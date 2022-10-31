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трибунал (259) Костин (180) военные преступления (1371)

Трибунал для России неофициально поддерживают 10-16 стран, - Костин

костін

Для создания Специального трибунала по привлечению к ответственности РФ за преступления агрессии необходима политическая воля, количество стран, поддерживающих создание трибунала, растет, отмечает генеральный прокурор Андрей Костин.

"Из-за юридических ограничений МКС не может рассматривать дело по агрессии РФ против Украины, а я считаю это первичным международным преступлением, без которого все другие ужасы против мирного населения были бы невозможны. И мы не можем себе позволить оставить этот акт насилия в отношении всей страны безнаказанным", - рассказал генпрокурор в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет о создании трибунала по очень широкому кругу участников. "Это не может быть пять-семь стран, это должны быть все, и я об этом говорю на каждой встрече. Важно, чтобы, прежде всего, это были страны, которые важны с точки зрения восприятия легитимности результатов этого трибунала", - сказал Костин. 

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В то же время генпрокурор обратил внимание, что главное для создания трибунала – это политическая воля. "Говоря о необходимости создания этого института, я всегда подчеркиваю иностранные партнеры: "Если вы уже на уровне Генассамблеи, ПАСЕ, Европарламента проголосовали и подтвердили, что факт вооруженной агрессии был, то сделайте следующий шаг", - отметил генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, каким он видит сам механизм создания Спецтрибунала, Костин сказал: "Самый реалистичный сценарий по созданию трибунала – это международное соглашение. Ее подписывает правительство страны, ратифицирует парламент, если в этом нуждается национальное законодательство".

"В общем, я не услышал аргументов против: диалог сложен, но я оптимистично смотрю на перспективы: количество стран, готовых поддерживать трибунал, растет, пока неофициальная поддержка от десяти до 16 стран у нас есть", - отметил он.

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Костин также добавил, что ему как украинцу хотелось бы, чтобы трибунал состоялся в Украине, но локация трибунала не является ключевым вопросом. "Самое важное - это привлечь к ответственности Путина и его клика. Поэтому давайте оставим разговоры о месте трибунала на будущее, сейчас есть более важные вещи. Во всяком случае, мы должны думать не о мести, а о справедливости. Где именно судьи объявят свой приговор – это уже другой вопрос", - добавил генпрокурор.
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Такі беняфіс, кого до ночі ми же тут побачимо з заявами ''космічного масштабу, і космічної ж дурісті'', замість професійної роботи спеціалістів і патріотів, а не макуртів
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31.10.2022 18:13 Ответить
Лише 10-16 да й ті неофіційно, немає слів..
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31.10.2022 18:13 Ответить
Из скольки???и то неофициально!!!
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31.10.2022 18:20 Ответить
Чтобы было 100-160, нужно иметь в бюджете строку расходов в виде 4-5 млрд долларов в год на взятки и подкупы разнообразных лоббистов, СМИ чужих стран и политиканов плюс само собой шантаж. У нас на это последние 30 лет были нулевые расходы, та и деньги никому нельзя было доверить, украли бы всеми способами, ну вот и результат. Так устроен мир. Прямо сейчас вместе с Китаем кацапы сотни тысяч ботов гоняют во все страны мира и очень успешно по методичкам перехватывают повестку, там моментально десятки людей перехватывают дискуссию и местные граждане без таких мощных методичек просто теряются и сливаются. Надо самим иметь 500000 троллей-бойцов, кто будет непрерывно на языках планеты вбивать местным гражданам правильные мысли и работать круглосуточно. И еще для возможности тратить 50 млрд в год надо уничтожить коррупцию и сделать страну богатой, это первее всего. Кучма до сих пор живет и царствует, показывая пример, кем в жизни надо быть. Про Беню ваще молчу.
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31.10.2022 21:02 Ответить
Ну і якого хелоуїна говорити про підтримку, якщо вона неофіційна?
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31.10.2022 18:16 Ответить
ГУРінформує
‼️На аеродромі в псковській області знищено два ударні вертольоти, ще два суттєво пошкоджено

▪️На військово-повітряній базі зс рф «веретьє» (псковська область, острів-5) вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. В результаті замінування два російські ударні вертольоти КА-52 «алігатор» та один МІ-28Н повністю знищено. Ще два - суттєво пошкоджено. Від вибуху уламки вертольотів розкидало в радіусі 200 метрів.https://t.me/DIUkraine/1584
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31.10.2022 18:20 Ответить
Россія не віддасть свого Путлера. Ми ж Беню не віддаємо США ?
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31.10.2022 19:00 Ответить
Яким чином доставити в суд (потенційний) пуйла і його посіпак? Як створити трибунал, якщо кацапія не визнає юрисдикцію МКС? Питань дуже багато. Висококласні юристи-міжнародники в нас є (школа Буткевича), аби ж їх залучили до процесу...
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31.10.2022 20:56 Ответить
 
 