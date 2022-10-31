Богуслаев в начале войны приказал разукомплектовать вертолеты, - генпрокурор Костин
Президент корпорации "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаев в начале полномасштабной российской агрессии распорядился скрыть документы на вертолеты, чтобы украинские летчики не могли ими воспользоваться, а затем приказал снять с вертолетов лопасти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в интервью "Интерфакс-Украина".
"И торговля такими "двигателями смерти" - это не все. Следствие владеет информацией, что президент "Мотор Січ" в начале полномасштабной войны, после соответствующего обращения украинских военных, приказывал сотрудникам предприятия скрыть документы от вертолетов, чтобы украинские силы обороны не могли воспользоваться техникой. Мол, украинские пилоты не сядут за штурвал вертолета без специальных формуляров", - рассказал Костин.
Генпрокурор добавил: "Но и это еще не все! После того, как украинские военные обратились за вертолетами, президент "Мотор Січі" отдал приказ разукомплектовать технику. Просто снять с вертолетов лопасти!".
Генпрокурор обратил внимание на то, что все это происходило в начале войны: "Мы же все помним, как вражеские вертолеты штурмовали Гостомель. Как обстреливали другие украинские города. И когда так важна была своевременная поддержка вооруженным силам в воздухе", - добавил он.
Напомним, ранее сообщалось, что глава правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.
В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ.
Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січі" Богуслаева с РФ.
По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.
В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.
Суд арестовал Богуслаева на 60 дней.
Пожалуйста, подождите...
Але всі плани цієї нечисті зірвали ЗСУ!
Сподіваюсь, що настане час коли ці шашлики стануть комусь поперек горла!
Например, у ТАТАРОВА, который, кстати, курирует все силовые ведомства
И ЧТО?
И куда смотрит власть, и куда смотрит СБУ?
Справу звичайно замнуть. Богуслаєва обміняють на чергову партію військовополонених ВСУ, але такі речі не мають терміну давності.
и иудушка вылезла на повэрхню..
-конечно знает, я вместе с ними, его оформлял. у нас во власти, первая половина уже оформила второе гражданство, а вторая половина сразу оформит как только сбежит.
Почему он не сидит рядом с Богуслаевым?
Лерос всё подробно раскладывает.
на производство фильма "Вниз".
СМИ достоверно подтвердили, что конечным владельцем "Грин Филмс" через офшор на Кипре является именно Зеленский.
Позже Зеленский все же решил записать видео, в котором продолжал отрицать, что у него есть в России такой бизнес.
Однако по прошествии нескольких суток в интервью изданию
"Украинская правда" Зеленский подтвердил, что его фирма продолжает работать на территории России
В июне 2019 года глава СБУ заявил, что https://news.liga.net/politics/news/jena---grajdanka-rossii-bakanov-rasskazal-o-svoey-seme его жена имеет российское гражданство .
На вопрос о том, подана ли его женой заявка на получение гражданства Украины, https://news.liga.net/politics/video/ya-uje-na-vse-otvetil---bakanov-o-svoey-jene-video Баканов ответил, что "о https://news.liga.net/politics/video/ya-uje-na-vse-otvetil---bakanov-o-svoey-jene-video на уже 21 ГОД получает гражданство" .
https://news.liga.net/politics/news/nalichie-rossiyskogo-pasporta-u-jeny-bakanova-mojet-byt-ugrozoy-natsbezopasnosti-danilov
Добавьте сюда еще Наумова, заместителя Бакланова и еще много чего и почему он не сидит тепер рядом с Богуслаевым? И где он вообще сейчас находится? Тихо «ушел в лес»?
Читай вище
Данилов: Российский паспорт жены Баканова - это потенциальная угроза нацбезопасности
І розкаже українцям чим Баканов відрізняється від Наумова.
