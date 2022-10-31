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Зафіксовано понад 100 випадків сексуального насильства, скоєного окупантами, - Костін

зґвалтування

Українські правоохоронці за заявами постраждалих розслідують понад 100 випадків сексуального насильства, скоєного військовими РФ в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін у інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Наразі ми маємо інформацію про понад 100 випадків злочинів сексуального насильства, скоєних військовими РФ, але це лише ті, щодо яких ми маємо свідчення постраждалих", - сказав Костін.

За його словами, українці, які постраждали від таких злочинів, часто не повідомляють про це.

"Ми проаналізували, чому так відбувається, і з'ясували, що люди бояться повідомляти про те, що з ними сталося з двох основних причин: вони бояться засудження з боку родичів, оточення та бояться повторної окупації. Також вони бояться того, що інформація про них стане публічною, зокрема, через публікацію заочних підозр, у яких фігурували імена постраждалих. І, нарешті, багато хто з постраждалих уникає повторної психологічної травми", - розповів генпрокурор.

Костін наголосив, що у зв'язку з цим було підготовлено стратегію розслідування таких злочинів, яка передбачає орієнтацію на інтереси постраждалого, мінімальну можливість ретравматизації постраждалого.

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"Тут також у нас є окремий проєкт із пані Прамілою Паттен, спецпредставницею генерального секратаря ООН - щодо імплементації цієї стратегії. Вони, до речі, готуються до відкриття офісу в Києві, наразі у процесі врегулювання питань безпеки", - додав генпрокурор.

Крім того, за словами генпрокурора, організовується матеріальна допомога та розробляється механізм грошової компенсації постраждалим.

"Тобто, це повноцінна допомога та опіка, а не лише отримання свідчень", - підсумував Костін.

Автор: 

армія рф (17399) зґвалтування (385) Костін Андрій (267)


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это то что всплыло. Там где просто убивали, насилие орками преступлением не считается ...
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31.10.2022 16:39 Відповісти
кацапаські ******** - збочені, смердючі тварюки
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31.10.2022 16:39 Відповісти
Та нє, слуги, коли звільняли Денісову, казали, що це неправда! А це ж «найчесніші» люди на землі.
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31.10.2022 16:41 Відповісти
В роки великої вітчизняної війни фашисти також вчиняли такі злочини але зараз Росія бере приклад з німецьких фашистів все повторює
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31.10.2022 16:43 Відповісти
А "совєцкіє солдати" були ангелами? Гірше "радянських освободітєлєй" мабуть не знайдеш ...Про це вже написано тисячі книг, а ти до сих пір " історією від ху#ла" користуєшся....
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31.10.2022 19:14 Відповісти
то вылупки ,якых ***** в пупок цьомав пидрослы...
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31.10.2022 16:46 Відповісти
чы затраханые мокшанскими попами мстят всэсвиту.
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31.10.2022 16:49 Відповісти
У світовій юриспруденції ще чи вже немає терміну, який би правильно позначив дії цих нелюдів. Сексуальне насильство - дуже м'яке і не відповідає скоєнному
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31.10.2022 16:52 Відповісти
Так це правда ? А ми думали що Денісова набрехала. Ії за це ж СН зняли з посади !
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31.10.2022 17:20 Відповісти
 
 