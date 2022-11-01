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Понад 300 фактів геноциду зафіксовано українськими правоохоронцями

костін

За час повномасштабного вторгнення РФ українські правоохоронці зафіксували понад 300 фактів, які підпадають під визначення геноциду, п’ять проваджень уже розслідуються.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом ми зафіксували понад 300 фактів, які належать саме до визначення геноциду. Було допитано понад 2000 наших людей, які внаслідок бойових дій були змушені залишити територію України або своє місце проживання", - розповів генпрокурор.

За його словами, також було допитано близько 300 російських військовополонених, яких запитували, зокрема, і про те, як вони розуміють поняття "денацифікація та демілітаризація України".

"Наразі розслідується п'ять проваджень щодо геноциду. Серед них магістральне провадження за фактом здійснення геноциду українського народу", - зазначив генпрокурор.

Костін наголосив: "У магістральному провадженні щодо геноциду українського народу фігурують російські пропагандисти, чиї витвори є прикладами ідеологічного підґрунтя геноциду… у цій справі є імена тих, хто слідував настановам Путіна та його пропагандистів безпосередньо".

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Автор: 

геноцид (307) Костін Андрій (267) воєнні злочини (1861)


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над ********* кацапськими нацистами має бути свій Нюренбер 2.0, як і над їх попередниками червоними комуно-нацистами !!!
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01.11.2022 09:13 Відповісти
 
 