Сам факт назначения именно Баканова на должность Председателя был чрезвычайно странным. Да, юрист по образованию, но не имеющий ни малейшего отношения к спецслужбам или правоохранительным органам. Если не считать того, что был фигурантом уголовного дела, подозреваемым в … масштабном воровстве. Хороший бэкграунд для руководителя спецслужбы. Плюс - полное отсутствие опыта руководством хоть небольшим коллективом. Плюс - проблемы психологического и психического характера.
Однако, если в Украине в среде спецслужбистов царило полное недоумение в связи с этим назначением - то в ФСБ был настоящий праздник. Легко управляемый идиот во главе вражеской спецслужбы - это просто праздник какой-то.
Так оно и оказалось…
https://ord-ua.com/2022/07/25/ivan-bakanov-ili-koe-chto-o-kadrovoj-politike-zelenskogo/
ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ 2020, 09:53
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/7237952/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/7237952/
А я тебе о том , что Баканов мало отличается от Богуслаева.
И о том что власть воплями о Богуслаеве прикрывает свои грехи
Чем одни аферисты лучше других?
Вони ж всі купою гроблять Україну. Паралельно з Богуслаєвим
Але ж треба почекати? Так?
Але ж Богуслаєвим вже все ясно як Божий день. Немає часу воду в ступі товкти.
Заносьте наступних. Час не чекає. Вони всі пов"язані
І не закривайте нікому рота, у вас не має такого права. Принаймні тут.
Отто Йорк
Итак. Как известно, в городе-герое Николаеве расположена
жемчужина европейского турбиностроения - НПО «Зоря-
Машпроект». Много лет рашистская федерация пытается
скопировать знаменитые николаевские турбины, для своих
газоперекачивающих станций и строящихся новейших военных
кораблей. (Но, к счастью, пока что тщетно.)
А произошло это по той простой причине, что, после
аннексии Крыма и устроенной мордором бойни на Донбассе,
тогдашнее руководство страны (читай, лично проклятый
Порошенко) приняло, абсолютно логичное, решение о
прекращении поставок, производимого на «Зоре-Машпроект»,
оборудования стране-агрессору.
А так как, расия (увы и ах) испокон была основным
покупателем этого оборудования, на территории предприятия
начали скапливаться контейнеры с турбинами и запасными
частями к ним. И за пять лет их накопилось 134 штуки, на
многие и многие десятки миллионов долларов.
.............................................
И вот осенью 19-го года, через полгода после прихода новой
«власти», директором этого стратегического оборонного
предприятия назначают человека, что называется, абсолютно
со стороны - некоего Дениса Гордиенко. Чувак сделал свою
карьеру в качестве HR (фактически начальника отдела
кадров) в компании, занимающейся промышленными минералами.
(Где турбины - и где минералы??).
И что же происходит буквально в первые же дни и недели
трудовой деятельности вышеозначенного персонажа на новой
должности? В это трудно поверить, но : с территории завода
начинают, ускоренными темпами, исчезать огромные ящики с
залежавшимися в них турбинами и запчастями к ним.
..............................................
В заводской газете «Турбинист» появилась короткая заметка
о том, что данное оборудование экспортировано (как было
сказано в статье заводского корреспондента) «в одно
иностранное государство». Это было немного странно, так
как обычно страна-получатель всегда называлась конкретно.
Это никогда не являлось государственной тайной.
Но бог с ним. Главное - продали. И двенадцать тысяч
работников завода застыло в предвкушении выплат
заслуженных надбавок и премий за реализованную продукцию.
................................................
А вскорости, как это всегда и бывает, тайное стало явным :
оказалась, что данная продукция была прямиком отправлена в
******* рашистскую федерацию(!).
Отака х…ня, малята. И новейшие расийские фрегаты и
эсминцы, несколько лет ржавевшие у достроечных набережных, наконец, получили великолепные николаевские турбины, были достроены - и сегодня с них замечательно запускаются расийские крылатые ракеты «Калибр», по украинским городам и объектам военной и гражданской инфраструктуры. В т.ч., и по Николаеву.
