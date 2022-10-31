Богуслаев в начале войны приказал разукомплектовать вертолеты, - генпрокурор Костин

Президент корпорации "Мотор Січ" Вячеслав Богуслаев в начале полномасштабной российской агрессии распорядился скрыть документы на вертолеты, чтобы украинские летчики не могли ими воспользоваться, а затем приказал снять с вертолетов лопасти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в интервью "Интерфакс-Украина".

"И торговля такими "двигателями смерти" - это не все. Следствие владеет информацией, что президент "Мотор Січ" в начале полномасштабной войны, после соответствующего обращения украинских военных, приказывал сотрудникам предприятия скрыть документы от вертолетов, чтобы украинские силы обороны не могли воспользоваться техникой. Мол, украинские пилоты не сядут за штурвал вертолета без специальных формуляров", - рассказал Костин.

Генпрокурор добавил: "Но и это еще не все! После того, как украинские военные обратились за вертолетами, президент "Мотор Січі" отдал приказ разукомплектовать технику. Просто снять с вертолетов лопасти!".

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Генпрокурор обратил внимание на то, что все это происходило в начале войны: "Мы же все помним, как вражеские вертолеты штурмовали Гостомель. Как обстреливали другие украинские города. И когда так важна была своевременная поддержка вооруженным силам в воздухе", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали силовики и под конвоем его везут в Киев.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Січі" Богуслаева с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Суд арестовал Богуслаева на 60 дней.