Болгарія продовжила програму розміщення українських біженців

Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв заявив, що уряд дозволив продовжити дію програми з розміщення українських біженців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

За словами міністра, замість готелів біженців з України будуть розміщувати на державних об’єктах. Демерджиєв зазначив, що на переселення буде відведено 15 днів, до середини листопада.

"Лише Болгарія і ще дві країни - Кіпр та Ірландія - надають такий захист (українським біженцям. - Ред.) на необмежений термін. З другого боку, ми хочемо переконатися, що взимку ці люди будуть розміщені у належних місцях і їм не доведеться переїжджати в суворі кліматичні умови", - сказав Демерджиєв.

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Програму з розселення українських біженців колишній уряд Петкова запровадив після повномасштабного вторгнення РФ, коли багато українців, які тікали від війни, шукали притулку в Болгарії.