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Трибунал для Росії неофіційно підтримують 10-16 країн, - Костін

костін

Для створення Спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності РФ за злочини агресії необхідна політична воля, кількість країн, які підтримують створення трибуналу, зростає, наголошує генеральний прокурор Андрій Костін.

"Через юридичні обмеження МКС не може розглядати справу щодо агресії РФ проти України, а я вважаю це первинним міжнародним злочином, без якого всі інші жахіття проти мирного населення були б неможливі. І ми не можемо собі дозволити залишити цей акт насилля щодо цілої країни безкарним", - розповів генпрокурор в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, йдеться про створення трибуналу із дуже широкого кола учасників. "Це не може бути п'ять-сім країн, це мають бути всі, і я про це говорю на кожній зустрічі. Важливо, щоб насамперед це були країни, які є важливими з точки зору сприйняття легітимності результатів цього трибуналу", - сказав Костін.

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Одночасно генпрокурор звернув увагу, що головне для створення трибуналу – це політична воля. "Говорячи про необхідність створення цього інституту, я завжди наголошую іноземним партнерам: "Якщо ви вже на рівні Генасамблеї, ПАРЄ, Європарламенту проголосували і підтвердили, що факт збройної агресії був, то зробіть наступний крок", - зазначив генпрокурор.

Відповідаючи на запитання про те, яким він бачить сам механізм створення Спецтрибуналу, Костін сказав: "Найбільш реалістичний сценарій щодо створення трибуналу – це міжнародна угода. Її підписує уряд країни, ратифікує парламент, якщо того потребує національне законодавство".

"Загалом я не почув аргументів проти: діалог складний, але я оптимістично дивлюся на перспективи: кількість країн, готових підтримувати трибунал, зростає, поки що неофіційна підтримка від десяти до 16 країн у нас є", - зауважив він.

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Костін також додав, що йому як українцю хотілося б, щоб трибунал відбувся в Україні, але локація трибуналу не є ключовим питанням. "Найважливіше - це притягнути до відповідальності Путіна та його кліку. Тому давайте залишимо розмови про місце трибуналу на майбутнє, наразі є важливіші речі. У будь-якому разі ми маємо думати не про помсту, а про справедливість. Де саме судді оголосять свій вирок - це вже інше питання", - додав генпрокурор.

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Такі беняфіс, кого до ночі ми же тут побачимо з заявами ''космічного масштабу, і космічної ж дурісті'', замість професійної роботи спеціалістів і патріотів, а не макуртів
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31.10.2022 18:13 Відповісти
Лише 10-16 да й ті неофіційно, немає слів..
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31.10.2022 18:13 Відповісти
Из скольки???и то неофициально!!!
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31.10.2022 18:20 Відповісти
Чтобы было 100-160, нужно иметь в бюджете строку расходов в виде 4-5 млрд долларов в год на взятки и подкупы разнообразных лоббистов, СМИ чужих стран и политиканов плюс само собой шантаж. У нас на это последние 30 лет были нулевые расходы, та и деньги никому нельзя было доверить, украли бы всеми способами, ну вот и результат. Так устроен мир. Прямо сейчас вместе с Китаем кацапы сотни тысяч ботов гоняют во все страны мира и очень успешно по методичкам перехватывают повестку, там моментально десятки людей перехватывают дискуссию и местные граждане без таких мощных методичек просто теряются и сливаются. Надо самим иметь 500000 троллей-бойцов, кто будет непрерывно на языках планеты вбивать местным гражданам правильные мысли и работать круглосуточно. И еще для возможности тратить 50 млрд в год надо уничтожить коррупцию и сделать страну богатой, это первее всего. Кучма до сих пор живет и царствует, показывая пример, кем в жизни надо быть. Про Беню ваще молчу.
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31.10.2022 21:02 Відповісти
Ну і якого хелоуїна говорити про підтримку, якщо вона неофіційна?
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31.10.2022 18:16 Відповісти
ГУРінформує
‼️На аеродромі в псковській області знищено два ударні вертольоти, ще два суттєво пошкоджено

▪️На військово-повітряній базі зс рф «веретьє» (псковська область, острів-5) вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. В результаті замінування два російські ударні вертольоти КА-52 «алігатор» та один МІ-28Н повністю знищено. Ще два - суттєво пошкоджено. Від вибуху уламки вертольотів розкидало в радіусі 200 метрів.https://t.me/DIUkraine/1584
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31.10.2022 18:20 Відповісти
Россія не віддасть свого Путлера. Ми ж Беню не віддаємо США ?
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31.10.2022 19:00 Відповісти
Яким чином доставити в суд (потенційний) пуйла і його посіпак? Як створити трибунал, якщо кацапія не визнає юрисдикцію МКС? Питань дуже багато. Висококласні юристи-міжнародники в нас є (школа Буткевича), аби ж їх залучили до процесу...
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31.10.2022 20:56 Відповісти
 
 