убєжит - мріємомо собі
давай не будемо дурниць вигадувати?
ніяка собака цю хрінь не вчіпе.
навіть після такого. просто... "вангую", хоча ненавиджу - він тупо буде "повчати" та звісно, кривлятись.
ну не чіпають у нас навіть тих у кого ... (проматюкався) скільки крові на руцях.
ну не втече він і тупо на вулиці ми йому можемо сказати - Гав-гав, ти кровопряник, а він нв=а нас нацькує охорону, ну от і поговорили називається.
чо тут спорити?
На счёт момента истины и его огромного рейтинга.
А какая молодёжь от него в восхищении? не та ли, что по кафешкам сейчас жопы отсиживает и по стендапшоу шариться вместо того, что бы ВСУ помогать, я уж не говорю, что бы на фронт рваться.
Это единственное, что у вас хорошо получается.
Тепер хай папки з мамками цих "чілдрен-селебрити" думають "по скільки треба скинутись "на штори", щоб найняти "кравця", що пошиє цим лисим та бородатим п*дарасам "дерев'яний макінтош"...
Или он или Кадыров.
Все по критерию романа братьев Стругацких "Трудно быть богом"
- "Где слишком долго правят серые, приходят черные".
Одно у Пригожина затруднение по пути к русскому трону - роковой принцип "Лысый-Волосатый". За волосатым должен быть лысый, за лысым волосатый и так далее. Ошибок в обозримый исторический период пока еще не было, так что лысый Пригожин после лысого путина не прокатывает. Значит волосатый Кадыров...
Кадиров зараз такий впливовий тому що ***** дозволяє йому гребти із казни все що він захоче ,, але ***** здохне і печера Алладіна - Сім Сім , для нього закриється . Далі в нього закінчаться лаве і він не зможе утримувати свою армію ,, а ще далі - його доля залежатиме від чеченського народу .
Кухар ***** вже зараз почав різко конфліктувати з людьми патрушева ( з мером СПб , наприклад ) ,, а з такими людьми , конфліктувати на паРаші - дуже небезпечно ,, + "наїздами" на Лапіна - налаштував проти себе генералітет . ***** здохне і пригожина не врятує ніяка приватна армія ,, до речі , яку теж - щоб утримувати , треба регулярно навідуватись до печери Алладіна . Тільки вона закриється - за життя пригожина ніхто не дасть і ломаного гроша . .
1. Росія вже повністю зогнила зсередини і можна взяти її силами одного батальйону, захопивши центр Москви. Що являють собою "легендарні" Таманські, Кантемирівські та інші Дзержинські дивізії ми бачимо зараз. Трухляве гниль. Справа в лідері, який знає, що робити і як робити.
2. І друге, виходячи з першого - "Стадо баранів на чолі з вовком легко б'є зграю вовків на чолі з бараном".
100 років тому величезну російську імперію було розвалено і поставлено на коліна силами 1-2 тисяч озброєних бандитів.
Але це не так . Кадирівці в більшому ступені - тік токери ніж воїни ,, і на передку , як бачимо - бувають рідко ,, реально воюють зеки- пригожинці , але їх ефективність теж сумнівна . От - скільки місяців вони вже товчуться під Бахмутом , залишаючи гори своїх трупів - а воз і нинє там ..! Головне для головного "вагнера "- постійно пудрити мізки ***** , казочками про свої щоденні успіхи , щоб він бува не перекрив йому доступ до казни .
Єдина реальна сила , яка ще здатна контролювати паРашу це - фсб . Але і воно зараз зв'язане в руках .
Справа у ***** . Саме він , його зачарованість приватними арміями , заважає фсб , і нацикам , як вони говорять - навести порядок на паРаші стосовно - всєх єтіх черножопих ( не руських національностей тобто ) які ні їх думку - уже затрахалі всьо рускоє общество .
Коли ***** здохне - на рашку чекають - веселі часи .
И победят.
Герой Росії, Герой ЛНР, Платинова Зірка Героя ПВК "Вагнер"
То киллер уже на охоте