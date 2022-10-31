Зафіксовано понад 100 випадків сексуального насильства, скоєного окупантами, - Костін

Українські правоохоронці за заявами постраждалих розслідують понад 100 випадків сексуального насильства, скоєного військовими РФ в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін у інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Наразі ми маємо інформацію про понад 100 випадків злочинів сексуального насильства, скоєних військовими РФ, але це лише ті, щодо яких ми маємо свідчення постраждалих", - сказав Костін.

За його словами, українці, які постраждали від таких злочинів, часто не повідомляють про це.

"Ми проаналізували, чому так відбувається, і з'ясували, що люди бояться повідомляти про те, що з ними сталося з двох основних причин: вони бояться засудження з боку родичів, оточення та бояться повторної окупації. Також вони бояться того, що інформація про них стане публічною, зокрема, через публікацію заочних підозр, у яких фігурували імена постраждалих. І, нарешті, багато хто з постраждалих уникає повторної психологічної травми", - розповів генпрокурор.

Костін наголосив, що у зв'язку з цим було підготовлено стратегію розслідування таких злочинів, яка передбачає орієнтацію на інтереси постраждалого, мінімальну можливість ретравматизації постраждалого.

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"Тут також у нас є окремий проєкт із пані Прамілою Паттен, спецпредставницею генерального секратаря ООН - щодо імплементації цієї стратегії. Вони, до речі, готуються до відкриття офісу в Києві, наразі у процесі врегулювання питань безпеки", - додав генпрокурор.

Крім того, за словами генпрокурора, організовується матеріальна допомога та розробляється механізм грошової компенсації постраждалим.

"Тобто, це повноцінна допомога та опіка, а не лише отримання свідчень", - підсумував Костін.