..................................................
P.s. А бОльшая часть денежек за отгруженную нашим
расийским «партнёрам» продукцию, как и следовало ожидать,
рассосалась где-то по дороге. И, скорее всего (могу
предположить), по дороге в различные офшоры, где у
нынешнего «руководства» страны и «Укроборонпрома» открыты многочисленные и очень даже полезные, для их хозяев, счета.
Какая разніца , стверджували вони
Україна то якесь суцільне поле дураків. Те, що усе населення пошили в дурні ще 30 років тому, захопивші усі прибуткові державні підприємства (ахметовські обласні енерго у тому числі), це нікому не муляє?
Як опинився в руках у рашистського олігарха гліноземний завод у Миколаєві - світовий гігант по виробленню алюмінію? Того свмого, з якого були виготовлені і крилаті ракети, і літаки рашистського агресора?
Це чудово, що Богуслаєва взяли, Але потрібно розслідувати діяльність отого фонду (розпродажу) державного майна і брати за ж.пу усіх його керівників разом з урядовцями, які брали участь в ослабленні українського оборонного і іншого стратегічного промислового потенціалу.
...Баканов возразит, Зеленский прохрипит невнятно но тупо.
Это крайне возмутительно, ибо нельзя использовать обмен как возможность преступнику избежать наказания за предательство и особо тяжкие преступления повлекшие за собой гибель огромного количества людей и нанесшему огромный вред нашему государству.
А кака-разніца для УКРАЇНЦІВ, шо вас чухраїнські-підороси та колаборанти тепер пачками вас вбивають ваші братья кацапоморді-підороси за каку-разніцу....!!!
Тепер кацапоморді чухраїнські підороси ви розумієте, що таке життя в достатку з водою, газом, електрикою і мирним небом...???!!!
ТЕПЕР ДО ВАС ДІЙШЛО, ви УСВІДОМИЛИ ЩО САМИМ НАЙДОРОЖЧИМ У СВІТІ Є ЖИТТЯ НА КОТРЕ ВАМ ДАЛИ ДОЗВІЛ НА ЦІЙ ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ...???!!!
Якщо б не ваш чухраінсько-підороський вереск "кака разніца" тоб і не було б війни в УКРАЇНІ і десятків тисяч загиблих у нівчому не повинних чоловіків, жінок та дітей...!!!
Чухраїнські підороси-колоборанти,
УКРАЇНЦІ вам ніколи не пробачуть цієї війни....!!!
НІ хорошим, ні поганим...!!!
Поки хороші чухраїнські-підороси мовчали,
погані чухраїнські-підороси колаборанти закликали
до війни і вбивали УКРАЇНЦІВ ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ кацапомордо -підороській мерзоті...!!!
Нажаль клоун його на чергового таксиста поміняє як завжди.
был внештатным советником президента Леонида Кравчука,
доверенным лицом Леонида Кучмы
и Виктора Януковича,
когда они баллотировались на пост президента.
Адвокат президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева заявил, что на контракты по поставкам двигателей, которые затем оказались в российских вертолетах, дало добро государство
"В контрактах был пункт, что они вступают в законную силу, если на это дадут разрешение государственные органы Украины. Разрешение было дано.
https://watchersdotmedia.medium.com/boguslaev-84ad83bb1665 Валютная выручка заходит на счета, а не просто в карман ", - добавил адвокат.
Очевидно, что для власти не составило бы большого труда проверить его слова и подтвердить их или опровергнуть.
на производство фильма "Вниз".
СМИ достоверно подтвердили, что конечным владельцем "Грин Филмс" через офшор на Кипре является именно Зеленский.
Позже Зеленский все же решил записать видео, в котором продолжал отрицать, что у него есть в России такой бизнес.
Однако по прошествии нескольких суток в интервью изданию
"Украинская правда" Зеленский подтвердил, что его фирма продолжает работать на территории России